Jesteśmy rok w plecy, a końca prac nad przepisami nie widać

Sygnaliści już rok czekają na wprowadzenie przepisów zapewniających im ochronę. Czas na wdrożenie unijnej dyrektywy Polska miała do 17 grudnia 2021 roku. Na jakim jesteśmy etapie? Doczekaliśmy się kolejnych czterech wersji projektu. Każda wprowadza kosmetyczne zmiany. Dla sygnalistów ta zwłoka oznacza, że jeśli teraz poczują się poszkodowani przez pracodawcę i uznają, że podjęto wobec nich kroki o charakterze odwetowym, będą mogli wystąpić z roszczeniem, ale do państwa. Będą musieli wykazać, że to państwo poprzez brak wprowadzenia na czas przepisów nie zapewniło im odpowiedniej ochrony.

Na jakim etapie są prace w Polsce?

Od zeszłego roku pojawiły się cztery wersje projektu ustawy, ostatnia w sierpniu 2022 roku. Zmiany między ostatnimi wersjami są raczej kosmetyczne, możemy więc domniemywać, że prace zbliżają się ku końcowi.

Co zawiera najświeższy polski projekt?

W dużej mierze jest przeniesieniem zapisów unijnych, czyli tzw. standardu minimum. W ostatniej wersji pojawiła się koncepcja, żeby wprowadzać zachęty dla sygnalistów do dokonywania zgłoszeń.

Moim zdaniem koncepcyjnie zachęcanie sygnalistów do tego, żeby w pierwszej kolejności raportowali swoje obserwacje firmie jest jak najbardziej słuszne. Pozwala szybko i sprawnie reagować na problem i ugasić go w zarzewiu. Jednocześnie uchroni organy publiczne od tsunami zgłoszeń.

Niemniej to, co powstrzymuje sygnalistów przed raportowaniem swoich podejrzeń czy wątpliwości, to obawa przed działaniami odwetowymi. Właśnie takim zjawiskom ma przeciwdziałać dyrektywa. Ma pomóc w tym, by sygnalista nie bał się podzielić swoimi obserwacjami na temat nieprawidłowości, a firma mogła na nie zareagować.

A jak nie reaguje?

Wtedy dobrze by było, aby tę rolę przejęło państwo, a w skrajnej sytuacji sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego. Jednak dyrektywa nie zakłada takiej sekwencyjności. To oznacza, że sygnalista może od razu pójść do organów publicznych i tam zgłosić swoje obawy. Jednak historia pokazuje, że jest to dłuższa i bardziej czasochłonna droga do pokonania.

Co może być zachętą do dokonania zgłoszenia? Nasuwa się na myśl jedno, kasa.

Rzeczywiście wprowadzenie zachęt zostało nieco opacznie zrozumiane w ujęciu czysto materialnym. Przestrzegam przed takim pojmowaniem, ono fundamentalnie wypacza ideę sygnalistów.

Rozwiązania zachęcające do zgłaszania już istnieją. Chyba najbardziej znanym jest to stosowane w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Tam jednak zachowana jest odpowiednia sekwencyjność zgłaszania. Sygnalista najpierw zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia wewnętrznego (do firmy), a jeśli ta nie reaguje, wówczas może wyjść na zewnątrz - do komisji, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Jeśli potwierdzi złamanie przepisów, to sygnalista otrzymuje nagrodę - od 10 do 30 proc. wartości kwoty kary nałożonej na firmę.

Czyli jednak kasa.

Może być, ale przy zachowaniu sekwencyjności i potwierdzeniu nieprawidłowości. Jeżeli w pierwszej kolejności chcielibyśmy płacić sygnalistom za zgłoszenia, to biorąc pod uwagę zaszłości historyczne i realia polskiego rynku, moim zdaniem zdecydowanie nie jest to dobry pomysł. Uważam, że pojawi się naturalna pokusa do szukania nieprawidłowości niejako „na siłę”.

Eksperci to, co zawiera zgłoszenie nazywają czerwonymi flagami. Stanowią one pewnego rodzaju sygnały ostrzegawcze, które trzeba weryfikować. Obawiam się, że jeśli pracownikom, współpracownikom czy kontrahentom zaproponowalibyśmy nagrody czysto finansowe za zgłaszanie nieprawidłowości, to miałoby to negatywne odzwierciedlenie w ilości i jakości wskazywanych naruszeń.

