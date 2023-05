Inspektor pracy zadecyduje o zwolnieniu pracownika. Kontrowersyjny zapis w nowej ustawie

Nowe przepisy regulują formy uczestnictwa pracowników w spółce, która powstała w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny uwagi do projektu zgłosiła przedstawicielka Głównego Inspektoratu Pracy. Nie zostały one uwzględnione w omawianym projekcie.

Nowe regulacje wejdą w życie 1 sierpnia 2023 r.

Założenia projektu na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Polityki Społecznej i Rodziny przedstawił Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Jak poinformował, nowa ustawa ma zastąpić ustawę z 25 kwietnia 2008 roku, a powodem jej przygotowania jest konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego przyjętej 27 listopada 2019 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121.

Projekt ustawy w dużej mierze stanowi powtórzenie obecnie obowiązujących przepisów, zaznaczył wiceminister Szwed.

Przygotowane w resorcie rodziny rozwiązania rozszerzają dotychczasowe regulacje związane z uczestnictwem pracowników w zakresie przekształceń i podziałów spółek.

Uregulowane zostaną formy uczestnictwa pracowników w spółce, która powstała w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Chodzi o prawo do wyznaczenia lub wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów, prawo do rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów oraz prawo do sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów.

Dwa modele realizacji prawa pracowników do uczestnictwa w spółce