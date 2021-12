Google wyśle niezaszczepionych na bezpłatny urlop, potem ich zwolni

Google przekazał pracownikom, że o ile nie zastosują się do polityki szczepień przeciw Covid-19, to stracą wynagrodzenie, a w końcu zostaną zwolnieni.

WS • 15 gru 2021 18:00





Po 6 miesiącach bezpłatnego urlopu firma zamierza zwolnić niezaszczepionego pracownika

Serwis CNBC powołał się na notatkę, która została rozpowszechniona przez kierownictwo. W niej było napisane, aby do 3 grudnia zadeklarować swój status szczepienia i przesłać dowód w postaci certyfikatu lub ubiegać się o zwolnienie z przyczyn medycznych lub religijnych. Po tej dacie firma miała zacząć kontaktować się z osobami, które nie zgłosiły swojego statusu lub nie są zaszczepieni.

Dokument, do którego dotarł serwis, mówi o tym, że pracownicy, którzy nie zastosują się do zasad szczepień do 18 stycznia, zostaną umieszczeni na „płatnym urlopie administracyjnym” na 30 dni. Po tym czasie firma zmieni ten status na „bezpłatny urlop osobisty” na okres do sześciu miesięcy, po czym nastąpi rozwiązanie umowy.

Warto przypomnieć, że prezydent USA Joe Biden nakazał amerykańskim firmom, które zatrudniają 100 lub więcej pracowników, aby do 18 stycznia ich pracownicy byli w pełni zaszczepieni lub regularnie badani na obecność wirusa. Google jednak poprosił 150 tys. zatrudnianych przez siebie osób, aby niezależnie od tego, czy zamierzają wrócić do biura, czy nie, przesłali swój status dotyczący szczepienia.

Firma podała w notatce, że każdy kto wraca do biura, powinien być w pełni zaszczepionym, a częste testy nie są dla Google’a alternatywą dla szczepień.

