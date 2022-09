Jeśli nie możesz przyjść do pracy, zrób jedną rzecz. Inaczej możesz mieć kłopoty

km

• 21 wrz 2022 16:40





Choroba, nieprzewidywalne zdarzenie losowe - potrzeba niezaplanowanego dnia wolnego. Co w przypadku, w którym pracownik nie może przyjść do pracy? Kogo i w jaki sposób poinformować? Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Zasady dotyczące usprawiedliwienia nieobecności w pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, najpóźniej następnego dnia.

Usprawiedliwioną nieobecność w pracy stanowią: choroba pracownika, kwarantanna, choroba dziecka lub innego członka rodziny, wezwanie pracownika do stawiennictwa przez określone organy, zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko pracownika, odbywanie podróży służbowej w godzinach nocnych poprzedzających dzień pracy.

Zasady dotyczące usprawiedliwienia nieobecności w pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Zgodnie z § 1 dokumentu przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są:

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

W praktyce usprawiedliwioną nieobecność w pracy stanowią: choroba pracownika, kwarantanna, choroba dziecka lub innego członka rodziny, wezwanie pracownika do stawiennictwa przez określone organy, zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko pracownika, odbywanie podróży służbowej w godzinach nocnych poprzedzających dzień pracy.

Zdarzają się także sytuacje losowe, które uniemożliwiają pracownikowi przybycie do pracy, a powinny zostać uznane przez pracodawcę za usprawiedliwienie. Mogą to być problemy komunikacyjne, np. problemy w dotarciu do pracy w związku ze strajkiem kolei.

Najważniejsze jest poinformowanie o nieobecności

Jeśli okoliczności uniemożliwiają natychmiastowe usprawiedliwienie, powinno się to zrobić najpóźniej następnego dnia. Niedotrzymanie tych terminów może być uzasadnione wyłącznie poważnymi okolicznościami - obłożną chorobą pracownika przy równoczesnej nieobecności domowników.

W jaki sposób "załatwić" sprawę nieobecności? Te kwestie także reguluje ministerialne rozporządzenie. W paragrafie 2 rozporządzenia czytamy: W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Zobacz: Będą dwie dodatkowe przerwy w pracy. Nowe przepisy Niepoinformowanie o nieobecności wiąże się z karą Co w przypadku, w którym nie poinformujemy o nieobecności? Tę kwestię wyjaśniła Państwowa Inspekcja Pracy. Zgodnie z uzasadnieniem PIP, jeśli pracownik nie dopełni obowiązku poinformowania pracodawcy o nieobecności, liczyć powinien si ę z konsekwencjami. Taka sytuacja może bowiem "wiązać się z uznaniem przez pracodawcę za okoliczność nieprzestrzegania ustalonej organizacji pracy i stanowić przesłankę pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej z art. 108 § 1 Kodeksu pracy". Wspomniany art. 108 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia; 2) karę nagany. W sprawie wypowiedział się także Sąd Najwyższy wyrokiem z 2004 roku. Zgodnie z jego uzasadnieniem "pracownik powinien z własnej inicjatywy (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej), w sposób wiarygodny i bez nieuzasadnionej zwłoki, powiadomić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie trwania swej nieobecności w pracy, a niewywiązanie się z tego obowiązku wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracownika może stanowić ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego i dawać podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym". Przeczytaj: Już wkrótce ważne zmiany w umowach o pracę. Dotkną pracodawców i pracowników Jak usprawiedliwić nieobecność? Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: zaświadczenie lekarskie,

decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza

imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,

oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny. Zobacz: Można dostać dodatkowe 21 dni urlopu. Złóż wniosek, bo ci przepadnie Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU