Jest piąta wersja projektu o sygnalistach. Nowe kary i zasady

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano piątą wersję projektu ustawy o ochronie sygnalistów.

Dokonano w niej m.in. zmian w zakresie kar, jakie mogą zostać nałożone na zobowiązanych przedsiębiorców, a także sygnalistów.

Unijna dyrektywa o ochronie sygnalistów miała zostać włączona do polskiego prawa ponad rok temu, dokładnie 17 grudnia 2021 roku.

W kwestii kar, w nowej wersji projektu zapisano możliwość nałożenia kary grzywny w razie nieustanowienia procedury zgłaszania naruszeń w przypadku, w którym jest ona wymagana, bądź ustanowienie jej z istotnym naruszeniem wymogów wynikających z ustawy.

Z kolei za uniemożliwienie lub istotne utrudnianie zgłoszenia przez sygnalistę naruszenia będzie grozić kara do roku pozbawienia wolności (albo do trzech lat pozbawienia wolności w przypadku zastosowania wobec sygnalisty groźby bezprawnej, przemocy lub podstępu).

Także sygnaliści będą narażeni na karę, ale na mniejszą niż zakładały to poprzednie wersje projektu. Zgodnie z najnowszą wersją dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, będzie zagrożone nawet karą pozbawienia wolności do lat 2. Wcześniej były to 3 lata.

Zmiany w zasadach zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistów

Analitycy z EY Polska, którzy specjalizują się w tematyce zgłaszania naruszeń, wskazują, że dość istotne zmiany dotyczą zasad dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

- Najważniejszą z nich jest zdecentralizowanie procesu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. Rzecznik Praw Obywatelskich został wykreślony jako centralny podmiot do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. Zgodnie z nowym modelem, sygnalista powinien dokonać zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego zajmującego się dziedziną, którego dotyczy zgłoszenie. Dla przykładu, jeżeli naruszenie dotyczyć będzie ochrony konsumentów, to sygnalista powinien dokonać zgłoszenia zewnętrznego do UOKiK. Projekt zakłada jednak, że gdyby sygnalista miał problem z określeniem właściwego organu publicznego, wówczas może dokonać zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), a ta przekaże zgłoszenie sygnalisty do właściwego podmiotu - wyjaśnia w materiale opublikowanym na stronie EY Mateusz Balcerzyk z działu zarządzania ryzykiem nadużyć w EY Polska.