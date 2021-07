Firmy wciąż zatrudniają na czarno, ale Polakom to nie przeszkadza

Niemal 3/4 pracodawców uważa, że w porównaniu z sytuacją sprzed roku liczba osób zatrudnionych w branży budowlanej "na czarno" nie zmieniła się. Jedynie 9 proc. firm uważa, że ten odsetek ten się zwiększył.

Autor: jk

• 2 lip 2021 14:00





73 proc. pracodawców uważa, że w porównaniu z sytuacją sprzed roku udział pracujących bez umowy o pracę w branży nie zmienił się (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak wynika z badanie PARP "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego" dla branży budowlanej, prawie trzy czwarte (73 proc.) pracodawców uważa, że w porównaniu z sytuacją sprzed roku udział pracujących bez umowy o pracę w branży nie zmienił się. Jedynie 12 proc. pracodawców uważa, że ten odsetek się zmniejszył, a 9 proc. - że zwiększył. Na podstawie tych danych można więc powiedzieć, że sytuacja pod koniec 2020 r. wyglądała podobnie jak w tym samym okresie 2019 r.

1111.jpg

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Szara strefa w budownictwie

Raport Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) "Szara strefa 2021" potwierdza, że praca "na czarno" w budownictwie ma się dobrze. Sektor ten jest drugi pod względem wysokości udziału w gospodarce nieobserwowanej (14 proc.). Autorzy raportu zaznaczają, że firmy prowadzące działalność budowlaną zaliczaną do szarej strefy wytworzyły 1,7 procent PKB.

- Budownictwo to sektor o dużym nasyceniu szarą strefą. Dotyczy to zarówno robotników zatrudnianych „na czarno” na budowach, zwłaszcza na budowach budynków mieszkalnych, jak i w przypadku świadczenia osobom prywatnym wielu usług budowlanych i remontowych - czytamy w raporcie IPAG.

Warto również dodać, że największa część gospodarki nieobserwowanej (według szacunków GUS) przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych oraz na działalności związane z zakwaterowaniem i gastronomią. Wartość dodana wytworzona w szarej strefie w handlu i usługach turystycznych stanowiła 4,7 procent PKB w 2018 roku (około 39 procent szarej strefy).

Źródło: IPAG

Praca "na czarno"? Polacy nie mają nic przeciwko

Warto przytoczyć także wyniki badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl. Najwięcej osób, które przyznają się do pracy w szarej strefie, jest w grupie 18-24 lata. Przyznaje się do tego prawie co trzeci badany (32 proc.) w tym wieku. Do pracy „na czarno” przyznaje się 22 proc. osób w wieku 25-34 lata oraz 20 proc. osób w wieku 35-44 lat. Najmniej takich osób jest z kolei w grupie wiekowej 45-54 lata (9 proc.) oraz 55 lat i więcej (6 proc.).

Większość Polaków (58 proc.) nie potępia takiej formy zarobkowania, wyrażając obojętny stosunek do pracy „na czarno” (47 proc.), a nawet pozytywny (11 proc.). Negatywny stosunek wyraża 42 proc. badanych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.