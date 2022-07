Jak wyliczyć urlop przy zmianie pracodawcy? A co z pracą na pół etatu?

Tegoroczny sezon urlopowy wystartował. Kto jeszcze nie złożył wniosku urlopowego, zrobi to na dniach. Oto jakie są podstawowe zasady wymiaru i udzielania urlopu wypoczynkowego.

O tym ile i jaki powinien być nasz urlop, mówi art. 152 Kodeksu pracy. Wynika z niego, że „pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego”. Co ważne, chodzi tu o pracownika, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Na co warto zwrócić uwagę podczas obliczania wymiaru urlopu?

– Dokonując w tym zakresie obliczeń należy wziąć pod uwagę okresy poprzedniego zatrudnienia. Osobom, które były zatrudnione łącznie w okresie poniżej 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych. Prawo do 26 dni urlopu przysługuje z kolei pracownikom ze stażem pracy powyżej 10 lat łącznie. Warto w tym miejscu podkreślić, iż nie ma tu znaczenia, w jaki sposób rozwiązano stosunek pracy – mówi Maciej Blajer z Systim.pl.

Warto pamiętać, że do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu, należy również wziąć pod uwagę wykształcenie. A zatem jeśli pracownik ukończył:

• zasadniczą szkołę zawodową lub równorzędną – do stażu pracy należy wliczyć nie więcej niż 3 lata,

• średnią szkołę zawodową – do stażu pracy należy wliczyć nie więcej niż 5 lat,

• średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – do stażu pracy należy wliczyć 5 lat,

• średnią szkołę ogólnokształcącą – do stażu pracy należy wliczyć 4 lata,

• szkołę policealną – do stażu pracy należy wliczyć 6 lat,

• licencjat lub szkołę wyższą – do stażu pracy należy wliczyć 8 lat.

Co ważne, okresy nauki nie sumują się. A zatem jeśli ktoś ukończył średnią szkołę ogólnokształcącą oraz szkołę wyższą, do okresu zatrudnienia wlicza się korzystniejszy okres (a zatem w tym przypadku szkołę wyższą, czyli 8 lat).

– Jeżeli zdarzy się tak, że pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia bądź aktualnie ją pobiera, do stażu pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, należy wziąć albo okres zatrudnienia, albo okres nauki w zależności od tego, który jest korzystniejszy – podkreśla ekspert z Systim.pl

Urlop przy niepełnej umowie

Co jednak w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy? Tutaj, jak dodaje Maciej Blajer, należy zastosować ogólne zasady dotyczące uwzględnienia wykształcenia i stażu pracy, zaś ostateczny wymiar urlopu będzie proporcjonalny do części etatu (gdzie niepełne dni zaokrągla się w górę).

– Z kolei jeśli pracownik podjął pierwszą pracę, to w danym roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu po każdym przepracowanym miesiącu, w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego mu po roku – wyjaśnia.

Warto pamiętać, że częścią urlopu wypoczynkowego jest urlop na żądanie. W całym roku kalendarzowym pracownik ma prawo skorzystać maksymalnie z 4 dni urlopu na żądanie.

Zmiana pracodawcy a urlop

Co, kiedy pracownik zmieni pracodawcę w ciągu roku? Takiej sytuacji dotyczy art. 155 (1) Kodeksu pracy. W takiej sytuacji uprawnienia urlopowe należy oddzielnie ustalić u dotychczasowego i nowego pracodawcy. Nie ma możliwości, by pracownik "zabrał" niewykorzystany urlop ze sobą do nowej firmy.

U nowego pracodawcy przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia, gdzie każdy każdy kalendarzowy miesiąc pracy opowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Przy założeniu, że pracownik ma do wykorzystania 26 dni wolnego, a pracę zmienił już w marcu, to u nowego pracodawcy będzie miał do wykorzystania 22 dni urlopu. Jeżeli zmieni pracę w grudniu, to nawet jeśli nie nie był w danym roku ani jeden dzień na urlopie, zostaną mu tylko 2 dni urlopu do wykorzystania.

Przy czym jeśli u dotychczasowego pracodawcy wykorzystał większą liczbę dni wolnych niż przysługiwała za ten okres zatrudnienia (np. wziął już w styczniu 26 dni urlopu), to u kolejnego pracodawcy należy wymiar urlopu odpowiednio obniżyć.

Na koniec warto zaznaczyć, iż urlop wypoczynkowy powinien być w całości wykorzystywany w roku kalendarzowym, w którym pracownik go nabywa. Urlop niewykorzystany musi zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września kolejnego roku kalendarzowego.