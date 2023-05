Jeśli masz dziecko do 8 lat, masz nowe przywileje w pracy

26 kwietnia rodzice dzieci do ośmiu lat zyskali nowe przywileje. Mogą wnioskować o elastyczną organizację pracy, a także mają prawo nie zgodzić np. na nadgodziny lub pracę nocą. To tylko niektóre z korzyści, które zyskali wraz z nowelizacją Kodeksu pracy.

Taki wniosek pracownik może złożyć w formie papierowej lub elektronicznej najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z danego uprawnienia.

Po otrzymaniu wniosku pracodawca ma 7 dni na poinformowanie w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu wniosku, przyczynie odmowy jego uwzględnienia albo wskazać inny termin zastosowania elastycznej organizacji pracy niż ten, o który wnioskował pracownik.

Na co trzeba uważać? Co jeśli przełożony odrzuci wniosek?

Jak podkreśla Business Insider Polska, zatrudnieni muszą wskazywać przyczynę uzasadniającą konieczność skorzystania wymienionych wcześniej przywilejów, co może być dla firmy argumentem dla odrzucenia wniosku. Innym aspektem jest to, że firmy mają bardzo krótki termin na podjęcie decyzji co do rozpatrywanego wniosku, co utrudnia jego rzetelne rozpatrzenie.

Z punktu widzenia pracownika ważne jest też to, co może zrobić jeśli pracodawca odmówi elastycznej organizacji pracy.

— Pracodawca musi zawsze udzielić odpowiedzi zatrudnionemu, który złożył wniosek, bez względu na to, czy go zaaprobował, czy odmówił jego uwzględnienia. Nie musi szczegółowo uzasadniać odmowy. Wystarczy wskazać, że np. uwzględnienie wniosku o system skróconego tygodnia pracy nie jest możliwe, bo nie możliwości, aby zatrudniony pracował jedynie cztery dni w tygodniu. Pracownik nie ma możliwości odwołania się od decyzji pracodawcy, domagać się uwzględnienia wniosku — wskazuje Alina Giżejowska, radca prawny i partner w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy.

Cytowana przez Business Insider Polska radczyni prawna zwraca też uwagę, że złożenie takiego wniosku nie może być przyczyną zwolnienia pracownika lub przygotowań do takiego procesu. Firma może chcieć zwolnić zatrudnionego z powodu np. słabej jakości wykonywanej pracy i podjęła już pierwsze kroki.

— Może się zdarzyć, że tym momencie podwładny złoży wniosek o elastyczną organizację. Jeśli pracodawca chce uniknąć zarzutu zwolnienia z powodu złożenia wniosku, to powinien zadbać o uporządkowanie procesu zwolnień w firmie — tłumaczy mec. Giżejowska.

Jak wskazuje, chodzi o to, aby pracodawca był w stanie udowodnić, że proces zwolnień przebiegał niezależnie od wniosku pracownika, ponieważ został zainicjowany wcześniej.

