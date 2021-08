Handlują w niedziele i nie muszą płacić kar. "Nie ma żadnej etyki w biznesie"

Lidl to kolejny sklep, który zdecydował się ominąć przepisy ograniczające handel w niedzielę i zamienił się w placówkę pocztową. Od 5 września w każdą niedzielę będziemy mogli zrobić zakupy w niektórych z nich.

Jak wyjaśniła sieć w komunikacie, sklepy, które od 5 września zostaną otwarte w niedziele niehandlowe, otrzymały status placówek pocztowych. Oznacza to, że oprócz standardowych zakupów, klienci będą mogli w wybranych placówkach odebrać także przesyłki.

- Jako jedna z ostatnich sieci postanowiliśmy otworzyć część naszych sklepów w niedziele, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Równość i transparentność uwarunkowań prawnych jest dla nas bardzo ważna. Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku. Ta zmiana poprzedzona była długotrwałymi, wnikliwymi analizami wielu uwarunkowań, takich jak działania konkurentów oraz prośby i oczekiwania konsumentów - skomentowała Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR w Lidl Polska.

Warto przypomnieć, że ustawa wprowadzająca zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. W każdym kolejnym roku jej obowiązywania lista niedziel niehandlowych była coraz krótsza. W 2021 roku sklepy będą otwarte tylko w 7 niedziel. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od tysiąca do 100 tys. zł, a za uporczywe łamanie ustawy kara ograniczenia wolności.

Jednak ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. I właśnie z tego pierwszego rozwiązania korzystają sklepy najczęściej. Zdecydowały się na to m.in. Żabka (od początku obowiązywania zakazu), Bricomarché i Intermarché, Stokrotka Express, ABC, Lewiatan, część placówek Kaufland, Delikatesy Centrum, Dino Polska czy niektóre sklepy Euro RTV AGD. Od kilku tygodni zakupy zrobimy również w wybranych sklepach Biedronka. Teraz do tego grona dołączył Lidl, a niebawem ma to zrobić Carrefour.

- Od wielu lat misją sieci Kaufland jest ułatwianie klientom codziennych zakupów. Konsekwentnie stawiamy na koncept one-stop-shopping, dając kupującym dostęp do szerokiego wachlarza usług i produktów najemców naszych pasaży. Mamy świadomość, że to właśnie możliwość zrobienia kompleksowych zakupów oraz załatwienia wielu innych spraw w jednym miejscu, znacznie zwiększa komfort klientów. Dotyczy to także usług pocztowych. Na rynku handlowym obserwujemy tendencję uruchamiania tego typu działalności, która jednocześnie stwarza możliwość prowadzenia sprzedaży w niedziele niehandlowe. Uważnie obserwujemy konkurencję oraz trendy i nie zamykamy się na żadne z rozwiązań, które będzie odpowiadać potrzebom naszych klientów - tak kilka miesięcy temu decyzję o otwarciu sklepów w niedzielę tłumaczył Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska.

Zakaz stał się fikcją

Oburzenia obecną sytuacją nie kryje Alfred Bujara, szef Krajowej Sekcji Handlu NSZZ "Solidarność", który był jednym z inicjatorów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

- W trakcie sejmowych prac nad naszym projektem ustawy do wykazu wyjątków, których ograniczenia w niedzielnym handlu miały nie dotyczyć, wprowadzono placówki świadczące usługi pocztowe. To otworzyło furtkę do obejścia ograniczenia handlu w niedziele i spowodowało, że stało się ono fikcją. Nie ma żadnej etyki w biznesie. Liczy się zysk za wszelką cenę, kosztem pracownika, kosztem powagi państwa. Wielkie sieci handlowe dobitnie pokazują, że wolno im wszystko. My od ponad 3 lat apelujemy o nowelizację przepisów, ale nic w tym kierunku się nie działo. To, co się stało, nie jest dla nas zaskoczeniem. Skoro nie było reakcji ze strony państwa, to sieci wyszły z założenia, że wolno im więcej. A przytoczę tu przykład z Niemiec, gdzie jedna sieć spróbowała obejść prawo i reakcja państwa była natychmiastowa. Nikt inny już nie chciał tego zrobić. A u nas? - pyta retorycznie związkowiec.



Bujara podkreśla, że sytuacja jest o tyle zła, iż w czasie pandemii warunki pracy w handlu bardzo mocno się pogorszyły. Wiele sieci pod pretekstem bezpiecznych zakupów wydłużyło czas otwarcia, niektóre nawet o 5 godzin na dobę.

