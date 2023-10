Jest szansa, że znowu będziemy robić zakupy w niedzielę. Pracownicy są oburzeni

Politycy deklarowali, że chcą wprowadzić zmiany z powodu oczekiwań Polaków. Badanie dotyczące zakazu handlu w niedziele przeprowadził UCE Research na zlecenie portalu wiadomoscihandlowe.pl. Większość respondentów jest za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele, tak jak to miało miejsce przed marcem 2018 r. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 54 proc.

Szef Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara w rozmowie z PulsHR.pl podkreślał, że pomysł, by przywrócić niedziele handlowe, jest „całkowicie oderwany od rzeczywistości”.

- To ukłon w stronę międzynarodowych korporacji. Politycy nie biorą pod uwagę sytuacji kobiet, które pracują w ciężkich warunkach, często w nocnych godzinach. Nie chcemy być wyrobnikami w zagranicznych korporacjach. Nie chcemy powrotu do pracy za 4,50 zł na godzinę na umowach śmieciowych, pracując od niedzieli do niedzieli do 67. roku życia – mówił Alfred Bujara.

- Niedziela to jedyny dzień, kiedy mogą odpocząć z rodziną. Społeczeństwo przyzwyczaiło już się do tego, że w niedziele sklepy są zamknięte. Co więcej, z badania Fundacji Konrad-Adenauer-Stiftung wynika, że 78 proc. młodych Polaków nie chce likwidacji zakazu handlu w niedzielę. Przedstawiciele młodych pokoleń chcą pracować, by żyć, a nie żyć, żeby pracować - chcą po prostu cieszyć się życiem. Musimy pamiętać, że dzisiaj brakuje młodych pracowników, a przywracając niedziele handlowe, możemy zniechęcić młodych do pracy w sklepie – dodał Bujara.

Pracodawcy widzą zalety zniesienia handlu w niedziele

Przedsiębiorcy z kolei opowiadają się za zniesieniem zakazu handlu w niedziele.

- Takie rozwiązanie spowodowałoby, że placówki handlowe mogłyby działać w każdą niedzielę, co będzie korzystne dla gospodarki i budżetu państwa, a jednocześnie pracownicy tego sektora mieliby ustawowo zapewnione dni wolne od pracy w niedziele, w pozostałe niedziele praca byłaby dodatkowo płatna – mówił adwokat Radosław Płonka, ekspert BCC ds. prawa gospodarczego w rozmowie z PulsHR.pl.

Także radca prawny Szymon Witkowski, dyrektor Forum Pracy ZPP, ekspert departamentu prawa i legislacji ZPP zaznaczał, że powrót handlowych niedziel byłby pozytywnym impulsem dla polskiego handlu.

- Rozsądny kompromis mógłby być również korzystny dla pracowników, bo choć wielu nie chce pracować w weekendy, to dla części z nich to właśnie praca w weekendy jest sposobem na pogodzenie aktywności zawodowej z nauką, czy też na dodatkowe wynagrodzenie w trudnych czasach rosnących kosztów. Z pewnością rozwiązania proponowane w ramach kampanii wyborczych dotyczące powrotu niedziel handlowych mogą być takim kompromisowym rozwiązaniem – komentuje Witkowski.

