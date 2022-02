Jak nie stracić na podatkach w Polskim Ładzie. Czy ryczałt naprawdę się opłaca?

To ostatni moment na podjęcie decyzji o formie opodatkowania w 2022 roku. Po wejściu w życie Polskiego Ładu na popularności zyskuje opodatkowanie w formie ryczałtu. Dla kogo jest ryczałt? Jak wyliczyć w ryczałcie składkę zdrowotną? Wyjaśniamy.

W przypadku ryczałtu podatek płaci się od przychodów – nie ma możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o poniesione koszty. Stawki ryczałtu są jednak dużo niższe. W zależności od rodzaju wykonywanej działalności mogą wynosić 2 proc., 3 proc., 5,5 proc., 8,5 proc., 10 proc., 12 proc., 14 proc., 15 proc. lub 17 proc. Jeśli jeden przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów działalności, może płacić podatek według kilku stawek właściwych dla tych aktywności.

Składki ZUS opłaca się w stałej wysokości niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu i formy opodatkowania.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Po wejściu w życie zmian podatkowych wysokość składki zdrowotnej zależy zaś od wysokości przychodu podatnika i obecnie wynosi miesięcznie:

335,94 zł przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł,

559,89 zł przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł,

1 007,81 zł przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Czytaj więcej: Ile wynoszą składki na ZUS w 2022 roku? Do kiedy opłacić składki za styczeń?

Ulgi podatkowe są dostępne w znacznie węższym zakresie. Nie skorzystamy tu też z korzyści ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem ani z kwoty wolnej od podatku.

- W przypadku ryczałtu koszty są nieistotne. Nie ma znaczenia, czy kupiłem samochód, maszynę, komputer, czy płacę odsetki – tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę, bo ryczałt płacimy od przychodu. Stawka ryczałtu natomiast zależy od tego, jaki rodzaj działalności prowadzimy i wynosi ona od 2 do 20 proc. Przykładowo: ja prowadzę działalność edukacyjną, robię szkolenia – ryczałt na usługi edukacyjne wynosi 8,5 proc. Nie mam żadnych kosztów, wystawiam fakturę na 10 tys. zł, co oznacza, że zapłacę od tego 850 zł podatku i oczywiście składkę zdrowotną. Ale jeśli kupię w tym czasie komputer, potrzebny mi do działalności – nic to nie zmieni, bo w ryczałcie pod uwagę brany jest wyłącznie przychód - tłumaczy Eryk Skłodowski.

Kiedy warto przejść na ryczałt?

Jeśli mamy wysokie koszty - np. co miesiąc trzeba zapłacić 8 tys. za wynajęcie studia, to bardziej opłaca się np. podatek liniowy, bo zapłacimy 19 proc. od 2 tys. dochodu, który zostanie nam po odliczeniu kosztów, czyli 380 zł. Ryczałt nadal będzie wynosił 850 zł. Oczywiście ważna jest wysokość stawki od ryczałtu, która zależy od rodzaju prowadzonej działalności – tę stawkę bierzemy z ustawy.

- Ale –uwaga - musimy dopasować tę stawkę do tego, co rzeczywiście robimy, a nie do tego, co mamy w PKWiU lub co jest niżej opodatkowane. Musimy znaleźć rzeczywiste PKWiU w danych GUS i do tego dobrać stawkę. I tu się sprawa komplikuje, bo tych stawek w 2022 r. jest bardzo dużo, a w dodatku limit na ryczałcie wzrósł z 250 tys. euro w ubiegłym roku do 2 mln euro w tym roku. Co oznacza, że bardzo duża ilość firm, spółek osobowych i osób fizycznych prowadzących działalność, może z tej formy skorzystać. Trzeba przy tym pamiętać, że jeśli mamy np. kilka usług, to płacimy odrębne stawki dla każdej z tych działalności – np. usługi edukacyjne - 8,5 proc. i usługi księgowe – 15 proc. - wyjaśnia Skłodowski.

Czytaj więcej: Biznes wraca do rozwiązania popularnego 9 lat temu. Przez Polski Ład

Trzeba też pamiętać, że ryczałt skomplikował się ze względu na jedno z głównych założeń Polskiego Ładu – składkę zdrowotną, której nie można odliczyć od podatku. Jak wyjaśnia Eryk Skłodowski, ryczałt nie mógł być opodatkowany 9-proc. składką, tak jak to jest w przypadku skali podatkowej, albo 4,9–proc. – tak jak to jest na podatku liniowym.

- Pomysł rządzących był taki, że prosty do tej pory ryczałt komplikuje się ze względu na sposób rozliczania składki zdrowotnej - wyjaśnia.

Rozliczenie składki zdrowotnej w ryczałcie

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli prowadzimy działalność i sprzedaż nie większą niż 60 tys. zł rocznie, to efektywna składka zdrowotna wyniesie ok. 300 zł. miesięcznie. Jeśli jednak w pewnym momencie zarobimy 60 tys. 100 zł, to musimy zapłacić już ok. 500 zł miesięcznie stawki i dopłacić ekstra różnicę 200 zł za te wszystkie miesiące, przez które prowadziliśmy działalność.

Czytaj więcej: Zajęcie dla nich będzie zawsze. Nie muszą martwić się o pracę ani zarobki

- Jeszcze gorsza sytuacja jest, kiedy mamy przychody na granicy 300 tys. zł. Bo do poziomu 300 tys. zł płacimy ok. 500 zł składki, a powyżej niego – już 1000 zł składki. To, co budzi niezadowolenie w branży podatkowej to fakt, że nie płacimy tych wyższych składek od nadwyżki przychodu ponad te 300 tys. zł, a od całości. Podczas gdy w przypadku skali podatkowej, płacimy wyższy podatek od nadwyżki, czyli tego, co zarobimy ponad pierwszy próg, który do tej pory wynosił 85 tys. zł. Pozostaje nam apelować do decydentów, by ten zapis został zmieniony - komentuje zmiany ekspert i członek zarządu kancelarii podatkowej Skłodowscy.

Kto może być na ryczałcie?

Z tej formy mogą skorzystać osoby samozatrudnione, pracujące na rzecz jednego lub kilku pracodawców.

- Jest to dla nich bardzo korzystne rozwiązanie, bo bardzo duża grupa tych ludzi (np. informatyków) praktycznie nie ma kosztów. Osoby, które prowadzą biznes i mają kilka milionów złotych przychodu, powinny policzyć na kalkulatorze, co się im najbardziej opłaca - podpowiada Eryk Skłodowski.

Czytaj więcej: Polski Ład gorszy niż lockdown. Biznes apeluje: wycofajcie go

Z ryczałtu natomiast nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na etat, umowę o dzieło, czy zlecenie. Na ryczałcie nie mogą być też np. aptekarze, osoby handlujące dewizami (kantory), częściami i akcesoriami do samochodów osobowych, gorzelnie, a także osoby samozatrudnione, które świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy. Z ryczałtu nie mogą tez skorzystać osoby świadczące usługi dla obecnego lub byłego pracodawcy.

- Trzeba przy tym pamiętać, że ryczałt wybiera się na dany rok podatkowy, a w kolejnym można to zmienić. Więc jeśli wiemy, że w przyszłym roku poniesiemy znaczne koszty działalności – kupimy np. samochód w leasingu, maszyny itp. – to powinniśmy przejść na ten czas na skalę podatkową. Chodzi o to, by tak dopierać formę opodatkowania, by wtedy, kiedy nie mamy kosztów- być na ryczałcie, a w roku, w którym ponosimy koszty – rozliczać się na zasadach ogólnych - podsumowuje.