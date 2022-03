Gruźlica lepsza niż nowotwór? Nowe przepisy o zwolnieniach uderzyły w chorych na raka

Od nowego roku obowiązują spore zmiany w dostępie do zasiłku chorobowego. Nowe zasady naliczania okresu zasiłkowego skróciły czas pobierania tego świadczenia. Zdaniem grupy posłów Koalicji Obywatelskiej przy tworzeniu nowych przepisów zapomniano m.in. o osobach przewlekle chorych czy walczących z nowotworami. W efekcie zmarginalizowano ich potrzeby i wrzucono do jednego worka z naciągaczami.

Autor: KDS

• 11 mar 2022 20:00





Po zmianach wszystkie przerwy chorobowe ubezpieczonego - jeśli nie będzie między nimi 60 dni przerwy - będą wliczały się do jednego limitu, który wynosi 182 dni. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Od nowego roku zmieniły się zasady liczenia długości „chorobowego”. ZUS postanowił ukrócić pracownikom korzystanie ze zwolnień lekarskich na różne jednostki chorobowe.

Obecnie nie ma znaczenia, jaka choroba była powodem niezdolności do pracy. Jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni, okresy zasiłkowe sumują się, a zasiłek chorobowy wypłacany będzie przez 182 dni.

Zmiana ta wywołała wątpliwości wśród posłanek Koalicji Obywatelskiej, które postanowiły wstawić się za osobami przewlekle chorymi czy cierpiącymi na raka. Ich zdaniem nowe zasady wyliczania chorobowego uderzają właśnie w nie.

Jak w interpelacji (nr 32034) skierowanej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przypominają posłanki, od stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady liczenia tzw. okresu zasiłkowego, czyli okresu, w którym ubezpieczony w ZUS ma prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w sytuacji stwierdzenia przez lekarza jego niezdolności do pracy.

W efekcie dość mocno została ograniczona możliwość długotrwałego pozostawania na zasiłku chorobowym z powodu niezdolności do pracy. Bowiem do końca 2021 roku wszystkie jednostki chorobowe ubezpieczonego były liczone w oddzielnych limitach. Wystarczyło, że chory po wykorzystaniu 182 dni limitu na jeden dzień wróci do pracy, znów zyskiwał prawo do chorowania przez kolejne 182 dni.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Po zmianach wszystkie przerwy chorobowe ubezpieczonego - jeśli nie będzie między nimi 60 dni przerwy - będą wliczały się do jednego limitu, który wynosi 182 dni. Nie ma znaczenia na jaką chorobę będzie wypisane zwolnienie lekarskie.

Nowe zasady nie dotyczą jedynie kobiet w ciąży oraz osób chorych na gruźlicę. W ich przypadku okres zasiłkowy wynosi 270 dni.

Uderzenie w przewlekle chorych?

Zdaniem autorek interpelacji nowe przepisy uderzyły w osoby przewlekle chore czy walczące z nowotworami, w przypadku których oczywiste jest, że choroba trwa stale lub może trwać dużo dłużej niż 182 dni.

- Po nowelizacji w bardzo ciężkiej sytuacji znalazły się wszystkie osoby przewlekle chore, w tym przede wszystkim osoby z chorobą nowotworową. W trakcie leczenia choroby nowotworowej i jej nawrotów ubezpieczony kilkukrotnie może mieć zalecenia izolacji np. ze względu na obniżoną odporność, zaniechania aktywności fizycznej lub całkowitego odpoczynku i regeneracji po przebytych zabiegach operacyjnych - czytamy w złożonej w resorcie pracy interpelacji. Zaznaczają one, że w przypadku osób cierpiących na nowotwory sytuacja jest o tyle dramatyczniejsza, że w wielu przypadkach pojawiają się poważne problemy psychiczne. Czytaj więcej: Zachorujesz i nie dostaniesz pieniędzy. Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy - Wynikają one z konieczności zaakceptowania sytuacji, w jakiej się oni znaleźli, a to z kolei często prowadzi do pojawienia się objawów silnej depresji z myślami samobójczymi włącznie. Wymienione powyżej sytuacje prowadzą do bezwzględnej konieczności przebywania na zwolnieniu lekarskim - tłumaczą posłanki. Posłanki podkreślają, że zmiana przepisów spowodowała, iż osoby chorujące przewlekle, w tym na choroby nowotworowe obawiają się, że pozostaną one pozbawione środków finansowych ze względu na zmieniony sposób przeliczania okresu chorobowego. Dlatego poprosiły ministerstwo nie tylko o weryfikację skutków obowiązującej od stycznia zmiany, ale również zadały szereg pytań związanych z tą sprawą. Czytaj więcej: Zmiany w zwolnieniach lekarskich L4 w 2022 roku. Jakie zasiłki chorobowe przysługują pracownikom Pytają m.in. o to, czy do resortu docierają sygnały od osób przewlekle chorych, które poczuły się z niejasnych powodów wykluczone. Chcą się dowiedzieć dlaczego tylko zwolnienie lekarskie spowodowane ciążą oraz gruźlicą uprawnia do pobierania zasiłku chorobowego przez dłuży okres, a wszystkie inne przewlekłe choroby takie zwolnienie wykluczają oraz dlaczego osoby z chorobą nowotworową zostały pominięte przy ustalaniu możliwości przebywania na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Dopytują również o to, czy resort planuje zmiany w obecnie obowiązujących przepisach i jak zamierza rozwiązać ten problem.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.