- Jednocześnie, w zależności od sieci, zatrudnienie spadło o 15-20 proc. To bardzo dużo. Tym bardziej że w to miejsce firmy nie zatrudniają nowych osób, twierdząc, że nie ma ich na rynku. Ale gdyby wynagrodzenia były takie, jak się chwalą kierownictwa sieci handlowych, to chętni z pewnością by się znaleźli. Jednak rzeczywistość pracy w handlu jest taka, że nowo przyjęty pracownik nierzadko już po dniu czy dwóch mówi "dość - za takie pieniądze nie warto tu pracować" - ocenia związkowiec.

Zwraca uwagę na jeszcze jeden problem. Obecnie "Solidarność" sprawdza, jak zmieniła się skala pracy w handlu na umowach czasowych oraz cywilnoprawnych. Okazuje się, że w ostatnich miesiącach firmy chętnie zatrudniają na każdą inną formę umowy, niż umowa na cały etat.

- Wracamy do punktu wyjścia, gdy pracowaliśmy za 3,5 czy 4,5 zł brutto za godzinę w Warszawie. Choć minister Elżbieta Rafalska w czasach, kiedy była na czele resortu pracy, wprowadziła wiele zapisów prawnych niwelujących niekorzystne dla pracowników rozwiązania, firmy wciąż szukają sposobów, by obejść te przepisy i zaoszczędzić na pracownikach. W niektórych sieciach pracownik zatrudniony na umowie śmieciowej nie ma prawa do płatnego urlopu czy nawet 15-minutowej przerwy w pracy - podsumowuje sytuację w handlu Bujara.

Związkowiec nie ma wątpliwości, że takie działanie firm spowoduje, iż skala zwolnień w handlu będzie jeszcze większa.

- W pierwszej kolejności odejdą osoby, które zatrudniały się na innych warunkach, czyli wiedziały, że nie muszą pracować w niedziele. To m.in. samotnie wychowujące dzieci matki, które nie mają jak zapewnić opieki dzieciom w niedziele - uważa.

Więcej skarg na pracę w niedziele

Problem został zauważony również w stowarzyszeniu Stop Nieuczciwym Pracodawcom, gdzie coraz częściej zgłaszają się pracownicy handlu niezadowoleni z konieczności pracy 7 dni w tygodniu.

- Pracownicy przyzwyczaili się do wolnych niedziel. Klienci oceniają ponowny handel pozytywnie, ale dla pracowników to dodatkowe obowiązki, które w obecnej sytuacji nie są zwykle dodatkowo premiowane. Swojego czasu proponowaliśmy, by osoby pracujące w niedzielę były dodatkowo wynagradzane, ale rządzący wolą skupiać się na regulacjach ograniczających, a nie doceniających pracowników, co oceniamy negatywnie - opowiada Małgorzata Marczulewska, prezes SNP.

Wyjaśnia, że skargi i pytania dotyczą tego, czy w ogóle pracownik musi pracować w niedzielę, czy na przykład może odmówić. Skargi często dotyczą także trybu i warunków pracy. Niektórzy o tym, że sklep będzie czynny w niedzielę, dowiadują się w piątek wieczorem. Zdarzają się także skargi na odwoływane urlopy, bo na przykład pracowników w danym sklepie jest za mało oraz na to, że w sklepach jest tłum ludzi i po prostu nie ma komu pracować.

- Niestety nie mam dobrych wiadomości dla pracowników, to pracodawca ustala harmonogram pracy i nie możemy mu powiedzieć, że w niedzielę nie pracujemy - wyjaśnia. - Ale możemy poprosić, by w miarę możliwości nie angażować nas w pracę w ten dzień z powodów rodzinnych. Idealnym modelem byłoby, gdyby w niedzielę pracowali ochotnicy, którzy byliby dodatkowo premiowani. Obawiam się jednak, że w sytuacji, gdy tak mocno brakuje rąk do pracy w handlu, to niemożliwe - podsumowuje Małgorzata Marczulewska.

Uszczelnienie czeka w komisji

W Sejmie trwają prace nad zaostrzeniem ustawy o zakazie handlu w niedzielę, po to, by przepisy te nie były fikcją. Z projektu nowelizacji wynika, że sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa pod warunkiem, że ten rodzaj działalności będzie dla niego przeważający (powyżej 50 proc. przychodów). Projekt trafił do Sejmu w połowie lipca, jednak od tej pory prace nad nim stanęły w miejscu (jest w komisji).

- Mam nadzieję, że nowelizacja będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na 15 września - podsumowuje Alfred Bujara.

Wiadomo już, że głosowanie nad tymi rozwiązaniami nie będzie szybkie i jednogłośne. Zmian nie poprą posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy uważają, że zakaz doprowadził do upadku tysięcy małych biznesów. Chcą go zlikwidować.