Pamiętajmy też, że dyrektywa zakłada, że sygnalista działa w dobrej wierze, czyli w momencie dokonania zgłoszenia jest on przekonany, że informacje, które przekazuje są prawdziwe. Gdyby tak nie było i okazałoby się, że sygnalista działałby w złej wierze, to dyrektywa w takiej sytuacji przewiduje sankcje. Każdy, kto chce wykorzystać mechanizm ochrony niezgodnie z przeznaczeniem będzie im podlegał.

Jeżeli nie pieniądze, to co?

Całokształt. Sygnaliści korzystają z dedykowanych rozwiązań, kiedy czują się w firmie bezpiecznie i mają do niej zaufanie. W praktyce oznacza to, że jest ustrukturyzowany cały proces dotyczący zgłoszeń. W ten sposób zyskują oni przeświadczenie, że zgłoszenia będą rozpatrywane, a nie zamiatane pod dywan. Wiedzą, że będzie to prowadzone w sposób poufny, bezpieczny i profesjonalny. Nie obróci się przeciwko sygnaliście. Jego dane nie będą ujawniane. Na marginesie, kwestia poufności danych to wymóg dyrektywy.

To jest możliwe do wykonania. Są dostępne dobre praktyki rynkowe, odpowiednie narzędzia IT. Natomiast fundamentalną kwestią wpływającą na to, jak sygnaliści się zachowują jest postawa zarządzających. Podam przykład. W dużej organizacji, gdzie jest wielu pracowników każdy na daną kwestię może patrzeć inaczej. Pewne niezgodności będą się pojawiały, to naturalne. Musimy się na takie zjawisko przygotować. Zadbać o odpowiednią infrastrukturę, ludzi, którzy będą wiedzieli, jak odpowiednio rozpatrywać zgłaszane wątpliwości, podzielą, co jest pilne, jakie kroki podjąć, aby rozwiązać sprawę.

Jedną z większych obaw, jakie zgłaszają sygnaliści jest to, że cała energia firmy pójdzie w kierunku nie tego, jak wyeliminować nieprawidłowość, ale jak zidentyfikować kto dokonał zgłoszenia i jakie działania odwetowe podjąć, ale w taki sposób, by formalnie wskazywały one na inne podstawy i nie wskazywały na związek ze zgłoszeniem.

Mając na uwadze to, że w społeczeństwie sygnalista zazwyczaj nazywany jest donosicielem, ta obawa jest uzasadniona.

Ostracyzm współpracowników to jedna z obaw, o jakiej mówią sygnaliści. Najczęściej obawiają się oni jednak zwolnienia z pracy. Ale odsetek osób, które obawiają się utraty pracy znacząco spadł. Cyklicznie bada to np. Fundacja Batorego.

Jeżeli chodzi o sektor prywatny, to z formalnego punktu widzenia wymogi wynikające bezpośrednio z dyrektywy jeszcze nie obowiązują (fot. Pixabay)

Widać, że na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie. Są to ludzie, którzy mają inne nastawienie do tego skomplikowanego tematu. Dla nich sygnalista coraz częściej jest osobą działającą w dobrej wierze, w interesie spółki i wszystkich współpracowników. Nie zakładają też, że stworzenie możliwości dokonywania zgłoszeń i ochrony sygnalistów spowoduje wykolejenie firmy czy jej paraliż.

W trakcie powstawania ustawy jednym z problematycznych wątków był brak zapewnienia pełnej anonimowości osobie zgłaszającej. Czy to się zmieniło? Czy sygnalista może być pewny, że jeśli nie będzie chciał, to jego nazwisko nigdzie się nie pojawi w związku ze sprawą?

Rozróżnijmy dwa pojęcie - anonimowość i poufność. Pierwsze, to kwestia nieujawniania tożsamości sygnalisty. Druga, to zachowanie w poufności tożsamości sygnalisty.

Dyrektywa pozostawia firmom dowolność. W ich gestii będzie leżało to, czy będą zajmowały się rozpatrywaniem zgłoszeń o charakterze anonimowym. Osobiście uważam, że powinny.

