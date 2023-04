Firmy mogą uciekać od umów o pracę. "Najbardziej absurdalna" zmiana w przepisach

Zmiany będą dotyczyły m.in. umów o pracę na okres próbny. Cel takiej umowy pozostaje niezmienny. Zawierana jest po to, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy danym rodzaju pracy. Zmieni się natomiast długość tego rodzaju umowy. Czas trwania okresu próbnego ma być uzależniony od przewidywanego czasu trwania umowy o pracę, która ma nastąpić po tym okresie.

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Ustalanie okresu zatrudnienia przed okresem próbnym

Pracodawcy RP już na etapie prac legislacyjnych nad projektem noweli zgłaszali swoje wątpliwości w zakresie uzależniania długości okresu próbnego od zamierzonego okresu trwania umowy na czas określony. Postulowali o wydłużenie czasu, na jaki może zostać zawarta umowa na okres próbny, co byłoby zgodne z dyrektywą o warunkach zatrudnienia.

- Tak się nie stało, a ustawodawca wprowadził przepisy, które prowadzą do skrócenia okresów próbnych i uczynienia tego rodzaju umowy jeszcze mniej elastyczną niż dotychczas. Rozwiązanie takie jest nielogiczne. Po pierwsze okres próbny służy sprawdzeniu kompetencji pracownika. W momencie jego zatrudniania na okres próbny pracodawca nie wie, czy będzie go chciał finalnie zatrudnić, czy ten pracownik się sprawdzi, wobec czego stawianie już na tym etapie wymogu przewidywania, jaką umowę pracodawca będzie chciał zawrzeć z pracownikiem, jest absurdalne. Po drugie dyrektywa o warunkach zatrudnienia dopuszcza maksymalny okres próbny 6 miesięcy. Niezrozumiałym jest, dlaczego polski ustawodawca w sposób znaczący te terminy skraca. Biorąc pod uwagę cel okresu próbnego, takie działanie także wydaje się nieuzasadnione – mówi Martyna Siemiatycka, ekspert ds. społeczno-gospodarczych w Pracodawcach RP.

Po trzecie w przepisach mowa jest o „zamiarze” zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas określony, a jak zauważa Martyna Siemiatycka, zamiaru nie można utożsamiać z obowiązkiem zatrudnienia po upływie okresu próbnego.

- Jeżeli pracownik zatrudniony na okres próbny 1 lub 2 miesięcy nie sprawdzi się, pracodawca nie będzie musiał zawierać z taką osobą umowy na czas określony. Zamiar bowiem nie jest konstrukcją na kształt „umowy przedwstępnej” i nie może być w ten sposób traktowany, co nie oznacza, że nie pojawią się wątpliwości co do jego stosowania. W tym kontekście nawet jeśli pracownik wystąpiłby z roszczeniami dotyczącymi dalszego zatrudnienia po okresie próbnym, nie byłyby one skuteczne – dodaje Martyna Siemiatycka.

Zgodnie z nowymi przepisami okres próbny będzie mógł być przedłużony w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy pracownik był z usprawiedliwionych przyczyn nieobecny w pracy (Fot. Shutterstock)

W podobnym tonie wypowiada się radca prawny Monika Gładoch, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Prawa Pracy, która podkreśla, że pracodawca określa jedynie "zamiar zawarcia umowy", co nie jest równoznaczne z wolą zawarcia umowy. Poza tym umowa na okres próbny ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia. To zdaniem ekspertki prowadzi do wniosku, że pracodawca może zmienić zdanie.

- Implementacja dyrektywy nastąpiła w sposób wadliwy. Wynika to z tego, że w systemach niemieckim i francuskim nie ma umów na okres próbny, lecz wyłącznie okresy próbne wpisywane do konkretnych umów, które zostały zawarte, a zatem są już pewne, bo umowa już obowiązuje strony. W tych systemach nie ma więc mowy o jakimś "zamiarze" – komentuje Gładoch.

Umowę na okres próbny będzie można wydłużyć pod pewnymi warunkami

Zgodnie z nowymi przepisami okres próbny będzie mógł być przedłużony w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy pracownik był z usprawiedliwionych przyczyn nieobecny w pracy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc.

Przemysław Pogłódek, wykładowca Akademii WSB, specjalista z obszaru prawa pracy, odradza stosowanie tego przepisu. Dlaczego?

- Po pierwsze dlatego, że będzie to wymagało stałego nadzorowania ewidencji czasu pracy takich osób i może łatwo doprowadzić do przegapienia jakiegoś dnia zatrudnienia, co prowadzi do wykroczenia w postaci niepotwierdzenia umowy na piśmie przed dopuszczeniem do pracy. Po drugie jeżeli pracownik będzie długotrwale chorował, a dokonamy takiego zapisu w umowie, to będzie się ona przedłużała o tę chorobę, a pracownik i tak będzie nieobecny w pracy – mówi Przemysław Pogłódek.

Innego zdania jest Monika Gładoch, która ocenia tę zmianę pozytywnie. Jej zdaniem okres próbny powinien być zdecydowanie dłuższy niż 3 miesiące, tymczasem po wejściu w życie nowych przepisów będzie mógł być ograniczony nawet do 1 miesiąca.

- Dyrektywa przewiduje 6 miesięcy, a we Francji okres próbny na stanowiskach menedżerskich wynosi nawet 8 miesięcy – dodaje Gładoch.

Również Martyna Siemiatycka ocenia tę opcję pozytywnie. Jak zaznacza, w przypadku zatrudnienia na okres próbny 1 lub 2 miesięcy ciężko mówić o jakimkolwiek sprawdzeniu pracownika.

