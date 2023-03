Firmy przestały gonić pracowników do biur

Pracownicy zapytani o to, co ich przyciąga do danego miejsca pracy, wskazują trzy kluczowe elementy. Są to wynagrodzenie, czas potrzebny na dojazd oraz elastyczność. Dwa ostatnie nabrały znaczenia w pandemii. Aktualnie 4 na 10 pracowników zmieni pracę tylko na hybrydową.

Na liście trzech najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy zmianie pracy pozycja numer jeden jest niezmienna. To wynagrodzenie – jest ono najistotniejsze dla niemal 7 na 10 pracowników. Na drugim miejscu znajduje się czas potrzebny na dojazd do biura, wskazywany przez 45 proc. osób. To pokazuje, że wcale nie jest tak, że zatrudnieni chcą rezygnować z przebywania w przestrzeni biurowej.

Z raportu firmy CBRE „The Global Live-Work-Shop Report 2022” wynika, że według co drugiego pracownika pandemia przyczyniła się do poprawy work-life balance dzięki popularyzacji pracy zdalnej. I mimo że pandemia odpuściła, z home office, w wymiarze najlepiej dwóch dni w tygodniu, pracujący nie chcą rezygnować.

- Czynniki związane z rozwojem są kluczowe zwłaszcza dla młodych pokoleń, w tym głównie pokolenia Z. Dla nich szkolenia i jasna ścieżka rozwoju kariery są nawet ważniejsze niż elastyczność czy czas potrzebny na dojazd do pracy. Co też ważne, działania, które wiążą się z rozwojem młodych z pokolenia Z, są chętnie podejmowane w biurze. A to oznacza, że najłatwiejszym sposobem na przyciągnięcie młodych do biur jest zapewnienie im stymulującego czasu, który potraktują jako rozwijający ich umiejętności – wskazuje Małgorzata Niewińska, szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE.

Możliwość łączenia pracy w biurze z home office i swobodny wybór, kiedy i w jakich godzinach chcemy pracować, jest trzecim z kolei elementem, na jaki zwracamy uwagę podczas wyboru miejsca pracy (fot. Unsplash/Austin Distel)

Jeśli praca z biura, to najlepiej w poniedziałek. Odpadają piątki i weekendy

Podobne wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Grupę Pracuj. 86 proc. pracujących zdalnie lub hybrydowo w ostatnich miesiącach chce móc nadal pracować przynajmniej w części spoza biura w perspektywie co najmniej kolejnych 1-2 lat.

– Nie spodziewamy się powrotu do pracy stacjonarnej jako dominującego modelu – komentowała wyniki badań Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. badań użytkowników w Grupie Pracuj.

Kiedy pracujemy z biura? Zdecydowanie najchętniej do firmy przychodzi się w poniedziałki (46 proc.). Najrzadziej preferowane były piątki (9 proc.) oraz weekendy (2 proc.). „Takie wybory pracowników mogą sugerować, że poniedziałki są wskazywane zarówno przez wielu pracowników, jak i firmy jako dni służące uporządkowaniu zadań, ich podziałowi i organizacji spotkań wymagających bezpośrednich kontaktów” – zauważają autorzy badania.

Firmy stawiają na hybrydę. To obecnie dominujący model pracy

Z badania CBRE wynika, że firmy odpowiadają na potrzeby pracowników i najczęściej decydują się wprowadzić odpowiadający zatrudnionym model pracy, czyli hybrydę z dominacją pracy z biura. Taki scenariusz funkcjonuje w około 45 proc. przebadanych przez CBRE firm. Niecałe 40 proc. przedsiębiorstw cały czas pracuje w biurze, a ok. 15 proc. pracuje hybrydowo, ale z dominacją pracy z domu. Ciągła praca zdalna to scenariusz dotyczący ok. 5 proc. pracowników.

Patrząc jednak na najbardziej preferowane sposoby pracy w przyszłości, ciągła praca w biurze to idealny scenariusz tylko dla co piątego pracownika. Najwięcej przychylnych głosów zdobywa praca hybrydowa z dominacją pracy w biurze (ok. 45 proc. wskazań), a ok. 15 proc. wybrałoby najchętniej pracę hybrydową z dominacją pracy w domu. Ciągła praca zdalna w przyszłości to scenariusz pożądany przez zaledwie 3 proc. pracowników.

- Wyniki naszego badania pokrywają się z praktyką obserwowaną na polskim rynku. Firmy skłaniają się najbardziej do oferowania pracownikom dwóch dni pracy zdalnej w tygodniu oraz pracy w biurze przez pozostałe dni. Widać jednak brak chęci powrotu na pełen etat do przestrzeni biurowej i nie ma się co dziwić. Pracownicy mocno przyzwyczaili się do tej opcji, która poprawia ich work-life balance, ale też co istotne, firmy wiedzą, że pracujący na home office są tak samo efektywni jak w biurze. Z naszego globalnego badania wynika, że połowa pracowników czuje teraz, że szefowie bardziej im ufają – podsumowuje Małgorzata Niewińska z CBRE.