Chęć pozostania anonimowym może wynikać z wielu czynników. Po pierwsze, sygnalista może nie znać jeszcze systemu, nie wiedzieć, jak działa w praktyce. Może kultura organizacyjna dopiero się tworzy? A sygnaliści chcą być spokojni o swoją pracę, mieć pewność, że nie dotkną ich żadne konsekwencje. Zwłaszcza w tak dynamicznie zmieniających się czasach, w jakich obecnie żyjemy. Kryzys gospodarczy, inflacja, to czynniki, które mogą zniechęcać sygnalistów do patrzenia szerzej, poza swój wąski wycinek pracy.

Kto powinien wiedzieć kim jest sygnalista? Zarząd firmy?

W dużej organizacji ta informacja niekoniecznie powinna spłynąć do zarządu. Zajmuje się tym osoba na stanowisku compliance oficera. Ona posiada dostęp do systemu, zgodnie z wymogami dyrektywy prowadzi rejestr zgłoszeń. Zresztą grono osób, które posiadają dostęp do informacji kto jest sygnalistą powinno być bardzo ograniczone i bezwzględnie chronione. Wcale nie jest powiedziane, że zarząd w pierwszej kolejności powinien się o tym dowiadywać.

Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że mamy na świecie wiele przykładów wskazujących na to, że istnieje naturalna pokusa w zarządzie do poznania nazwiska sygnalisty. Znane są przykłady zarządów międzynarodowych firm wydających sporo pieniędzy i poświęcających wiele energii, by dowiedzieć się, kto zgłosił nieprawidłowość.

Mówimy o tematach trudnych, delikatnych, drażliwych. Z punktu widzenia zarządu w 100 proc. zdaję sobie sprawę, że z jednej strony sygnalista stanowi dodatkową ochronę dla firmy, ale w momencie pojawienia się zgłoszenia u szefostwa mogą pojawić się pytania o jakość własnego nadzoru i zarządzania, czy czegoś nie przeoczyli, czy nie popełnili jakichś błędów. Następnie, jakie konsekwencje ich dotkną, jeśli nieprawidłowości potwierdzą się. To ogromne emocje.

Wróćmy do terminów. Co dla firm oznacza roczne opóźnienie? Mówimy o unijnej dyrektywie, czy więc ona obowiązuje? Czy jednak trzeba czekać na polską ustawę? Czy teraz jakiekolwiek przepisy dotyczą sygnalistów?

Jeżeli chodzi o sektor prywatny, to z formalnego punktu widzenia wymogi wynikające bezpośrednio z dyrektywy jeszcze nie obowiązują. Firmy nie muszą prowadzić poufnych kanałów do zgłoszeń, wyznaczyć osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i zajmowanie się zgłoszeniami, podejmować działań następczych, przekazywać informacji zwrotnej oraz prowadzić rejestru zgłoszeń.

Co nie oznacza, że tego nie robią. Część przedsiębiorstw działających na polskim rynku, najczęściej wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych, stosuje takie rozwiązania od lat. Ale one wynikają z przepisów funkcjonujących w kraju macierzystym. Dobrym przykładem są firmy amerykańskie czy brytyjskie. Jest też część polskich firm, które obecnie dochodzą do wniosku, że niezależnie od tego jakie formalnie obowiązują w naszym kraju wymogi, to ochrona sygnalistów daje im dodatkowy wentyl bezpieczeństwa. One wiedzą, że sygnał o możliwych nieprawidłowościach jest cenny dla organizacji. Tym bardziej, że wszystkie badania potwierdzają zależność, że wskazówka pochodząca od sygnalistów jest numerem jeden, jeśli chodzi o wykrywanie nadużyć firmowych.

Mamy rok opóźnienia, co więc w sytuacji, kiedy sygnalista poczuje się poszkodowany przez firmę? Czy obecnie ma jak walczyć o swoje prawa?

Formalnej ochrony nie ma. Pracownik, który czuje się poszkodowany, uważa, że wobec niego podjęto kroki o charakterze odwetowym, może wystąpić z roszczeniem, ale do państwa. Musi wykazać, że to państwo poprzez brak wprowadzenia na czas przepisów nie zapewniło mu odpowiedniej ochrony. Nie jestem świadomy precedensu w tym zakresie. Realnie rzecz ujmując najprawdopodobniej byłaby to długa i dość kosztowna droga.

