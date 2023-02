Firmy stworzą swoim pracownikom alkoholowe kartoteki

Już niedługo firmy będą mogły sprawdzać, czy pracownicy są trzeźwi. To jednak nie koniec zmian. Informacja o tym, że badanie wykazało stężenie alkoholu, ma trafić do specjalnej kartoteki - pisze Business Insider Polska.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej skierowało do uzgodnień projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Ma on dostosować akta osobowe pracowników do zmian, jakie przewiduje najnowsza nowelizacja kodeksu pracy. Chodzi o prawo do badania trzeźwości pracowników, które firmy zyskają już po 14 dniach od publikacji noweli kodeksu pracy w Dzienniku Ustaw.

Informacja o tym, że zatrudniony został przyłapany na nietrzeźwości w pracy, trafi do akt osobowych, do nowej, specjalnej części - tak przewiduje rozporządzenie projektowane przez resort rodziny.