Jeśli zależy ci na zdrowiu, lepiej unikaj tej części Polski

Z danych GUS wynika, że liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem wzrosła z 72,9 w 2019 r. do 73,2 w 2020 r.

Jak podaje GUS, w 2020 r. badaniem warunków pracy objęto 81,1 tys. firm zatrudniających łącznie 6 mln osób. Spośród tej grupy 439,6 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (w 2019 r. – 442,5 tys. osób), co stanowiło 7,3 proc. zatrudnionych w przebadanych zakładach (analogicznie jak w roku poprzednim).

Kobiety stanowiły 18,5 proc. wszystkich zatrudnionych w warunkach zagrożenia (w 2019 r. – 17,5 proc.), co oznacza, że blisko co piąta zatrudniona w warunkach zagrożenia osoba była kobietą - podaje GUS.

Śląsk na czele

Podobnie jak w 2019 r., najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie śląskim, gdzie co siódma osoba pracowała w warunkach zagrożenia. Natomiast najbardziej bezpieczne warunki pracy odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie na pogorszenie stanu zdrowia narażona była co trzydziesta osoba.

Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem wzrosła z 72,9 w 2019 r. do 73,2 w 2020 r. Największy wzrost zanotowano w województwie zachodniopomorskim (odpowiednio z 93,6 do 101,3), natomiast największy spadek w województwie podlaskim (z 52,6 do 39,4).

Źródło: GUS

Największe zagrożenie związane ze środowiskiem pracy

GUS wyjaśnia, że osoby zatrudnione na stanowiskach pracy mogą być narażone na czynniki szkodliwe dla zdrowia związane ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz na czynniki mechaniczne związane z maszynami szczególnie niebezpiecznymi.

W pierwszej grupie, czyli w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy w 2020 r. pracowało 260,5 tys. osób (4,3 proc. ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem), co oznacza wzrost o 2,2 tys. osób (o 0,8 proc.) w stosunku do 2019 r. Zagrożenia związane z uciążliwością pracy w 2020 r. stanowiły drugą co do wielkości grupę czynników szkodliwych, na które narażeni byli pracownicy. W badanym okresie 107,6 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia związanego z uciążliwością pracy. Najmniej liczną grupę, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, na które narażonych było 71,6 tys. pracowników. Najbardziej niebezpieczny sektor GUS wyjaśnia, że wskaźnik „liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnionych

w zakładach objętych badaniem” jest istotną miarą informującą o skali zatrudnienia w warunkach zagrożenia. Bierze on pod uwagę zarówno zmiany w grupie osób pracujących w warunkach zagrożenia, jak i w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem. Najwyższą wartość wskaźnika zanotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie – 405,6, przetwórstwo przemysłowe – 111,8 oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 106,9 (w 2019 r. odpowiednio 388,2; 113,5 oraz 120,4). W porównaniu z 2019 r. największy wzrost tego wskaźnika wystąpił w sekcji: górnictwo i wydobywanie (z 388,2 w 2019 r. do 405,6 w 2020 r.) oraz administrowanie i działalność wspierająca (odpowiednio z 33 do 48,1), natomiast największy spadek odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 120,4 do 106,9). W większości sekcji najwyższy wskaźnik dotyczył zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy.