W moim odczuciu niewielu sygnalistów w nią wierzy. Wizja tego, że sygnalista teraz pójdzie do sądu, pozwie państwo polskie i wygra jest teoretycznie możliwa, ale dla wielu osób - abstrakcyjna. Należy pamiętać, że aby pracownik chciał się stać sygnalistą, musi mieć poczucie bezpieczeństwa. Z mojej obserwacji wynika, że po 17 grudnia 2021 roku w Polsce nic się nie zmieniło, by tak się czuł. Ochrona sygnalistów wydaje się, na dzisiaj, dość odległa...

Co pana zdaniem jest takie problematyczne dla resortu pracy, że nadal nie udaje się dopiąć przepisów do końca?

Wydaje się, że ustawa w dużej mierze jest przełożeniem przepisów dyrektywy. Oczywiście pojawiają się pewne niuanse specyficzne dla polskiego rynku, ale one nie są fundamentalne.

To czemu nadal jej nie ma?

Naprawdę nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. To tym bardziej niezrozumiałe, że jest to dokument wyczekiwany na rynku zarówno przez sygnalistów, jak i przez firmy. Znosi on niepewność. Warto zaznaczyć, że kiedy było głośno o tworzeniu przepisów część firm stworzyła odpowiednie rozwiązania. To paradoksalnie pokazuje, że ochrona sygnalistów jest jak najbardziej możliwa.

Zmiany w kolejnych wersjach projektu są kosmetyczne, możemy śmiało założyć, że patrzymy na końcowy kształt. Co pana zdaniem będzie problematyczne dla firm we wdrożeniu tego, co jest tam zapisane? Trzy najważniejsze rzeczy, które mogą okazać się trudne, to…

Temat numer jeden – całkowicie niezależny od kształtu projektu – to zmiana kultury organizacyjnej. Przekonanie, że traktujemy ten temat poważnie, że nie jest to wymóg formalny, który trzeba jakoś odhaczyć na długiej liście obowiązków. Firmy muszą przekonać pracowników, że będą rozpatrywać zgłoszenia w sposób bezpieczny, poufny, będą wyciągać wnioski. Jeżeli tego zabraknie, to nieważne jaki kształt będą miały przepisy, nie będą skuteczne.

Na chwilę wejdźmy w buty sygnalisty. Mamy ustawę, mamy ochronę prawną i mamy do wyboru kanał wewnętrzny (zgłoszenie do firmy) i kanał zewnętrzny (zgłoszenie do organów, projekt ustawy zakłada że centralnym organem będzie RPO). Z perspektywy sygnalisty można mieć wątpliwości czy rozwiązania firmowe są bezpieczne, a zgłoszenie do zewnętrznych organów daje taki sam poziom ochrony prawnej. Co lepiej wybrać? Odpowiedź jest chyba oczywista.

Firmy muszą przekonać pracowników, że będą rozpatrywać zgłoszenia w sposób bezpieczny (fot. Jason Goodman/Unsplash)

Drugi aspekt to weryfikacja zgłoszeń. Nie ma dwóch takich samych postępowań wyjaśniających. Prowadzenie ich to prawdziwa sztuka. Oczywiście narzędzia są dostępne, dobrze znane, ich paleta jest szeroka, ale za każdym razem trzeba z nich uformować unikalną kompozycję, która pomoże wyjaśnić konkretną sprawę. To wymaga czasu i doświadczenia.

Trzeci temat dotyczy właśnie czasu i to w kilku wymiarach. Obserwuję u klientów, którzy mierzą się z weryfikacją poważnego zgłoszenia po raz pierwszy, że czas poświęcony na początku na wewnętrzne dyskusje o tym jak poprowadzić postępowanie, nieraz jest dłuższy od jego trwania. Dyrektywa mówi jasno, firmy będą miały trzy miesiące na przeprowadzenie postępowania. Wydawać by się mogło - kwartał – dużo. Niekoniecznie. Kiedy prowadzimy je po raz pierwszy, to trzy miesiące to naprawdę mało czasu.

Dlatego obecne opóźnienie w przyjmowaniu przepisów firmy powinny odbierać jako zachętę do testowania rozwiązań. To dobry okres, by się wszystkiego nauczyć, zdobyć pierwsze doświadczenia i poznać instrumentarium.

Wcześniej już o tym wspomnieliśmy, ale chciałam rozszerzyć wątek. Dyskusja na temat sygnalistów trwa bardzo długo. Czy wpłynęła w jakikolwiek sposób na to, by odwrócić postrzeganie ich jako donosicieli, a zacząć na nich patrzeć jak na osoby, które robią coś dobrego dla firmy?

