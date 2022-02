Firmy mogą słono zapłacić za spóźnione pensje. Jest konkretny pomysł

Jako obywatele płacimy wysokie kary za łamanie przepisów, co dotyczy chociażby jazdy transportem publicznym bez biletu, łamania przepisów drogowych czy niespłacania kredytów bankowych na czas. Najwyższa pora, by również nieuczciwi pracodawcy ponosili konsekwencje swoich działań – mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy. Związek apeluje o wprowadzenie obowiązkowych odsetek dla pracodawców niewypłacających wynagrodzeń na czas.

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu (fot. Towfiqu Barbhuiya/Unsplash)

W latach 2018-2020 inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili łącznie blisko 45,5 tys. kontroli, w trakcie których stwierdzili nieprawidłowości w kwestii wypłacania pensji. To oznacza, że średnio podczas co piątej kontroli stwierdzono naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulujących kwestie wynagrodzeniowe.

Na problem uwagę zwracają także związkowcy.

- Jedną z głównych patologii na polskim rynku pracy jest niepłacenie wynagrodzeń na czas. Dlatego domagamy się wprowadzenia obligatoryjnych odsetek za niepłacenie wynagrodzeń na czas wysokości 0,5 proc. zaległej wypłaty dziennie – informuje przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz.

Według danych PIP najczęściej problemy z wypłacaniem wynagrodzeń mieli pracodawcy z branży: handel i naprawa (24,3 proc. ogółu kontroli w latach 2018-2020). Kolejne są firmy z sektorów: przetwórstwo przemysłowe (17,6 proc.), transport i gospodarka magazynowa (11,9 proc.), budownictwo (10,7 proc.), zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (6,2 proc.), a także usługi administrowania - sekcja ta obejmuje m.in. agencje zatrudnienia i pracy tymczasowej, biura turystyczne, agencje ochrony osób i mienia, firmy zajmujące się sprzątaniem (5,8 proc.).

Jakie nieprawidłowości wykryto podczas kontroli? Najczęściej pracodawcy nie wypłacali pensji w terminie.

- Z wyjaśnień kontrolowanych podmiotów wynika, że zasadniczym powodem nieterminowości w wypłacaniu świadczeń pieniężnych lub wręcz niewypłacania świadczeń w ogóle były trudności w zachowaniu płynności finansowej wynikające z perturbacji o charakterze ekonomicznym. Jako przyczynę tego stanu rzeczy pracodawcy wskazywali m.in. niewywiązywanie się przez kontrahentów ze zobowiązań wobec kontrolowanych pracodawców. Swoiste „zatory płatnicze” powodują nawarstwianie się przypadków niewypłacalności pracodawców wobec pracobiorców. Sytuacja taka w szczególności dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w realnie zagrożonych skutkami pandemii branżach, np. gastronomii, hotelarstwie czy transporcie - wyjaśnia PIP.

Kolejnym uchybieniem było niewypłacanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Część pracodawców nie rekompensowała pracy w nadgodzinach. U innych odnotowano naruszenia w zakresie miejsca i formy wypłaty wynagrodzenia.

Opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Co na to prawo?

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu w stałym, z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie należy wypłacać za miesiąc z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości. Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Pracownik, który nie otrzymał pieniędzy za pracę, ma kilka możliwości dochodzenia swoich praw.

Może złożyć na skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Skargę na działalność pracodawcy należy skierować do okręgowego inspektoratu pracy lub oddziału okręgowego inspektoratu pracy (właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę pracodawcy).

Dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie i nie są ujawniane w trakcie prowadzenia kontroli (chyba że skarżący wyrazi na to pisemną zgodę). Skarga powinna zawierać:

- miejscowość i datę sporządzenia skargi,

- dane osoby wnoszącej skargę: imię, nazwisko oraz adres,

- treść skargi – z dokładną nazwą i adresem pracodawcy oraz z krótkim opisem nieprawidłowości.

W przypadku złożenia zawiadomienia inspektor może wszcząć kontrolę i zażądać od pracodawcy złożenia odpowiednich wyjaśnień. Jeśli stwierdzi nieprawidłowości, może:

- nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń przysługujących pracownikowi (nakazy takie podlegają natychmiastowemu wykonaniu),

- wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Innym rozwiązaniem jest wniesienie pozwu do sądu pracy. Pismo procesowe należy zaadresować do odpowiedniego sądu wg siedziby pracodawcy oraz podać w nim:

- swoje dane osobowe (imię nazwisko, PESEL, adres),

- dane strony pozwanej (dokładna nazwa i adres pracodawcy),

- treść roszczenia, w tym wartość przedmiotu sporu (wysokość niewypłaconego wynagrodzenia za pracę).

W treści pisma należy wpisać, że domagamy się wypłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami (od dnia wymagalności do dnia zapłaty). Pozew musi zawierać wysokość niewypłaconego wynagrodzenia.

Zawarcie kwoty roszczenia jest o tyle ważne, że jej wysokość wpływa na możliwe opłaty sądowe. Jeżeli pracodawca jest nam winny sumę, która nie przekracza 50 000 zł, to jesteśmy zwolnieni z opłaty od wniesienia pozwu. W przeciwnym razie osoba składająca pozew musi uiścić opłatę w wysokości 5 proc. dochodzonego roszczenia

Dochodząc swoich praw przed sądem, należy jednak pamiętać, że roszczenia pracownicze ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od daty wymagalności (w przypadku niewypłaconego wynagrodzenia – od terminu wypłaty).

Dodatkowo, pracownik, który nie otrzymuje wynagrodzenia w terminie, ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia. Takie rozwiązanie jest możliwe na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy.

Zgodnie z jego zapisami: „Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.”

Pracodawcy, który nie wypłaci pracownikom wynagrodzenia w terminie, grożą wysokie kary. Wysokość kary grzywny wynosi od 1 do 30 tys. zł.

Związkowcy mówią dość. Niech firmy płacą odsetki za spóźnione pensje

Piotr Szumlewicz zauważa, że dochodzenie odszkodowań czy odsetek za opoźnienia w wypłacaniu wynagrodzeń należą dziś do rzadkości.

- Naszym zdaniem odsetki za opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń powinny być naliczane automatycznie, wedle przejrzystych reguł i niezależnie od rodzaju umowy. Zgodnie z naszą propozycją za każdy dzień zwłoki pracodawca musiałby doliczać dodatkowe 0,5 proc. w stosunku do kwoty brutto zawartej w umowie. Przykładowo, gdyby chodziło o kwotę 4000 zł, jeden dzień opóźnienia oznaczałby obowiązek wypłacenia dodatkowych 20 zł, a po miesiącu kwota by wzrosła do 30×0,5 proc., czyli 15 proc., a zatem 600 zł – wyjaśnia.