Jest nowy wzór druku PIT-2 i kolejne kłopoty na horyzoncie. "Już sam układ jest odstraszający"

Od 2023 roku będzie obowiązywał nowy wzór druku PIT-2. Ministerstwo Finansów właśnie opublikowało jego wzór. Eksperci komentują, że dokument jest zbyt mocno rozbudowany. W takiej wersji może utrudniać podatnikom zrozumienie jak mogą skorzystać ze swoich uprawnień. Od 2023 roku będzie obowiązywał nowy wzór druku PIT-2 (Fot. Shutterstock)

PIT-2 to oświadczenie pracownika upoważniające pracodawcę do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów przedstawiło właśnie nowy wzór druku, który ma obowiązywać od stycznia 2023 roku.

Został on dostosowany do zmian, jakie weszły w życie wraz z nowelizacją ustawy Polski Ład 1.0.

Wraz z wejściem w życie ustawy Polski Ład i jej kolejnych nowelizacji i wraz z nowym rokiem zaczną obowiązywać zmienione zasady dotyczące stosowania oświadczenia PIT-2. Zmiany wymusiły konieczność przygotowania nowego jednolitego wzoru druku tego dokumentu. Jego wzór zamieściliśmy do pobrania pod tekstem.

Nowy wzór druku PIT-2 pokazało właśnie Ministerstwo Finansów. W nowej odsłonie PIT-2 ma trzy strony i sporo nowych rubryk do wypełnienia, co,zdaniem ekspertów utrudni podatnikom skorzystanie z przysługujących im ulg.

Nowy wzór druku PIT-2 będzie nieczytelny dla podatników

- Ile nowych pól, tabelek, oświadczeń - fajnie, że można go złożyć w trzech miejscach, fajnie, że można oświadczyć, że rozliczymy się z małżonkiem czy dzieckiem, że chcemy ulgę dla młodych bądź nie chcemy i jeszcze parę innych opcji do zaznaczenia lub odznaczenia. Ale weź tu człowieku teraz wytłumacz pracownikowi czy zleceniobiorcy co ma pozaznaczać, a co ma poskreślać. Coś czuję, że wokół tego nowego PIT-2, który miał być receptą na bóle tego świata jeszcze będzie troszkę awantury - skomentował na Facebooku z przekąsem doradca podatkowy Samir Kayyali.

Również dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego przyznaje, że przedstawiony przez MF dokument jest bardzo obszerny, co dla pracodawców może oznaczać, iż w najbliższych miesiącach będą musieli przeprowadzić kolejną akcję informacyjną związana z PIT-2. Po to, by pracownicy nie byli zaskoczeni w styczniu 2023 roku.

Czytaj więcej: Automatyzują co się da, ale wszystkim pracownikom gwarantują dalszą pracę - Podatnik będzie musiał wskazać wiele sytuacji związanych ze swoim statusem oraz możliwościami obniżenia podatku. Pewnie dla eksperta z urzędu skarbowego dokument jest łatwy i zrozumiały, jednak dla wielu podatników już sam układ może być odstraszający i utrudniać zrozumienie jak skorzystać ze swoich uprawnień. Niestety cały ciężar wytłumaczenia pracownikom, co mają zrobić, spadnie znowu na pracodawców - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl. Co zawiera nowa wersja druku PIT-2 W nowym wzorze PIT-2 znalazł się szereg oświadczeń, które będzie mógł zaznaczyć podatnik. Są one następujące: Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,

Oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko),

Oświadczenie o spełnieniu warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,

Oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień tj. ulgi dla rodzin 4+, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów,

Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,

Wniosek o rezygnacji ze stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu,

Wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym. Warto podkreślić, że osoby, które już złożyły PIT-2, nie mają obowiązku robić tego ponownie. Raz złożony PIT-2 nie traci swojej ważności. Czytaj więcej: Czy firma może zakazać wnoszenia i używania telefonu w pracy? Złożenie go ponownie, już w nowej wersji, jest konieczne tylko wtedy, kiedy podatnik chce skorzystać z nowych wyższych kosztów uzyskania przychodu albo innych ulg przewidzianych Polskim Ładem 2.0. Wówczas powinien od stycznia 2023 roku złożyć nowy dokument. Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

