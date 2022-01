Gdzie jest ustawa o pracy zdalnej? Rachunki poszły w górę, pracownicy chcą dopłat

Ustawa o pracy zdalnej jest coraz pilniej potrzebna przedsiębiorcom. Mimo że obecnie obowiązują tzw. przepisy covidowe, to, jak podają firmy, rośnie liczba konfliktów na tym tle.

– Minister zdrowia w ubiegłym tygodniu ogłosił obowiązkową pracę zdalną dla sektora administracji publicznej. Przedsiębiorcy od tego momentu odbierają wiele sygnałów od swoich pracowników, że ci również chcieliby pracować zdalnie. To jednak nie jest takie proste z powodu wielu czynników, które nie są uregulowane w obecnie obowiązujących przepisach - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Podkreśla też, ze firmy oczekują od rządzących informacji, kiedy ustawa wejdzie w życie. Bowiem, praca zdalna budzi wielkie kontrowersje. Z jednej strony swoje pretensje zgłaszają zatrudniający, a z drugiej… pracownicy.

– Przedsiębiorcy pod kątem operacyjnym raczej nisko oceniają efektywność pracy zdalnej. Wciąż nie ma oczywistych narzędzi jak należy kontrolować wykonywanie obowiązków wynikających z takiej pracy. Czy pracodawca może dzwonić do pracownika i pytać go o efekty pracy? Czy pracownik w czasie wykonywania pracy zdalnej może np. wyjść z domu? Wiele jest wątpliwości, a przedsiębiorcy często mówią, że pracownik traktuje pracę zdalną jak urlop. Bardzo nas martwi takie podejście – mówi Hanna Mojsiuk.

Z drugiej strony - jak dodaje - docierają do PIG sygnały, że wielu pracowników przechodzących na pracę zdalną narzeka np. na brak uregulowania kosztów energii czy zużywania mediów w czasie pracy z domu. To argument podnoszony szczególnie często w czasie drakońskich podwyżek cen mediów.

– Ustawa pomogłaby uniknąć konfliktów wokół pracy zdalnej. Uważamy, że możliwość telepracy, pracy zdalnej czy pracy hybrydowej to wielka wartość, ale po dwóch latach pandemii COVID-19 mamy prawo oczekiwać konkretów i regulacji – dodaje Hanna Mojsiuk.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę na jeszcze jedną rzecz: zabezpieczenia danych i odpowiednie przygotowanie pracowników. – Nie każdy chce pracować na swoim prywatnym laptopie czy sprzęcie. Poza tym czy jest on przygotowany do przetwarzania danych wrażliwych firmy? Trudno sobie wyobrazić, by ważne informacje o działaniu przedsiębiorstwa były zupełnie niezabezpieczone – dodaje wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Mirosław Sobczyk.

Czy będzie dodatek dla pracujących zdalnie?

Warto przypomnieć, że niedawno posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Dąbrowska-Banaszek wystosowała interpelację do dwóch resortów, w której pyta o plany wprowadzenia miesięcznego dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia pracownika z tytułu skierowania go do pracy w trybie home office.

W jej opinii osoby, które zawodowe obowiązki wykonują z domu ponoszą dodatkowe koszty, np. opłatę za Internet, większe koszty energii elektrycznej czy większego zużycia wody. Z kolei pracodawca w związku ze skierowaniem pracownika do pracy w trybie zdalnym ma mniejsze koszty w tym zakresie.

- Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie sprzętu czy narzędzi do wykonywania pracy oraz pokrycie związanych z tym kosztów. Zasada ta nie ulega zmianie w przypadku skierowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej - uważa posłanka PiS. Dlatego jest zdania, że choć nowelizacja ustawy nakładająca na pracodawców obowiązek wyrównywania pracownikom na home office kosztów pracy z domu, nie została jeszcze przyjęta, to oni i tak powinni regulować wyższe koszty pracy z domu.

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej sąkonieczne

Jak mówi Anna Sudolska, ekspert rynku pracy z firmy Idea HR Group, wprowadzenie regulacji w kontekście pracy zdalnej jest konieczne z wielu powodów. Jednym z nich jest uporządkowanie sytuacji w firmach.

- Bywa, że pracownicy firm komercyjnych zazdroszczą sektorowi budżetowemu takiego „automatycznego” przechodzenia na pracę zdalną. Przedsiębiorcy są do tego mniej skłonni, bo zauważają, że to wymaga daleko idącej reorganizacji pracy. Nasze doświadczenia z pracą zdalną są pozytywne, ale musimy być świadomi, że nie wszyscy przedsiębiorcy potrafią tak przygotować organizację pracy, by było to efektywne, harmonijne i przynoszące satysfakcjonujące rezultaty – mówi Anna Sudolska.

Z kolei Łukasz Żak, prawnik i ekspert rynku pracy wskazuje, że choć regulacje mówiące o pracy zdalnej, przewidują co prawda konieczność zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy, ale brak tu szczegółów, poza tym brak jest przepisów które dotyczyłby zasad wsparcia technicznego ze strony pracodawcy, czy chociażby warunków wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej przez strony w wypadku korzystania przez pracownika z własnego sprzętu, jak ma to miejsce chociażby w uregulowanej w Kodeksie pracy, telepracy.

- Brak regulacji zasad świadczenia pracy w formie zdalnej w przepisach prawa pracy to jedna strona medalu, po drugiej mamy bowiem rosnące koszty prądu a więc sytuację, w której pracownik nie tylko eksploatuje swój prywatny sprzęt komputerowy (o ile nie zapewni mu go pracodawca) ale również obciąża swój domowy budżet zwiększonymi rachunkami za prąd. Biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną a także fakt, że praca zdalna staje się coraz częstszą alternatywą dla klasycznej formy świadczenia pracy, koniecznym jest kompleksowe uregulowanie tej materii w Kodeksie pracy - podsumowuje Łukasz Żak, prawnik i ekspert rynku pracy.