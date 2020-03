Jakie prawa mają pracodawcy i pracownicy w dobie koronawirusa

Jeśli pracownik przebywał w strefie, gdzie mógł zostać zarażony koronawirusem, to pracodawca może mu nakazać świadczenie pracy zdalnej, ale nie może go wysłać na urlop.

Pracodawcy muszą pamiętać, że niedopuszczenie pracownika do pracy ze względu na potencjalne zarażeniem wirusem może narazić pracodawcę na zarzuty o nękanie czy wręcz stosowanie mobbingu.

Pracodawca może odsunąć pracownika od obowiązku wykonywania pracy, jeśli ten wykazuje objawy, które według powszechnej wiedzy mogą świadczyć o zakażeniu. Nie jest jednak uprawniony do dokonywania samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika.

Zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Dlatego też przełożony ma m.in. prawo zapytać pracowników, czy oni sami, bądź też osoby, z którymi są w bliskim kontakcie, przebywali w regionach zagrożonych wirusem. Pytania te jednak nie powinny ingerować w prywatność pracownika.

Można nakazać pracę zdalną, ale nie można wysłać na urlop

Jeśli okaże się, że pracownik przebywał w strefie, gdzie mógł zostać zarażony koronawirusem, to pracodawca może mu nakazać świadczenie pracy zdalnej. Może również takie polecenie wydać w ramach działań prewencyjnych. Takie prawo daje mu bowiem rządowa specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji pracownik, będąc zobowiązanym do współdziałania z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących zasad BHP, ma się temu poleceniu podporządkować.

Nawet jeśli pracownik przebywał w strefie zagrożonej koronawirusem, to pracodawca nie może go natomiast zobowiązać do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Nie może go też nie dopuścić do pracy. Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, iż niedopuszczenie pracownika do pracy ze względu na potencjalne zarażeniem wirusem może narazić pracodawcę na zarzutu o nękanie czy wręcz stosowanie mobbingu. Samo podejrzenie, że pracownik przebywał w regionie zagrożonym zwiększonym ryzykiem zachorowania na koronawirusa również nie jest uzasadnieniem niedopuszczenia do pracy.

To nie pracodawca bada stan zdrowia pracownika

Pracodawca może odsunąć pracownika od obowiązku wykonywania pracy, jeśli ten wykazuje objawy, które według powszechnej wiedzy mogą świadczyć o zakażeniu. W takim wypadku pracownik powinien zostać skierowany przez zakład pracy na badania lekarskie, które rozstrzygną, czy jest zdolny do pracy.

CZYTAJ DALEJ »

Pracodawca musi jednak pamiętać o tym, że on sam nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika. Nie jest również osobą właściwą do podejmowania działań izolujących pracownika w ramach kwarantanny. Kłopotliwą sprawą może okazać się w praktyce mierzenie temperatury u pracowników. Prawnicy z kancelarii Kochański i Partnerzy zwracają bowiem uwagę, że brak jest aktualnie w przepisach podstawy do prowadzenia przesiewowych badań temperatury przez pracodawcę. - Ta kwestia nie jest jednoznaczna. Informacje o stanie zdrowia pracownika podlegają bowiem szczególnej ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Prezes UODO zasygnalizował ostatnio co prawda, że „przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem”, ale nie dał jednoznacznej odpowiedzi na to, czy pracodawcy mogą samodzielnie podejmować takie działania i np. dokonywać pomiarów temperatury pracownikom. Zdrowy rozsądek nakazywałby jednak dać zielone światło dla prewencyjnych pomiarów temperatury. Przecież jedynym celem takich działań, powodującym zresztą po stronie przedsiębiorcy dodatkowe komplikacje organizacyjne, jest nic innego niż zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i przeciwdziałanie epidemii – wyjaśnia Anna Gwiazda, radca prawny z kancelaria Kochański i Partnerzy. Kiedy można odmówić wyjazdu służbowego? Pracownik ma możliwość odmowy wyjazdu służbowego, nie narażając się na odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli miejscem przeznaczenia jest rejon zagrożony koronawirusem (art. 210 § 1 Kodeksu pracy), ze względu na bezpośrednie zagrożenie swojego życia lub zdrowia oraz ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju tzn. narażenie na niebezpieczeństwo innych osób. Dla pracodawcy i pracownika przy podejmowaniu decyzji, wiążące powinny być zalecenia właściwych organów państwowych, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Ministerstwa Zdrowia. - Głównym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników, stąd istotne są prewencja oraz bieżące wytyczne wydawane pracownikom w miarę rozwoju sytuacji. Mogą one iść dalej niż obowiązujące oficjalne zalecenia, jednak każdorazowo przy zachowaniu zasad prawa pracy. Dlatego zachęcam pracodawców do wychodzenia naprzeciw potrzebom pracowników, bo jedynie dzięki dialogowi i współpracy wielu firmom uda się przetrwać ten trudny okres – komentuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.