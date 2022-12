Jak uniknąć dopłat do składki zdrowotnej?

Polski Ład zmienił zasady opłacania składki zdrowotnej.

Po zmianie przedsiębiorcy rozliczający się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego płacą składkę zdrowotną również w sposób zryczałtowany.

Jeśli np. przychód po bieżących odliczeniach składek okazałby się nieznacznie wyższy od danego progu, to warto rozważyć zapłatę ZUS za grudzień jeszcze w grudniu, zamiast w styczniu. To uchroni przed dopłatą.

Przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie ryczałtu obowiązują trzy stawki składki, zależne od uzyskiwanych rocznych przychodów:

do 60 000 zł - 335,94 zł miesięcznie

pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł - 559,89 zł;

powyżej 300 000 zł - 1007,81 zł.

Jak tłumaczy Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, składkę zdrowotną w trakcie roku można opłacać na podstawie przychodu z poprzedniego roku, czyli jedną przez cały rok. To opcja dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przez cały 2021 r. Można również uiszczać składkę progresywnie, na bieżąco. Przedsiębiorca płaci wtedy najniższą składkę, dopóki nie osiągnie przychodów przekraczających 60 tys. zł w trakcie roku. Wraz z przekraczaniem kolejnych progów, wzrasta również składka.

- W obu przypadkach kwota zapłacona w trakcie roku nie jest jednak ostateczna. Przedsiębiorcy są bowiem zobowiązani do weryfikacji przychodu za dany rok wraz z jego końcem. Dopiero ostateczny przychód określa, jaka powinna być wysokość składki. Następnie trzeba obliczyć jej wartość w skali roku (iloczyn miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej i określonej stawki). Co ważne, wystarczy prowadzić działalność tylko przez jeden dzień w danym miesiącu, aby zaliczyć go do zestawienia - wyjaśnia szczegóły obliczania wysokości składki zdrowotnej na nowych zasadach.

Kiedy obowiązuje dopłata do składki zdrowotnej?