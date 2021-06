Inspekcja pracy podsumowała budżet. Cięcia wpłynęły na plany rekrutacyjne

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2020.

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2020 (fot. pip.gov.pl)

Zgodnie z ustawą budżetową plan dochodów Państwowej Inspekcji Pracy wynosił 1 mln 904 tys. zł.

Natomiast plan wydatków opiewał na kwotę 362 mln 287 tys. zł.

Uległ w trakcie roku zmniejszeniu o łączną kwotę 4 mln 865 tys. zł. Pieniędzy nie starczyło również na zwiększenie liczby inspektów.

Katarzyna Łażewska-Hrycko, szefowa PIP zwróciła uwagę na kilkunastoprocentowe przekroczenie planu dochodów, głównie z powodu uzyskania wyższych niż zakładano środków z kar i grzywien nakładanych przez inspektorów pracy.

- Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w łącznej wysokości 1 mln 316 tys. zł. Wpływy od osób fizycznych wyniosły 971 tys. zł, co stanowiło 127,8 proc. planu, z kolei wpływy od osób prawnych wyniosły 723 tys. zł, co stanowiło 130 proc. planu - wylicza PIP na prośbę PulsHR.pl.

Katarzyna Łażewska-Hrycko podał również, że plan wydatków został zrealizowany prawie w stu procentach. Niższe jego wykonanie spowodowane było głównie sytuacją epidemiczną w kraju, co znacząco wpłynęło na funkcjonowanie urzędu. Przeprowadzono bowiem mniejszą liczbę kontroli, które zostały ograniczone przez kilka miesięcy do kontroli powypadkowych (po zaistniałych wypadkach w pracy) oraz do kontroli ograniczających bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób pracujących. Obostrzenia w funkcjonowaniu zakładów pracy wpłynęły na niższą niż przewidywano realizację wydatków prewencyjno-promocyjnych.

Mniej na pensje i rekrutacje

Jak zaznaczyła Główny Inspektor Pracy, plan wydatków budżetowych inspekcji pracy na 2020 rok, przewidziany w ustawie budżetowej, w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu o blisko 5 mln zł. Zdecydowana większość tego uszczuplenia wynikała z decyzji prezesa Rady Ministrów w sprawie blokady planu wydatków PIP.

- Niestety zmniejszenie planu nie ominęło tak newralgicznej i wrażliwej w Inspekcji pozycji jaką są wynagrodzenia osobowe, których plan uległ zmniejszeniu o kwotę 1 mln 443 tys. zł – wskazała szefowa PIP.

Według niej, poziom wynagrodzeń w urzędzie to newralgiczny temat. - Przy dotychczasowej jego wysokości pogłębiać się będzie problem nie tylko w pozyskiwaniu, ale również w utrzymaniu wysoko wykfalifikowanej specjalistycznej kadry, tak niezbędnej dla realizacji złożonych zadań urzędu – podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko. Czytaj więcej: Zandberg ostro o sytuacji pracowników. "PIP potrzebuje większych uprawnień" Warto przypomnieć, że w projekcie budżetu na 2021 zaplanowano przyznanie pieniędzy na uruchomienie dodatkowych 40 etatów oraz pieniędzy na wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na zatrudnienie nowych pracowników do odbycia aplikacji inspektorskiej i wzmocnienia kadry inspektorów pracy. Jednak ostatecznie pieniądze te nie zostały Inspekcji przyznane. Dlatego GIP podjęła decyzję o zatrudnieniu kandydatów na podinspektorów pracy na już występujące wakaty inspektorskie i te, które pojawią się do końca roku po inspektorach pracy przechodzących na emeryturę. Aktualnie w urzędzie odbywa się I etap naboru prowadzony przez okręgowe inspektoraty pracy, a II etap rekrutacji zaplanowano na wrzesień 2021 w OS PIP. Łącznie Inspekcja planuje zatrudnić w tym roku 75 kandydatów do odbycia aplikacji inspektorskiej.