- Jest to zdecydowanie zbyt krótki okres, aby pracodawca mógł ocenić przydatność danego pracownika, jego kwalifikacje i umiejętności. W tym kontekście tak naprawdę każdy dzień wydłużenia okresu próbnego może mieć pozytywne implikacje – mówi Siemiatycka.

Nie będzie można zawrzeć kolejnej umowy na okres próbny

Kolejna zmiana pozwoli pracodawcy ponownie zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeżeli będzie on zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Jeśli natomiast charakter wykonywanej pracy nie ulegnie zmianie, kolejna umowa o pracę na okres próbny nie będzie mogła być zawarta.

- Zmiana nie jest jakaś przełomowa. Zmieniło się jedynie to, że nie będzie można zawrzeć kolejnej umowy na okres próbny po trzech latach od ustania poprzedniej umowy o pracę (jak obecnie). Zmiana polega na ograniczeniu tego prawa – ocenia Monika Gładoch.

Negatywnie tę zmianę ocenia Przemysław Pogłódek. W jego opinii pracodawcy nie nadużywają możliwości ponownego zatrudnienia pracownika na okres próbny - obecnie mogą powtórzyć taką umowę po 3 latach przerwy w zatrudnieniu. Zupełny zakaz ponawiania tej umowy jego zdaniem nie jest zasadny ani korzystny.

- Przykładowo zatrudnienie księgowej po 10 latach przerwy na to samo stanowisko wcale nie gwarantuje, że ma ona aktualną wiedzę. Pracodawcy zdecydowanie pomogłaby możliwość ponownego sprawdzenia jej kompetencji – dodaje Pogłódek.

W przypadku zatrudnienia na okres próbny 1 lub 2 miesięcy ciężko mówić o jakimkolwiek sprawdzeniu pracownika (Fot. Yura Timoshenko/Unsplash)

W podobnym tonie wypowiada się Martyna Siemiatycka.

- Mając na uwadze realia, w których funkcjonujemy, tj. szybko zmieniające się okoliczności, takie jak rozwijająca się w błyskawicznym tempie technologia, inżynieria, wprowadzane innowacje, zmiany prawne czy chociażby zmiany, jakie mogą na przestrzeni lat zajść w danej firmie lub osobie pracownika, uważam, że zmiana polegająca na eliminacji możliwości ponownego zatrudnienia pracownika na okres próbny po upływie 3 lat od wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę jest niewłaściwa. Już wyżej wymienione argumenty wskazują, że ponowne sprawdzenie pracownika po upływie 3 lat wydaje się zasadne, a wręcz konieczne. Może się okazać, że osoba, która parę lat wcześniej była dobrym fachowcem, z różnych powodów fachowcem tym już nie jest – komentuje Siemiatycka.

Większa stabilność i przewidywalność. Czy takie efekty przyniosą nowe przepisy?

Założeniem unijnej dyrektywy jest zapewnienie większej stabilności i przewidywalności zatrudnienia. Czy zmiany w zawieraniu umów na okres próbny przyniosą taki efekt?

- Cel przepisów unijnych był jasny, intencja polskiego ustawodawcy też. Pomimo to nie jestem przekonana, czy nowe przepisy przyczynią się do zwiększenia stabilności i przewidywalności zatrudnienia. Przede wszystkim, w odniesieniu do okresu próbnego, ustawodawca nie wprowadził instrumentów prawnych, które miałyby zapewnić stabilność zatrudnienia, m.in. posługując się takimi nieostrymi pojęciami jak „zamiar zatrudnienia”. W mojej ocenie rozwiązania te wprowadzą jedynie początkowe zamieszanie, finalnie nie doprowadzając do żadnych rewolucyjnych zmian. Co więcej, mogą przyczynić się do tego, że pracodawcy będą różnie interpretować te przepisy albo kierować swoje zainteresowanie w stronę umów cywilnoprawnych lub B2B – komentuje Martyna Siemiatycka.

Również Przemysław Pogłódek krytykuje nowe przepisy. W jego ocenie zmiana dotycząca umów na okres próbny to najbardziej absurdalna zmiana tej nowelizacji.

- Nie wiem, jak olbrzymią trzeba mieć fantazję, żeby takie rozwiązania w ogóle wymyślić. Wprowadzą zupełnie niepotrzebne nieporozumienia – ocenia Pogłódek.

- To nie będzie przewidywalność, tylko otwarcie drogi do kombinowania, żeby okres próbny maksymalnie wydłużyć. Jak sprawdzić pracownika w trakcie 1 miesiąca lub 2 miesięcy? – dodaje Monika Gładoch.

Pojawia się pytanie, czy pracodawcy będą omijać nowe przepisy? Zapewne część firm zdecyduje się na odejście od zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na rzecz B2B lub umów cywilnoprawnych, które są bardziej elastyczne.

- Możliwe też, że pracodawcy, którzy chcą pozostać przy umowach o pracę, będą wskazywać dłuższy zamiar zatrudnienia po zakończeniu okresu próbnego, co pozwoli na jego wydłużenie. Skoro ustawodawca ograniczył możliwości, które dotychczas dawała umowa o pracę na okres próbny, to przedsiębiorcy będą szukać alternatywnych rozwiązań, które umożliwią im dokładne sprawdzanie pracowników – wyjaśnia Martyna Siemiatycka.

Przemysław Pogłódek zwraca uwagę na inny problem. Jego zdaniem będą pojawiały się błędy w stosowaniu nowych przepisów z uwagi na brak ich jasności i przejrzystości.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl