Jest kolejny projekt ustawy o sygnalistach. Możliwe, że ostatni

Zdaniem ekspertów kosmetyczne zmiany w projekcie mogą oznaczać, że zbliżamy się do ostatecznego kształtu ustawy (fot. Shutterstock)

Ukazał się trzeci projekt ustawy o sygnalistach. To kolejne podejście do przyjęcia przepisów określających zasady funkcjonowania sygnalistów w firmach. Pierwszy projekt ustawy o sygnalistach pojawił się jesienią ubiegłego roku, drugi w kwietniu tego roku.

Projekt ustawy ma na celu zastosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Teoretycznie termin na wdrożenie nowych przepisów minął 17 grudnia. W praktyce wiele państw członkowskich, podobnie jak Polska, jest w tej kwestii daleko w tyle.

Pierwszym krajem, który przyjął odpowiednie rozwiązania była Dania, która wywiązała się z tego już w połowie 2021 r.. Potem dołączyły do niej Szwecja, Portugalia, Malta, Cypr, Litwa oraz Łotwa, a niedawno Francja.

Sygnalista to osoba zgłaszająca nieprawidłowości, naruszenia przepisów oraz akty korupcji w firmie, w której pracuje. Zawiadamia o takich przypadkach osoby odpowiedzialne za sprawy etyczne i prawa pracowników. W konsekwencji może mieć problemy i być prześladowany przez zespół bądź zwierzchników.

Co istotne, zgodnie z unijną dyrektywą status sygnalisty mają otrzymać nie tylko zatrudnieni na umowie o pracę, ale także na umowie cywilnoprawnej oraz praktykanci, stażyści czy wolontariusze. Mogą to być również osoby, z którymi firma zakończyła już współpracę.

Warto też dodać, że w projekcie ustawy używa się określenia "zgłaszający". Wszystko po to, aby nie kojarzyć sygnalisty jedynie z pracownikiem, ale także z osobami, które były dawniej zatrudnione w przedsiębiorstwie, choćby przez krótki czas.

Najnowszy projekt ustawy został opublikowany 7 lipca. Utrzymany został charakter i nadrzędny cel nowych regulacji tj. ochrona przed odwetem sygnalistów.

Zmiany, jakie zostały wprowadzone względem poprzednich wersji projektu w większości mają charakter kosmetyczny lub redakcyjny. To zdaniem ekspertów może oznaczać, że zbliżamy się do ostatecznego kształtu ustawy.

Wydłużenie terminu ustalenia procedur

Poprzedni projekt zakładał 1 miesiąc na spełnienie obowiązku ustalenia procedur zgłoszeń wewnętrznych. Obecny wydłuża ten czas do dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W teorii powinno to pozwolić na spokojniejsze przeprowadzenie audytów dotychczasowych polityk i przygotowanie procedur zgłaszania nieprawidłowości.

Zakazane działania odwetowe. Ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy

"Jeżeli zgłaszający nieprawidłowość świadczył pracę na podstawie stosunku pracy, nie mogą być stosowane w stosunku do niego działania odwetowe. Jeżeli jednak dojdzie do działań, które mogą mieć znamiona odwetu, to na pracodawcy będzie spoczywał ciężar dowodu, że podjęte przez niego działania nie są działaniami odwetowymi" wyjaśniają eksperci firmy doradczej Crido.

Nadrzędnym celem nowych regulacji jest ochrona przed odwetem na sygnalistach (fot. Dylan Gillis/Unsplash)

Dane osobowe i dokumentacja

Wśród zaproponowanych zmian pojawiły się te dotyczące terminów przechowywania danych osobowych i dokumentacji przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem.

W przypadku podmiotów prawnych i organów publicznych ma być to okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub inne postępowanie. W przypadku danych przechowywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich będzie to okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do właściwego organu publicznego.

Podobnie zmieniono okres przechowywania danych osobowych i innych informacji gromadzonych na 15 miesięcy w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych, lub 12 w przypadku rejestru Rzecznika Praw Obywatelskich, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub inne postępowania.

Jeżeli w zgłoszeniu będą znajdować się dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania, będą usunięte w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Osoby przyjmujące zgłoszenie

Wprowadzono zapis mówiący o tym, że w przypadku upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń pracowników organów publicznych i Rzecznika Praw Obywatelskich, będą oni wyznaczani na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych.

Obowiązkowy i dodatkowy zakres wewnętrznych procedur

W projekcie zdecydowano się na przeniesienie systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych z fakultatywnych elementów procedury wewnętrznej zgłaszania do jej elementów obligatoryjnych.

Elementy fakultatywne procedury poszerzono o zrozumiałe informacje o zasadach bezpiecznego "i niepozostawiającego śladów dokonania zgłoszenia w systemie informatycznym", który ma zapewnić zachowanie prywatności zgłaszającego.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt jest na etapie opiniowania. Zanim trafi on do laski marszałkowskiej będzie wymagał ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Ministrów.