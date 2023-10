Już niedługo wszystkie niedziele znowu mogą być niedzielami handlowymi

Czy zakaz handlu powinien zostać zniesiony? Zdania są podzielone. Pracodawcy pozytywnie oceniają ten pomysł.

- Z pewnością powrót handlowych niedziel w pewnym zakresie byłby pozytywnym impulsem dla polskiego handlu. Rozsądny kompromis mógłby być również korzystny dla pracowników, bo choć wielu nie chce pracować w weekendy, to dla części z nich to właśnie praca w weekendy jest sposobem na pogodzenie aktywności zawodowej z nauką, czy też na dodatkowe wynagrodzenie w trudnych czasach rosnących kosztów. Z pewnością rozwiązania proponowane w ramach kampanii wyborczych dotyczące powrotu niedziel handlowych mogą być takim kompromisowym rozwiązaniem – komentuje radca prawny Szymon Witkowski, dyrektor Forum Pracy ZPP, ekspert departamentu prawa i legislacji ZPP.

Business Centre Club podtrzymuje swoje stanowisko i apeluje o uchylenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni i przyjęcie wyżej wskazanych, racjonalnych rozwiązań (Fot. Shutterstock)

Business Centre Club popiera zniesienie zakazu handlu w niedziele. Przedsiębiorcy przypominają, że jeszcze przed wejściem w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni zaproponował rozwiązanie, które zagwarantowałoby pracownikom handlu obligatoryjnie dwie wolne niedziele w miesiącu dzięki odpowiedniej nowelizacji Kodeksu pracy.

- Takie rozwiązanie spowodowałoby, że placówki handlowe mogłyby działać w każdą niedzielę, co będzie korzystne dla gospodarki i budżetu państwa, a jednocześnie pracownicy tego sektora mieliby ustawowo zapewnione dni wolne od pracy w niedziele, w pozostałe niedziele praca byłaby dodatkowo płatna – mówi adwokat Radosław Płonka, ekspert BCC ds. prawa gospodarczego.

Przedsiębiorcy popierają pomysł przywrócenia niedziel handlowych

Business Centre Club podtrzymuje swoje stanowisko i apeluje o uchylenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni i przyjęcie wyżej wskazanych, "racjonalnych rozwiązań".

- Można, nie wprowadzając restrykcyjnych zakazów, stworzyć pracownikom handlu lepsze warunki do odpoczynku i poświęcenia więcej czasu rodzinie w inny sposób. To rozsądne i - co istotne - łatwe do wprowadzenia rozwiązanie, nieobciążające dodatkowo polskiej gospodarki i niepogarszające jej konkurencyjności – dodaje Radosław Płonka.

W podobnym tonie wypowiada się Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu.

- BCC od początku dyskusji o ograniczeniu handlu w niedziele był temu przeciwny i postrzegał tę inicjatywę związku zawodowego Solidarność - jako motywowaną politycznie oraz jako wynik nacisku hierarchów polskiego Kościoła – ocenia Witold Michałek.

BCC nie dostrzega ekonomicznie i społecznie racjonalnych argumentów przeciw handlowi we wszystkie niedziele.

- Niedziela to dzień tygodnia, w którym już wcześniej firmy handlowe dawały zatrudnienie np. studentom oraz innym osobom pragnącym dodatkowo zarobić. Obecnie nie ma takiej możliwości. W wielu innych państwach członkowskich UE handel w niedziele jest całkowicie lub częściowo możliwy i legalny – mówi Witold Michałek.

- Propozycja Trzeciej Drogi zmierza w dobrym kierunku, jednak zatrzymuje się w pół drogi. Nie bardzo wiadomo, dlaczego. Zapewne dlatego, aby nie wchodzić w ostry konflikt z hierarchami kościelnymi, mającymi istotny wpływ na decyzje części przyszłych wyborców tego ugrupowania – dodaje Michałek.

