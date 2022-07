Jest problem z odliczeniem składki zdrowotnej. "Po raz kolejny doszło do absurdalnej sytuacji"

jk

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych (SWBR) zwraca uwagę na problem dotyczący odliczenia składki zdrowotnej od 1 lipca 2022 r. Zdaniem ekspertów, interpretacja przepisów ustawy budzi wątpliwości. (Fot. Pixabay)

Magdalena Michałowska ze Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych zwraca uwagę, że w uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślano, że odliczeniu będzie podlegać opłacona w danym roku składka zdrowotna. W żadnym miejscu nie zostało to ograniczone wyłącznie do składek należnych po 1 stycznia 2022 r.

Takie stanowisko podzielają między innymi pracownicy infolinii Krajowej Informacji Skarbowej, którzy informują o przysługującym podatnikowi prawie do takiego odliczenia.

Inny przekaz płynie z departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów, który w korespondencji do departamentu relacji z klientami udzielił skrajnie innej odpowiedzi.

Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu w 2022 r. podatnicy utracili możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku, jednak - jak podkreślają księgowi z SWBR - z komunikatów publikowanych przez osoby reprezentujące Ministerstwo Finansów wynikało, że zmiany wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2022 r. oznaczają częściowe prawo do jej odliczenia.

Prawo do odliczenia składki zdrowotnej

W przypadku podatników, opodatkowanych na innych zasadach, niż ogólne projektowana zmiana, miała zrekompensować brak możliwości skorzystania z obniżonej stawki podatkowej.

Jak zauważa Magdalena Michałowska, członek Komisji Rewizyjnej, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych, w uzasadnieniu do projektu ustawy wielokrotnie zwrócono uwagę na to, że odliczeniu będzie podlegać opłacona w danym roku składka zdrowotna. W żadnym miejscu nie zostało to ograniczone wyłącznie do składek należnych po 1 stycznia 2022 r.

- Skoro przepisy wskazują uwagę na fakt opłacenia składki zdrowotnej, to nie powinien mieć znaczenia moment powstania zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podatnik opłacający składkę zdrowotną w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 r. powinien móc ją odliczyć od przychodu/dochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami - wyjaśnia Magdalena Michałowska w piśmie skierowanym do kancelarii prezesa Rady Ministrów.

Rozbieżne stanowiska

Jak zaznacza Magdalena Michałowska, takie stanowisko podzielają między innymi pracownicy infolinii Krajowej Informacji Skarbowej, którzy informują o przysługującym podatnikowi prawie do takiego odliczenia. Inny przekaz płynie z departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów, który w korespondencji do departamentu relacji z klientami udzielił skrajnie innej odpowiedzi. - Z otrzymanych informacji wynika, że pismo zostało przekazane pracownikom Urzędów Skarbowych, którzy następnie będą mieli za zadanie weryfikować zastosowane przez podatników odliczenia - tłumaczy Magdalena Michałowska. - (...) w przypadku podatku liniowego muszą to być składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, w tym za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym tym podatkiem, do wysokości przysługującego limitu. Nie mogą zatem być to składki dotyczące okresów sprzed 1 stycznia 2022 r., nawet jeżeli zostały zapłacone w 2022 r., chociażby z tego względu, że na wysokość składek należnych przed 1 stycznia 2022 r. nie miała wpływu zastosowana dla celów podatkowych forma opodatkowania - czytamy w piśmie departamentu podatków dochodowych. - Po raz kolejny doszło do absurdalnej sytuacji, w której podatnicy są wprowadzani niejako w błąd - na infolinii KAS otrzymują pomyślą odpowiedź dotyczącą odliczenia składki zdrowotnej, podczas gdy MF za plecami rozsyła pisma do Urzędów Skarbowych z zupełnie inną interpretacją - komentuje Michałowska. Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych zwróciło się z prośbą o wskazanie prawidłowego zastosowania przepisów w zakresie odliczenia od przychodu bądź dochodu opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

