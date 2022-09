Jeśli wykonujesz wszystkie polecenia szefa, możesz zostać zwolniony

jk

• 30 wrz 2022 13:42





Gdy wykonanie polecenia przełożonego narusza przepisy prawa, pracownik ma nie tylko prawo, lecz także obowiązek odmowy wykonania takiego polecenia. Jeśli tego nie zrobi, może zostać zwolniony. Ponadto odpowiedzialność karna za wykonanie bezprawnego polecenia spoczywa na pracowniku. Zgodnie z Kodeksem pracy wykonywanie poleceń służbowych należy do podstawowych obowiązków każdego zatrudnionego (Fot. Shutterstock)

Art. 100 Kodeksu pracy mówi, że do podstawowych obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Jednak bezkrytyczne wykonanie przez pracownika bezprawnych poleceń przełożonych może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę, co potwierdził wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2006 r.

Wykonanie potwierdzonego na piśmie polecenia służbowego, które jest niezgodne z prawem, może zwolnić pracownika jedynie z odpowiedzialności przed pracodawcą, ale nie z odpowiedzialności karnej.

Bezkrytyczne wykonanie bezprawnego polecenia przełożonego

Co jednak istotne, gdy wykonanie polecenia przełożonego narusza przepisy prawa, pracownik ma nie tylko prawo, lecz także obowiązek odmowy wykonania takiego polecenia. Jak podaje centrum informacyjne służb zatrudnienia Zielona Linia, dotyczy to w szczególności zakresu prawa karnego.

- Dokonując czynności sprzecznych z prawem, na przykład przerabiając dokumenty albo kopiując dane naruszające tajemnicę państwową, narażamy się na odpowiedzialność karną. Bezkrytyczne wykonanie przez pracownika bezprawnych poleceń przełożonych może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę, co potwierdził wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2006 r. Wydawanie poleceń przez przełożonego nie zwalnia bowiem pracownika od obowiązku starannego i sumiennego wykonywania pracy - tłumaczą eksperci Zielonej Linii.

Odmawiasz wykonania polecenia? Dobrze to uzasadnij

Nie zawsze jednak wiedza i doświadczenie pracownika pozwala prawidłowo ocenić, czy zlecona czynność jest zgodna z prawem. Co powinien zrobić pracownik, który ma wątpliwości? Przede wszystkim powinien poprosić swojego przełożonego o wydanie polecenia na piśmie. Jeśli zatrudniony zdecyduje się odmówić wykonania polecenia, powinien odpowiednio uzasadnić swoją decyzję. - Trzeba też pamiętać, że wykonanie potwierdzonego na piśmie polecenia służbowego, które jest niezgodne z prawem, może zwolnić pracownika jedynie z odpowiedzialności przed pracodawcą, ale nie z odpowiedzialności karnej. Tylko nieliczne grupy (w ściśle określonych sytuacjach) mogą liczyć na wyłączenie odpowiedzialności za czyny uznane w innych przypadkach za bezprawne - wyjaśniają eksperci Zielonej Linii. Czytaj też: Zwolnienie bez wypowiedzenia? Pracownik nie musi ponosić winy - I tak funkcjonariusze służb mundurowych nie odpowiadają za czyny związane z naruszeniem nietykalności cielesnej, jeżeli były one związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, na przykład obezwładnienie podejrzanego przez policjanta. Oczywiście chodzi o postępowanie uzasadnione sytuacją i niepowodujące trwałych uszkodzeń ciała. Z kolei za wyrządzenie szkody majątkowej funkcjonariusz państwowy ponosi już odpowiedzialność materialną i może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania - dodają. Ustalenie zakresu obowiązków pracownika Wykonywanie poleceń służbowych bywa kłopotliwe i czasem powoduje u pracowników dylematy. Z jednej strony są prawnie zobowiązani do ich wykonywania. Z drugiej strony muszą liczyć się z tym, że przełożony oceni sytuację inaczej i wyciągnie wobec nich konsekwencje służbowe. - Szef może uznać odmowę za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i zastosować upomnienie, naganę lub nawet rozwiązać umowę o pracę, dlatego najbezpieczniej jest ustalić z pracodawcą jak najdokładniej zakres swoich obowiązków, aby później uniknąć niejasności - wskazują eksperci Zielonej Linii.

