I jak tu prowadzić biznes. Polskie firmy tkwią po uszy w papierach

Częste zmiany prawa, krótki czas na ich wdrożenie, żmudne dostosowanie dokumentacji w firmie do nowych przepisów to największe wyzwania w prowadzeniu biznesu w Polsce i zarządzaniu kadrami i płacami w firmie.

Z badania przeprowadzonego przez Randstad Payroll Solutions i Instytut Badań Pollster wśród przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 10 osób wynika, że największym wyzwaniem w obszarze zarządzania kadrami i płacami w Polsce jest częsta zmienność przepisów prawa i krótki czas na ich wdrożenie. Tak twierdzi 78 proc. przedstawicieli firm, a najczęściej skarżą się na to przedsiębiorcy, którzy zatrudniają od 10 do 19 pracowników (86 proc. wskazań).

- Zmiany, i to bardzo duże, np. dotyczące naliczania wynagrodzeń czy systemu podatkowego, treści i sposobu zawierania umów dotknęły wszystkie firmy, na dodatek były wprowadzane w sposób szybki i zaskakujący dla pracodawców – mówi Katarzyna Plucińska. – Do ich zrozumienia i zaimplementowania w prawidłowy sposób konieczna jest wiedza ekspercka i wieloletnie doświadczenie - dodaje.

Także dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaznacza, że od 2019 roku pracownicy działów kadrowo-płacowych nieustannie są obciążani nowymi zadaniami wynikającymi ze zmieniających się przepisów prawa pracy i podatkowego.

- Maraton zmian dla kadrowych rozpoczął się blisko 4 lata temu od zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 17 września, zaledwie dwa tygodnie przed wprowadzeniem zmian w życie, specjaliści do spraw kadr i płac musieli w ekspresowym trybie dostosować systemy komputerowe oraz sposób wyliczania wynagrodzeń. Zmiany objęły zarówno samą stawkę podatku, kwotę zmniejszającą podatek, jak i koszty uzyskania przychodu – mówi Paweł Łuczak.

Kolejne lata również nie były łaskawe dla kadrowych, gdyż byli oni jedną z tych grup zawodowych, której epidemia COVID-19 przysporzyła bardzo dużo pracy.

- Przez ponad dwa lata zmagali się oni z permanentnym chaosem w kwarantannach i izolacjach pracowników, nieustannymi zmianami przepisów i zaleceń w zakresie obostrzeń dla pracodawców, a także służyli pomocą zarządom organizacji w zakresie pozyskiwania wsparcia, zdobywania dotacji oraz walki o ulgi i umorzenia opłat dla przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii COVID-19 – ocenia Paweł Łuczak.

Rok 2022 w świadomości większości Polaków, a także specjalistów ds. kadr i płac zapisał się jako okres niekończącego się chaosu w zakresie podatków od wynagrodzeń pracowników. Jak podkreśla Paweł Łuczak, kilkukrotne zmiany sposobu wyliczania wynagrodzeń pracownika, odraczanie zaliczek na podatek dochodowy, konieczność wyliczania pensji na kilka sposobów i wybierania najkorzystniejszego, edukowanie pracowników w zakresie zmian w przepisach oraz gromadzenie stosów oświadczeń stały się codziennością komórek kadrowo-płacowych w organizacjach.

W 2023 roku specjaliści ds. kadr i płac mają już za sobą liczne zmiany przepisów, takie jak wprowadzenie pracy zdalnej czy też kontroli trzeźwości w organizacji, a także unijnej dyrektywy work-life balance. Od 1 marca komórki kadrowo-płacowe sparaliżowane zostały stosami rezygnacji w związku z obowiązkowym autozapisem do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dla 36 proc. przedsiębiorców największym wyzwaniem jest cyfryzacja obsługi kadrowo-płacowej (Fot. Maarten van den Heuvel/Unsplash)

Konieczność dostosowania dokumentacji do wdrażanych przepisów

Wśród wyzwań dla przedsiębiorców na drugim miejscu w badaniu Randstad Payroll Solutions i Instytutu Badań Pollster znalazła się konieczność dostosowania dokumentacji do wdrażanych przepisów, czyli zmiany w systemach obsługujących kadry i płace oraz w treści dokumentów, a także konieczność odbywania konsultacji prawnych. Mówi o tym 54 proc. badanych. Najczęściej ten problem dostrzegają właściciele największych firm, które zatrudniają ponad 250 osób – 66 proc., a także przedsiębiorcy z sektora edukacji.

Jak zauważa Małgorzata Skłudzka, senior sales and key account partner w Randstad Payroll Solutions, przedsiębiorcy mają do czynienia z powtarzającą się niepewnością związaną z kształtem formularza PIT do rozliczeń podatkowych. Cyklicznie pod koniec roku resort finansów wprowadza kolejny formularz, który trzeba następnie zaprogramować w systemie płacowym i przetestować.

Cyfryzacja obsługi kadrowo-płacowej to wyzwanie dla firm

Dla 36 proc. przedsiębiorców (trzecie miejsce w zestawieniu) największym wyzwaniem jest cyfryzacja obsługi kadrowo-płacowej, wprowadzanie nowych technologii, w tym e-podpisów, e-teczek, portali pracowniczych, aplikacji do zarządzania czasem pracy. Najczęściej skarżą się na to właściciele małych firm, które zatrudniają od 10 do 19 osób - 46 proc. wskazań, a najrzadziej przedsiębiorcy zatrudniający od 20 do 49 osób – 33 proc. odpowiedzi.

Choć cyfryzacja wciąż stanowi wyzwanie, to staje się dziś koniecznością. Raz wdrożone rozwiązania ułatwiają życie firmom i ich pracownikom – podkreślają eksperci. Dodają, że coraz bardziej pomocne w działalności zarówno dużych, jak i mniejszych pracodawców są portale pracownicze do elektronicznego obiegu dokumentacji kadrowej, w tym składania i akceptacji wniosków, nie tylko urlopowych. W takim systemie pracownik może też zdalnie dokonać zmiany numeru konta, nazwiska czy dopisać dzieci do ubezpieczenia.

- Coraz bardziej popularne stają się elektroniczne teczki pracowników oraz aplikacje do zarządzania czasem pracy – mówi Katarzyna Plucińska. – Wdrażamy te rozwiązania w całości, często zaczynając od e-teczki dla nowych pracowników, a stopniowo rozszerzając rozwiązanie na wszystkich pracowników firmy. Firmy, które z nich korzystają, bardzo doceniają wygodę, unikanie uciążliwej wymiany i gromadzenia dokumentów papierowych, a także dostępność wszystkich informacji w jednym miejscu. Z aplikacji do zarządzania czasem pracy korzystają głównie firmy produkcyjne, ale też często ci klienci, którzy chcą spełnić wymagania prawne dotyczące ewidencjonowania czasu pracy przez pracodawcę - dodaje.

Aktualizacja wiedzy pracowników. Specjaliści ds. kadr i płac muszą stale podnosić kompetencje

Czwarte miejsce w zestawieniu największych wyzwań kadrowo-płacowych w polskich firmach zajmuje aktualizacja wiedzy pracowników zajmujących się tym obszarem. To czynnik o tyle istotny, że działają oni w warunkach dynamicznie zmieniających się przepisów.

97 proc. badanych przedstawicieli firm jest przekonanych, że z tego względu zatrudnieni u nich specjaliści ds. kadr i płac muszą stale podnosić kompetencje. A to wiąże się z koniecznością finansowania szkoleń dla tej grupy pracowników. Na ten element zwraca uwagę 28 proc. przedsiębiorców, w tym po 34 proc. właścicieli niedużych (między 10 a 19 pracowników) oraz największych firm (ponad 250 pracowników).

Czwarte miejsce w zestawieniu największych wyzwań kadrowo-płacowych w polskich firmach zajmuje aktualizacja wiedzy pracowników zajmujących się tym obszarem (Fot. Green Chameleon/Unsplash)

Eksperci zwracają uwagę na to, że w ostatnich trzech latach do zmian przepisów dochodziło nawet kilka razy w roku. Tylko w 2023 r. wprowadzono nowy wzór wniosku dotyczącego umów o pracę, wypowiedzeń czy świadectw pracy. Zmienił się też formularz PIT 2. Wymaga to stałej aktualizacji wiedzy osób, które zajmują się tym obszarem.

Z doświadczeń zespołu Randstad Payroll Solutions wynika, że dzień szkoleniowy dla takiego zespołu kosztuje nawet 10 tys. zł, a w zależności od dynamiki i zakresu zmian w przepisach takie szkolenia mogą być potrzebne nawet kilka razy w roku. Często też w proces dostosowania działań firmy do przepisów konieczne jest włączanie ekspertów prawnych. To jeden z powodów, dla których pracodawcy coraz częściej decydują się na outsourcing procesów kadrowo-płacowych. Nie muszą się martwić o zgodność z przepisami oraz organizować szkoleń dla swoich pracowników – te kwestie przerzucają na zewnętrznych partnerów.

Niedobór wykwalifikowanych specjalistów ds. kadr i płac na rynku pracy

W mniejszym stopniu, ale jednak, badani przedsiębiorcy zwracają uwagę na niedobór wykwalifikowanych specjalistów ds. kadr i płac na rynku pracy. Nakładają się na to trudności w znalezieniu zastępstwa na tych stanowiskach na czas urlopu lub L4. O tych kłopotach mówi co piąty badany. Najczęściej wskazują na to wyzwanie przedstawiciele firm, w których pracuje od 50 do 249 osób (29 proc.).

Katarzyna Plucińska dodaje, że dotyczy to głównie specjalistów, a jednym z problemów jest to, że brakuje osób, które bardzo dobrze znają zarówno sprawy kadrowo-płacowe, jak i wymagane coraz częściej w firmach język angielski czy też umiejętność szybkiej nauki nowych technologii. Znalezienie takiego kandydata zajmuje nawet kilka miesięcy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl