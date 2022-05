Firmy pomogą pracownicom ominąć zakaz aborcji

Prawo aborcyjne w Stanach Zjednoczonych może zostać zaostrzone. W związku z tym coraz więcej amerykańskich pracodawców chce pomóc pracownicom, które zdecydują się na usunięcie ciąży.

• 5 maj 2022 12:24





Demonstracje przeciwko ograniczaniu prawa aborcyjnego w USA w październiku 2021 (Fot. PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Portal Politico opublikował projekt opinii jednego z sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Samuel Alito podkreśla w uzasadnieniu, że decyzja z 1973 r. o prawie do przerywania ciąży jest "rażąco błędna". Przypomnijmy - wyrok sprawie Roe kontra Wade ustanowił ogólnokrajowe prawo do aborcji, pozwalając na ograniczenie go tylko do pierwszej połowy ciąży. Z kolei decyzja z 1992 roku pozwoliła na ograniczenie aborcji do momentu osiągnięcia przez płód etapu “przeżywalności”.

Według Instytutu Guttmachera, organizacji badawczej wspierającej prawo do aborcji, w przypadku obalenia wyroku w sprawie Roe ustawodawcy w 26 stanach zamierzają zakazać aborcji. Sąd Najwyższy nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale przeciek wywołał dyskusję wśród polityków, a także protesty przed gmachem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Jak podaje CNN, dla wielu kobiet rozszerzone pakiety świadczeń zdrowotnych oferowane przez pracodawców mogą być jedynym sposobem na legalną aborcję. Mogą na nie liczyć pracownice firm Amazon, Citigroup, Yelp, Uber i Lyft.

Amazon deklaruje, że pokryje koszty podróży pracowników w celu uzyskania opieki aborcyjnej - do 4 tys. dolarów rocznie. Również spółka Citigroup zobowiązała się do pokrycia kosztów podróży pracowników, jeśli będą musieli opuścić swój stan, by usunąć ciążę. Także pracownicy Levi's mogą otrzymać zwrot kosztów podróży za usługi medyczne niedostępne w ich stanie rodzinnym.

Lyft i Uber stworzyły z kolei fundusze na obronę prawną kierowców, którzy mogliby zostać pozwani na mocy prawa Teksasu za wożenie osoby, która została poddana aborcji.

Bumble, firma z Teksasu zajmująca się aplikacjami randkowymi, utworzyła fundusz „wspierający prawa reprodukcyjne kobiet i osób z różnych płci, które szukają aborcji w Teksasie”. Także ubezpieczenie zdrowotne pracowników firmy Yelp obejmuje opiekę aborcyjną. Dodatkowo od maja tego roku pracodawca pokryje koszty podróży wszystkich pracowników w USA i osób na ich utrzymaniu, którzy muszą wyjechać poza stan, aby uzyskać dostęp do opieki aborcyjnej.

Salesforce zajmujący się przetwarzaniem w chmurze również zadeklarował, że pomoże pracownikom i ich rodzinom, jeśli będą chcieli opuścić Teksas po tym, jak stan uchwali najbardziej restrykcyjne w kraju prawo dotyczące przerywania ciąży.

