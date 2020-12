Jedną decyzją rządu w Polsce mogłoby powstać 100 tys. miejsc pracy

Nawet 100 tys. nowych miejsc pracy udałoby się wygenerować, gdyby rząd zdecydował się na zwolnienie z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników - wynika z danych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Zaletą dobrowolnych benefitów w postaci kart i bonów jest ich wysoki efekt mnożnikowy konsumpcji - mówi Marek Kowalski (Fot. PTWP)

FPP swój pomysł na poprawę sytuacji pracowników oraz polskiej gospodarki zdradziła ponad miesiąc temu.

Postuluje ona, by rząd w rozporządzeniu zapewnił pracownikom kwotę 560 zł miesięcznie na codzienny posiłek finansowany dobrowolnie przez pracodawcę.

Kwota ta powinna być zwolniona z podatku PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Dzięki takiemu posunięciu pracownicy uzyskaliby dodatkową siłę nabywczą, pracodawcy element motywacyjny, a skarb państwa dodatkowe wpływy z VAT i CIT. Teraz do tej listy argumentów związek dodaje kolejne.

Jak wyliczyli, wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – dobrowolnie finansowanych przez pracodawcę – to 7,6 mld zł dodatkowego PKB. To szczególnie ważne dla branży gastronomicznej – dotkniętej mocno skutkami pandemii koronawirusa – której wzrost mógłby dzięki temu sięgnąć ponad 4 mld zł rocznie.

Dodatkowo takie rozwiązanie - jak wyliczyła FPP - pozwoliłoby na utworzenie nawet 100 tys. nowych miejsc pracy. Ponadto przyznanie pracownikom benefitu żywieniowego przełożyłoby się na wzrost ich siły nabywczej o ok. 9,6 proc., przy jednoczesnym spadku udziału kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy o 2,2 pkt proc.

- Zaletą dobrowolnych benefitów w postaci kart i bonów jest ich wysoki efekt mnożnikowy konsumpcji, co czyni je skutecznym narzędziem stymulacji popytu wewnętrznego. Przyczynia się to do zredukowania nierówności dochodowych wśród pracowników etatowych najmniej zarabiających o 1,4 proc. - podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) i prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Warto przypomnieć, że obecnie pracodawca może zapewnić dobrowolnie pracownikowi benefit w postaci posiłków i artykułów spożywczych, wykorzystując do tego karty lub bony żywieniowe (z pominięciem przypadków, w których jest to jego obowiązek wynikający z przepisów). Jednak zwolnienie tych świadczeń ze składek może być jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie. Limit ten nie był zmieniany od 2004 r. – w przeliczeniu na dzień roboczy zwolnienie wynosi zaledwie ok. 9 zł.

W efekcie w Polsce z kart i bonów żywieniowych korzysta 3 proc. uprawnionych. W krajach Unii Europejskiej, gdzie benefity te korzystają z szerszego zakresu zwolnienia ze składek oraz PIT – np. Belgii, Słowacji, Rumunii – udział pracowników korzystających z kart lub bonów żywieniowych przekracza średnio 30 proc.