To się zmienia, ale nadal do ideału wiele brakuje. Ta zmiana wymaga czasu i polega nie tylko na zmianie mentalności pracowników, współpracowników, szerokiego grona interesariuszy firmy, ale też na wprowadzeniu regulacji, które ten proces niejako wymuszają.

Podam przykład. Mamy teraz coraz popularniejsze niefinansowe raportowanie spółek. Wątki sygnalistów w nich na razie są awangardą, ale zaczynają się pojawiać. Mając na uwadze, że badanie ochrony sygnalistów jest trudne, to zmiana jest warta zaznaczenia.

A jak można zbadać tę ochronę?

Możemy mierzyć liczbę zgłoszeń. Część firm na początku próbowała interpretować, że skoro u nich nie ma ani jednego zgłoszenia, to dobrze o nich świadczy. W mojej opinii to może być błędne założenie. W takim przypadku najprawdopodobniej dostępne kanały nie wzbudzają wśród pracowników zaufania.

Ciekawym współczynnikiem wskazującym na to, jak organizacje radzą sobie z ochroną sygnalistów jest na pewno wskazanie ilu sygnalistów po okresie roku czy dwóch od dokonania zgłoszenia nadal pozostaje pracownikami spółki. Jeżeli nadal tam pracują, to oznacza, że działania odwetowe w stosunku do nich nie wystąpiły.

No to teraz druga strona medalu. Cały czas mówimy o sygnalistach, ale kiedy oni zgłoszą wystąpienie nieprawidłowości, to zapewne napiszą o konkretnej osobie, która miała się jego dopuścić. Co z tą osobą, która jest o coś podejrzana? Ona też może paść ofiarą wydania wyroku przez współpracowników, którzy nie poczekają na rozstrzygnięcie sprawy.

Tutaj wracamy do wątku trudnej sztuki prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Bardzo ważne jest to, żeby nie wydać wyroku zanim postępowanie nie zostanie dokończone. Mówiłem o czerwonych flagach, czyli sygnałach ostrzegawczych. Może okazać się, że wycinek informacji do jakiej dotarł sygnalista nie jest pełny. On widzi coś, co z jego perspektywy może być niepokojące, ale nie potwierdzi się w postępowaniu.

Zauważenie pewnych symptomów to jedno, a interpretacja tego, co się dzieje, to zupełnie inna kwestia. Łatwiej jest zweryfikować, że odbyła się jakaś transakcja i coś zostało sprzedane czy kupione, niż wyjaśnić co dana transakcja oznacza dla firmy. To jest zdecydowanie trudniejsze. Pamiętajmy też, że zgodnie z dyrektywą i dobrymi praktykami, do momentu udowodnienia naruszenia obowiązuje domniemanie niewinności.

Z kolei dość często zdarza się, że osoba wskazana w zgłoszeniu jako domniemany sprawca w trakcie postępowania wyjaśniającego powołuje się na ochronę danych osobowych. To żelazny argument, który ma w moim odczuciu spowolnić postępowanie wyjaśniające lub je utrudnić, bądź zawęzić jego zakres. Do tego zazwyczaj, jeśli już na wstępie takie obawy zgłasza osoba, której działalność była przedmiotem zgłoszenia, może to wskazywać, że właśnie mamy przed sobą obszar, który dogłębnie powinniśmy przeanalizować.

Mówił pan, że teraz jest dobry czas, by rozpocząć przygotowania do wprowadzania systemu dla sygnalistów. Ile to może zająć?

To zależy, np. od wielkości firmy.

To inaczej, od czego zacząć?

Zacznijmy od identyfikacji stanu obecnego, czyli od sprawdzenia tego, co już mamy.

Co to najczęściej jest?

Najczęściej jest to kodeks etyki, który ma formę deklaratoryjną. Czyli z formalnego punktu widzenia nie obowiązuje. Jeśli w regulaminie pracy brakuje do niego odniesienia, a pracownicy nie potwierdzają, że się z nim zapoznali, to wówczas wszystkie wytyczne i zasady postępowania w nim zawarte posiadają wartość PR-owo-marketingową. W takiej sytuacji, kiedy dojdzie np.: do rozprawy dotyczącej nadużyć w sądzie pracy zainicjowanej przez zwolnionego pracownika, to pada argument „dobrze, że mamy kodeks etyki, ale ja nie wiedziałem o jego istnieniu” albo „proszę mi udowodnić, że się z nim zapoznałem i że jest to istniejący i obwiązujący element regulacji wewnętrznych”.

A co warto mieć?

Oprócz dobrze umocowanego kodeksu etyki, dobrze jest mieć w firmie politykę compliance, jako postawę szczegółowych regulacji, i dopiero do niej dokładać kolejne procedury m.in. dotyczące rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów. Pamiętajmy też, że one muszą być dostosowane do specyfiki organizacji. Inaczej funkcjonuje firma budowlana, inaczej usługowa czy produkcyjna. To trzeba uwzględnić. Są też strony trzecie – nasi dostawcy, współpracownicy, kontrahenci.

Ważne jest również z praktycznego punktu widzenia (choć nie wynika to wprost z dyrektywy), aby uregulować weryfikację stron trzecich. W takich najbardziej rozbudowanych wersjach mamy jeden kodeks dla naszych pracowników i współpracowników, a inny dla kontrahentów. Oczywiście na to mogą sobie pozwolić duże, dojrzałe organizacje, które mają na tyle znaczącą siłę przebicia, że uda im się zachęcić i zobligować do zmiany funkcjonowania na lepsze swoich partnerów biznesowych. Pamiętajmy, że jednym z celów dojrzałego systemu compliance jest kaskadowanie dobrych praktyk na inne podmioty, z którymi współpracujemy.

Kiedy już wiemy co mamy, to co dalej?

Patrzymy czego wymaga od nas dyrektywa i działamy. A dyrektywa wymaga, abyśmy w firmie stworzyli kanały do zgłaszania nieprawidłowości, wyznaczyli osobę, która będzie się zajmowała tym tematem, byśmy przeprowadzali postępowania wyjaśniające, wracali do sygnalisty z informacją zwrotną i prowadzili rejestr zgłoszeń.

Kto powinien być osobą od przyjmowania zgłoszeń? Ktoś z zewnątrz czy doświadczony pracownik z kadr?

W jednym z naszych badań (Czas na ochronę sygnalistów – badanie EY”) zapytaliśmy o to i odpowiedzi były dla nas sporym zaskoczeniem. Okazało się, że numerem jeden były działy HR.

Dlaczego na nie wskazano?

Mam swoją hipotezę. W naszym kraju to ministerstwo pracy odpowiada za wprowadzenie tej dyrektywy. Wyznaczenie tego ministerstwa spowodowało, że automatycznie skojarzyliśmy te rozwiązania z osobami odpowiedzialnymi za organizację pracy, czyli HR-em. A paradoksalnie w projekcie ustawy naruszenia z zakresu prawa pracy nie są objęte zakresem ochrony wynikającej z tej dyrektywy. To taki niuans, na który nie wszyscy zwracają uwagę.

Osobiście wskazałbym na compliance officera. Funkcja ta pojawia się w firmach od jakiegoś czasu, często jest łączona z innymi obowiązkami np.: działu prawnego , ale jest najbardziej odpowiednią do kierowania tego typu zadań.

Innym dobrym rozwiązaniem jest stworzenie ciała kolegialnego, które będzie składało się np.: z przedstawiciela działu prawnego, działu HR, compliance oraz przedstawiciela zarządu. Specyfiką ciał kolegialnych jest to, że analizują sprawę z kilku perspektyw. Co jest ogólnie pozytywne, ale może też mieć swoje bolączki. Może wydłużać czas procedowania sprawy. Powyższe rozwiązanie dobrze sprawdzi się w dużych firmach.

Na koniec zadam pytanie, które w sumie powinno paść jako pierwsze. Skoro firmy i tak funkcjonują bez polskich przepisów, to czy one są nam potrzebne do wdrożenia rozwiązań chroniących synglistów? Musimy na nie czekać?

Nie. Nigdy nie były nam potrzebne do ochrony sygnalistów. Obecnie część firm chroni sygnalistów w ramach dobrych praktyk. Wejście w życie polskich przepisów spowoduje, że ta dobra praktyka stanie się obowiązkiem. W efekcie dobre praktyki zmienią się w standardowe i co ważne – powszechne - działanie.

