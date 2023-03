Jak odzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. ZUS wyjaśnia

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy płatnika składek, jeżeli w 2022 roku w stosował jedną z poniższych form opodatkowania:

zasady ogólne – podatek według skali,

zasady ogólne – podatek liniowy,

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie roczne należy przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

w ZUS DRA (blok XII), jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jednoosobowo,

w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłacasz składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Co ważne, dokument z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok trzeba złożyć do 22 maja 2023 roku.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Jak złożyć wniosek?

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot. Chyba że płatnik ma zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli natomiast została opłacona w kwocie niższej niż ustalona, to płatnik będzie musiał ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja.

ZUS wyjaśnia, że wniosek o zwrot nadpłaty trzeba utworzyć na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS.

- Sprawdź i podpisz wniosek, a następnie wyślij go do ZUS do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę przekażemy na rachunek bankowy, który jest zapisany na Twoim koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia - informuje ZUS.

Za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 roku należy złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022, możesz złożyć:

najpóźniej do dnia, w którym złożysz wniosek o zwrot nadpłaty,

do 30 czerwca 2023 roku – jeśli nie składasz wniosku o zwrot nadpłaty.

