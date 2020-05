Home office na stałe zagości w wielu firmach. Potrzebne regulacje

Jak zauważa Michał Lisawa, counsel w Baker McKenzie, przejście firm na pracę zdalną to swoista rewolucja - bardzo duża i trwała zmiana.

Zmiana nie tylko pod względem technologicznym, ale i zmiana w świadomości szefów.

Wyzwaniem dla pracodawców stało się uregulowanie tej formy pracy - Kodeks pracy do tej pory jej nie uwzględniał.

Gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej i związane z tym komplikacje nie zniechęciły do niej pracowników. Jak wynika z badania Pracuj.pl, największą popularnością cieszą się modele mieszane - 40 proc. respondentów chciałoby mieć możliwość przyjścia do biura przynajmniej raz w tygodniu, a kolejne 40 proc. - móc pracować poza biurem tylko przez wybrane dni miesiąca.

- Przejście firm na pracę zdalną to swoista rewolucja - bardzo duża i trwała zmiana. Szefowie zorientowali się, ze praca może odbywać zdalnie – wcześniej nie brali tego pod uwagę. Ponadto home office może być równie - a może nawet bardziej - wydajny niż praca w biurze - mówi Michał Lisawa, counsel w Baker McKenzie podczas debaty "Rynek pracy. Sztuka adaptacji” w ramach EEC Online. - To zmiana nie tylko pod względem technologicznym, ale i zmiana w świadomości szefów. Do niedawna na stałe pracowało zdalnie jakieś kilka procent pracowników. Dzisiaj, moim zdaniem, liczba ta wzrosła kilkukrotnie – dodaje.

Pracodawcy z dnia na dzień musieli przestawić organizacje na tryb pracy zdalnej, co przysporzyło sporo kłopotów. Przede wszystkim wyzwaniem stało się uregulowanie tej formy pracy.

- To problem, z którym rynek pracy boryka się od kliku lat. Praca zdalna, czyli okazjonalny home office, nie jest uwzględniona w Kodeksie pracy. Mamy przepisy dotyczące telepracy, ale - ze względu na mocno sformalizowany charakter - nie jest ona popularna – zauważa Michał Lisawa.

Pojawia się pytanie: kto jest odpowiedzialny za procesy pracy? - Pracownik może pracować w domu czy w ogródku, ale to pracodawca odpowiada za stan BHP. Dużym problemem pozostaje ustalenie, za co konkretnie... Telepraca zwalniała firmy z odpowiedzialności za stan techniczny pomieszczeń i budynków. W przypadku home office nie było dotychczas żadnych regulacji – komentuje Lisawa. - Pracodawcom, którzy czekają na regulacje na poziomie ustawowym, zalecamy uregulowanie wszystkich kwestii wewnątrz organizacji. Oprócz kwestii technicznych (tego, czy pracownik ma odpowiedni sprzęt, łącze internetowe, a także przestrzeń do pracy), a także odpowiedzialności za procesy pracy, pozostaje jeszcze jedno istotne zagadnienie: cyberbezpieczeństwo. - Praca zdalna to wiele zagrożeń, jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacji i danych osobowych. Pracodawcy, by chronić siebie i minimalizować ryzyka, już wprowadzają - i nadal będą wprowadzać - programy, aplikacje czy systemy techniczne jeszcze bardziej nadzorujące i kontrolujące pracownika – nie tylko jego czas pracy, ale też wydajność i efektywność - wskazuje Michał Lisawa. Już dostępne są programy, które temu służą. Warto jednak zwrócić uwagę, że często wkradają się one w sferę prywatną. - Niektóre rozwiązania pozwalają na podpięcie się pod kamerę i mikrofon, by pracodawca mógł zobaczyć, co robi pracownik. Programy umożliwiają również zrobienie zrzutu z ekranu. Firmy również "geolokalizują", gdzie jest pracownik. Te kwestie również trzeba będzie uregulować – jeśli nie na poziomie ustawowym, to wewnątrz organizacji – dodaje Lisawa. Artykuł powstał na kanwie wypowiedzi z debaty "Rynek pracy. Sztuka adaptacji", która odbyła się w ramach majowego EEC Online.