Im wyższy staż, tym więcej dostaniesz. Komu przysługuje odprawa?

Odprawę pieniężną otrzymuje pracownik, którego umowa o pracę została rozwiązana w ramach zwolnień grupowych. Jakie warunki trzeba spełnić, by ją dostać i ile wynosi?

W ciągu dziewięciu miesięcy aż o 11 pkt proc. wzrosła liczba przedsiębiorców, którzy obawiają się nadchodzącego roku. Firmy uważają, że będzie dla nich jeszcze cięższy niż obecny. Co za tym idzie, ciężko będą mieli również pracownicy. Z opublikowanego w listopadzie „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że zwolnienia planuje 22 proc. firm.

Grupowe zwolnienia a odprawa pieniężna

Warto więc przypomnieć zasady zwolnień grupowych dotyczących wypłacania odpraw pieniężnych.

Zasady jej przyznawania opisuje Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników, pracownikom może przysługiwać odprawa pieniężna. Jest to forma rekompensaty za brak możliwości zarobkowania. Oznacza to, że w przedsiębiorstwach gdzie pracuje mniej osób, pracownicy nie mogą liczyć na taki przywilej.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy musi nastąpić z przyczyn niedotyczących pracowników. Przyczyna zwolnienia musi leżeć po stronie pracodawcy i dotyczyć przyczyny ekonomiczno-finansowej lub organizacyjno-strukturalnej, np. likwidacji stanowiska pracy, restrukturyzacji zakładu, upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Zwolnienie powinno być zainicjowane przez pracodawcę albo opierać się na zawarciu porozumienia stron.

Kolejny warunek, który musi zostać spełniony, to zwolnienie w ciągu 30 dni określonej liczby pracowników:

10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Ile wynosi odprawa pieniężna?

W artykule 8 ust. 1 wspomnianej ustawy czytamy: w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości:

jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,

dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawa indywidualna