"Zakaz handlu okazał się całkowicie szkodliwy dla rynku, duże sieci handlowe zyskały na nim najbardziej"

Szymon Witkowski z ZPP zwraca także uwagę na inną kwestię - zakaz miał między innymi wspomóc najmniejsze sklepy, które mogą być otwarte pod warunkiem, że sprzedaż będą prowadzić sami właściciele. Tak się jednak nie stało.

- Wiemy jednak z pewnością, że zakaz handlu okazał się całkowicie szkodliwy dla rynku, gdyż to właśnie duże sieci handlowe zyskały na nim najbardziej. Handel przeniósł się głównie do sklepów wielkopowierzchniowych, a te mniejsze notują znacznie straty i upadają – twierdzi Szymon Witkowski.

- Porównując rynek obecny z tym, jaki istniał jeszcze kilka lat temu, widać wyraźnie, że niewiele małych, osiedlowych, polskich sklepów przetrwało, a to z pewnością nie jest to dobre rozwiązanie dla gospodarki - dodaje.

Szef handlowej „Solidarność” Alfred Bujara uważa, że pomysł, by przywrócić niedziele handlowe, jest „całkowicie oderwany od rzeczywistości” (Fot. Brittani Burns/Unsplash)

Związkowcy krytykują pomysł przywrócenia handlu w niedziele. "Całkowicie oderwany od rzeczywistości”

Związkowcy wypowiadają się w innym tonie. Szef Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara uważa, że pomysł, by przywrócić niedziele handlowe, jest „całkowicie oderwany od rzeczywistości”.

- To ukłon w stronę międzynarodowych korporacji. Politycy nie biorą pod uwagę sytuacji kobiet, które pracują w ciężkich warunkach, często w nocnych godzinach. Nie chcemy być wyrobnikami w zagranicznych korporacjach. Nie chcemy powrotu do pracy za 4,50 zł na godzinę na umowach śmieciowych, pracując od niedzieli do niedzieli do 67. roku życia – mówi Alfred Bujara.

- Niedziela to jedyny dzień, kiedy mogą odpocząć z rodziną. Społeczeństwo przyzwyczaiło już się do tego, że w niedziele sklepy są zamknięte. Co więcej, z badania Fundacji Konrad-Adenauer-Stiftung wynika, że 78 proc. młodych Polaków nie chce likwidacji zakazu handlu w niedzielę. Przedstawiciele młodych pokoleń chcą pracować, by żyć, a nie żyć, żeby pracować - chcą po prostu cieszyć się życiem. Musimy pamiętać, że dzisiaj brakuje młodych pracowników, a przywracając niedziele handlowe, możemy zniechęcić młodych do pracy w sklepie – dodaje Bujara.

Szefa handlowej „Solidarności” nie przekonuje argument, że praca w niedziele pozwoli podreperować domowy budżet.

- My to już przerabialiśmy. Pracodawcy znaleźliby sposób, żeby nie płacić dużo więcej, np. premie frekwencyjne zostaną przerzucone na niedziele i tym samym zarobki pozostaną na tym samym poziomie albo będą niewiele wyższe. Nie godzimy się na to – ocenia Alfred Bujara.

- Staramy się dotrzeć do pracowników handlu i przekazać im informacje na temat programów wyborczych i tego, jakie skutki mogą przynieść zmiany dotyczące niedziel handlowych. Pracownicy – szczególnie młodzi – nie zawsze wiedzą, że prawo może zmienić każdy parlament, a ustawa nie jest gwarantem niezmienności. Chcemy, by społeczeństwo, w tym pracownicy handlu, byli tego świadomi – dodaje Bujara.

Również związkowcy z OPZZ nie popierają zniesienia zakazu handlu w niedziele.

- Nie ma potrzeby zmieniać obowiązujących przepisów w tym obszarze. W świadomości Polek i Polaków zakaz handlu w niedzielę już dawno się utrwalił, zmieniliśmy swe przyzwyczajenia, a dziesiątki tysięcy pracowników zatrudnionych w handlu spędza ten czas ze swoimi bliskimi. Nie widzimy zatem powodu, aby na nowo rozpoczynać dyskusję w tej kwestii – mówi Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl