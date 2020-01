Hiszpania: Byli pracownicy metra umierają na raka. Związkowcy chcą ukarania winnych

Sprawa wynikła, kiedy zaczęły się problemy zdrowotne emerytowanych pracowników metra. Do 14 stycznia pięć osób zdiagnozowano z poważnym nowotworem, który powstaje w wyniku wdychania azbestu. 11 stycznia trzeci z poszkodowanych zmarł.

Konfederacja Hiszpańskich Związków Zawodowych (CCOO) twierdzi, że wszyscy pracownicy mający chorobę byli wystawieni na działanie trującego związku, choć nie doprecyzowano dokładnie kiedy. Organizacja związkowa chce sprawiedliwości, mimo że trudno ustalić, kto dokładnie zawinił.

Zdiagnozowany, piąty pracownik, pracował dla metra 40 lat. Odszedł na emeryturę w 2014 r. obecnie ma 66 lat.

CCOO wzywa metro, by przyznało się do błędów popełnionych w kwestii higieny pracy. Związkowcy apelują o podjęcie działań wobec tych dwóch pracowników, którym diagnoza wykazała raka oraz ewentualnych jeszcze nie wiedzących o swoim stanie. Konfederacja chce by wypłacono rodzinom zmarłych po 370 000 euro odszkodowania. Metro nie zdecydowało się komentować sprawy.

Wdychanie oparów azbestu jest bardzo niebezpieczne. Może skończyć się poważnym uszkodzeniem komórek ciała, nawet na poziomie genetycznym. W przypadku pracowników madryckiego metra stwierdzono występowanie międzybłoniaka. To rodzaj nowotworu złośliwego. Najczęstszą jego lokalizacją jest opłucna - błona, w której zamknięte są płuca. Rokowania w przypadku tego nowotworu są złe lub bardzo złe.

Azbest to określenie zwyczajowe pewnych grup mineralnych. Cechują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Były dzięki tym właściwościom używane w budownictwie. Wycofano ich stosowanie po upowszechnieniu się wiedzy medycznej o szkodliwości azbestu. Obok międzybłoniaka azbest powoduje: pylicę azbestową i inne choroby tkanki opłucnej.

