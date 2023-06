Inspekcja pracy sprawdza pensje w kancelarii Sławomira Mentzena

Związkowa Alternatywa zaskarżyła do PIP Kancelarię Mentzen w połowie kwietnia, kiedy to w mediach pojawiły się ogłoszenia o pracę, w których poinformowano, ile firma Mentzena planuje płacić za pracę w kancelarii.

Zdaniem związkowców firma łamie przepisy prawa pracy, oferując wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2023 roku w Polsce.

Teraz kancelarię odwiedzają inspektorzy PIP. Związek podał, że otrzymał już informację o rozpoczęciu kontroli. Co na to przedstawiciele kancelarii? Podchodzą do sprawy spokojnie.

Do związku Zawodowego Związkowa Alternatywa wpłynęła informacja od Głównego Inspektora Pracy o rozpoczęciu kontroli w Kancelarii Mentzen. To efekt złożenia przez związek skargi do PIP na działania kancelarii znanego polityka.

- Wielu zwolenników Mentzena krytykuje nas za składanie "donosów" do PIP, tymczasem chodzi tu o obronę praw, które dotyczą wielu milionów obywateli. Lider Konfederacji jest osobą publiczną, a zarazem wzorem dla wielu, szczególnie młodych, ludzi. Promowanie bezprawnych rodzajów umów jest w tym kontekście tym bardziej naganne - komentuje sprawę Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Stawki poniżej minimalnej krajowej. Związek informuje PIP

O co chodzi? Zdaniem związku firma Mentzena miała dopuszczać się łamania prawa pracy m.in. poprzez proponowanie stawek poniżej płacy minimalnej. Osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta ds. wsparcia IT proponowano 1800-2700 zł brutto za pracę na pół lub trzy czwarte etatu w ramach umowy zlecenie.