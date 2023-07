Jedni dostaną 1193,60 zł, inni 1790,30 zł co miesiąc. Pieniądze będą przychodzić nawet przez rok

Prawo do zasiłku nie zawsze przysługuje od dnia zarejestrowania

- bezrobotni w wieku powyżej 50 lat z co najmniej 20-letnim stażem pracy uprawniającym do zasiłku dla bezrobotnych,- posiadający na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, których małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku'- samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Jak przypomina Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie zawsze przysługuje od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy. W niektórych przypadkach „kuroniówka” będzie wypłacona po 90 lub 180 dniach.

Karencja 90 dni występuje, gdy:

- w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że:

* porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

* rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika,

* rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy (pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika),

- nabyłeś status bezrobotnego w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej.

Karencja 180 dni występuje, gdy:

- w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna wystąpiło zwolnienie dyscyplinarnie, tj. pracownik z własnej winy spowodował rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia albo rozwiązano stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania świadczenie aktywizacyjne,

- w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się rozwiązano stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem okresów tych form wsparcia.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od czerwca 2023 roku

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy. Przez pierwsze 3 miesiące zasiłek dla bezrobotnych przysługuje w wyższej kwocie niż przez pozostałe miesiące jego pobierania.

Od 1 czerwca 2023 zasiłek dla bezrobotnych wynosi:

- 80 proc. (poniżej 5 lat stażu pracy) – 1193,60 zł brutto (1086,18 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. 937,30 zł brutto (852,94 zł netto) miesięcznie w kolejnych miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

- 100 proc. (staż pracy pomiędzy 5 a 20 lat) – 1491,90 zł brutto (1357,63 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. 1171,60 zł brutto (1066,16 zł netto) miesięcznie w kolejnych miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych.



- 120 proc. (powyżej 20 lat stażu pracy) – 1790,30 zł brutto (1629,17 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. 1406 zł brutto (1279,46 zł netto) w kolejnych miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl