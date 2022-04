Jeśli myśleliście, że to koniec maseczek w pracy, jesteście w błędzie

Według nowych przepisów nie ma obowiązku noszenia maseczek w miejscu pracy – wyjątkiem jest sektor ochrony zdrowia. Są jednak sytuacje, kiedy pracodawca może nakazać pracownikom zakładanie maseczek. Czy pracownik może odmówić?

Justyna Koc

Justyna Koc • 11 kwi 2022 0:01





Pracodawca ma prawo i powinien, w zależności od okoliczności, utrzymać nakaz noszenia maseczek mimo tego, że rozporządzenie tego nie wymaga (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Według Joanny Torbé z BCC wszyscy pracownicy podmiotów leczniczych powinni mieć nakaz noszenia maseczek - nawet ci, którzy nie stykają się bezpośrednio z pacjentami.

Ponadto zdaniem ekspertów pracodawca ma prawo i powinien, w zależności od okoliczności, utrzymać nakaz noszenia maseczek mimo że rozporządzenie tego nie wymaga.

Zgodnie Kodeksem pracy to pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii "do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach".

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

To jedyny zapis na temat maseczek, który pojawia się w rozporządzeniu. Czy jest on wystarczający?

– Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Czy jest wystarczający z punktu widzenia pandemii - zdecydowanie nie, ponieważ w dalszym ciągu odnotowujemy od kilku do kilkunastu tysięcy zakażeń dziennie. Nie pozostawia on jednak wątpliwości, że w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach obowiązek ten pozostawiono – mówi Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

Również Joanna Torbé, adwokat i ekspert BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uważa, że kiedy do Polski napłynęło ponad 2 mln uchodźców nakaz noszenia maseczek powinien być tym bardziej utrzymany.

– Nie widzę uzasadnienia dla jego ograniczenia tylko do tych miejsc, w których prowadzona jest działalność lecznicza lub do aptek. Jest wiele miejsc, w których natężenie ruchu jest o wiele większe, jak np. dworce, urzędy, w których cudzoziemcy stoją w kolejkach po kilkanaście godzin. Medycy również apelowali, aby nie znosić obowiązku noszenia maseczek w tym momencie. W mojej ocenie takie decyzje powinny zapadać po konsultacjach z medykami – ocenia Joanna Torbé. Przepisy w praktyce Co powyższy przepis oznacza w praktyce? Przykładowo Lux Med ma swój punkt w hotelu Mariott. Czy pracownicy hotelu powinni również nosić maseczki z racji tego, że w budynku prowadzona jest działalność lecznicza? Jak zauważa Joanna Torbé, zapis rozporządzenia brzmi niefortunnie. Rozporządzenie mówi bowiem o budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz o aptekach. – W mojej ocenie pojęcie budynku odnosi się wyłącznie do podmiotu leczniczego. A zatem nakaz noszenia maseczek dotyczy budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza i dodatkowo aptek. Zatem w budynku, w którym znajduje się hotel lub biurowiec jest również apteka, to nakaz noszenia maseczek dotyczy wyłącznie apteki – komentuje Joanna Torbé. Więcej wątpliwości wiąże się z podmiotem leczniczym, gdzie wskazano, że chodzi o budynek, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. – Budynek zgodnie z ustawą prawa budowlanego to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. To oznacza, że gdyby stosować wykładnię literalną, to rzeczywiście jeżeli przychodnia prowadzona jest np. w budynku, w którym są też biura czy hotel, to wszyscy powinni nosić maseczki. Natomiast jeżeli weźmie się pod uwagę wykładnię celowościową, nie wydaje się, aby ustawodawcy chodziło o taką interpretację. W mojej ocenie zapis wymaga doprecyzowania i powinien zostać znowelizowany jak najszybciej – dodaje Torbé. Wtóruje jej Malwina Stasiewicz, która podkreśla, że intencją ustawodawcy było pozostawienie obowiązku zakrywania ust i nosa wyłącznie w tym obiekcie, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza. – W przypadku hotelu Marriott działalność jest prowadzona wyłącznie w ramach tego gabinetu i tam należy dochować wyżej wymienionego obowiązku – dodaje Stasiewicz. Maseczki dla wszystkich pracowników? Według Joanny Torbé wszyscy pracownicy podmiotów leczniczych powinni mieć nakaz noszenia maseczek – nawet ci, którzy nie stykają się bezpośrednio z pacjentami. – Należy pamiętać, że wirus utrzymuje się również np. na powierzchniach i większość z pracowników podmiotów leczniczych jest jednak narażona na zwiększone ryzyko zachorowania (poza tym nawet jeżeli nie przyjmują bezpośrednio pacjentów, spotykają się z kolegami, którzy to robią). Nakaz noszenia maseczek powinien być dużo szerszy i obejmować wszystkie miejsca, w których dochodzi do skupisk ludzi – ocenia Joanna Torbé. Według nowych przepisów nie ma obowiązku noszenia maseczek w miejscu pracy, poza wspomnianym sektorem ochrony zdrowia. – Powszechnie obowiązujące przepisy nie przewidują obecnie obowiązku noszenia maseczek w zakładach pracy. Dotyczy to również sytuacji, gdy w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wyjątkiem są budynki, w których prowadzona jest działalność lecznicza i apteki. Tam maseczki muszą nosić również pracownicy – mówi Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski. Czy pracodawcy mogą jednak wprowadzić taki nakaz? Joanna Torbé ocenia, że pracodawca ma prawo i powinien, w zależności od okoliczności, utrzymać nakaz noszenia maseczek – pomimo tego, że rozporządzenie tego nie wymaga. – Pracodawca ma jednak zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i musi ocenić ryzyko zachorowania. Jeżeli uzna, że przemawiają za tym okoliczności (np. praca wykonywana jest w halach produkcyjnych, gdzie dochodzi do znacznych skupisk ludzi), to wówczas powinien wprowadzić regulacje utrzymujące noszenie maseczek – mówi Torbé. Jak zauważa z kolei Iwona Jaroszewska-Ignatowska, ustawodawca zniósł obowiązek noszenia maseczek w zakładach pracy, ale utrzymał stan epidemii. Nie uchylił go, ani nie zamienił na stan zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie na barkach pracodawcy pozostawił obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, także w okresie pandemii. Zgodnie Kodeksem pracy to pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Źródło: Kodeks pracy – To oznacza, że środki, po które sięgnie pracodawca w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim pracownikom podczas pandemii, w tym również w celu uchronienia ich przed rozprzestrzenianiem się COVID-19, będą zależne od tego, jak ten stan pandemii będzie się dalej kształtował. Można sobie wyobrazić, że przy wzroście zakażeń w Polsce lub w danym zakładzie pracy, w przypadku niektórych stanowisk pracy, gdy ryzyko epidemiczne dla pracowników danej firmy lub na danych stanowiskach będzie duże, pracodawca będzie mógł wydać polecenie noszenia maseczek, mimo że nie nakazują tego powszechnie obowiązujące przepisy. Podstawy prawnej tego polecenia będziemy poszukiwać właśnie w art. 207 § 2 Kodeksu pracy. W zdecydowanej większości przypadków noszenie maseczek będzie jednak raczej rekomendowane, zalecane przez pracodawcę, a nie wdrażane w postaci polecenia służbowego. Właśnie ze względu na zniesienie powszechnego obowiązku noszenia maseczek – wyjaśnia Iwona Jaroszewska-Ignatowska. Malwina Stasiewicz uważa z kolei, że zmiany zasad noszenia maseczek i pozostawienie tego obowiązku wyłącznie w podmiotach leczniczych i aptekach budzą wątpliwości, czy pracodawca ma możliwość nakazania noszenia maseczek w zakładach pracy. – Wszystko zależy od okoliczności i rodzaju pracy. Nie należy zapominać, iż podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jeżeli taka okoliczność zostanie ujawniona i wewnętrzne dokumenty zakładowe dopuszczają taką możliwość (tzn. uzasadnią przyczynę noszenia maseczek), to takie rozwiązanie może być wdrożone – wyjaśnia Malwina Stasiewicz. – Niemniej jednak, z uwagi na brak regulacji państwowych, a wręcz poluzowanie obostrzeń w tym zakresie, pracownik może skutecznie odmówić założenia maseczki – dodaje Stasiewicz.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU