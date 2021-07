Firmy mają związane ręce, bo "obecność" i "stan po użyciu" alkoholu to nie to samo

Choć ogólna ocena pracodawców dotycząca projektu precyzującego zasady kontrolowania stanu trzeźwości pracowników jest pozytywna, to jednak kilka elementów wymaga doprecyzowania i dalszych dyskusji. Których?

Pracodawcy są bardzo zadowoleni z inicjatywy resortu pracy i pozytywnie oceniają projekt. Mają jednak uwagi (Fot. Shutterstock)

Pracodawcy zwracają uwagę na niespójność. Z jednej strony projekt zakłada, że badanie przeprowadzane przez pracodawcę ma dotyczyć jedynie obecności alkoholu, z drugiej - niedopuszczenie pracownika do pracy wymaga, aby kontrola wskazała na stan po użyciu alkoholu.

W świetle obecnej propozycji pracodawcy mogą wdrażać przeprowadzenie badań w przypadkach, kiedy jest to "niezbędne". Pracodawcy chcą zastąpić to słowo innym sformułowaniem: „w celu ochrony zdrowia, życia, mienia”. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pracodawcy mają także uwagi dotyczące sposobu i długości przechowywania danych.

Resort pracy niedawno przedstawił długo wyczekiwany projekt zmiany Kodeksu pracy umożliwiający pracodawcom przeprowadzanie badań kontroli stanu trzeźwości pracowników.

- Pracodawcy są bardzo zadowoleni z inicjatywy resortu pracy i pozytywnie oceniają projekt, który idzie w dobrym kierunku. Bardzo długo na niego czekaliśmy. Możemy zapewnić, że będziemy wspierać procedowanie projektu – ocenia Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Test nie tylko na obecność alkoholu

Choć ogólna ocena pracodawców dotycząca projektu jest pozytywna, to jednak kilka elementów wymaga doprecyzowania i dalszych dyskusji. Jak zauważa Robert Lisicki, obecna wersja projektu odsyła nas do definicji stanu po spożyciu alkoholu w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, według której zachodzi on wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

- Mamy grupę pracodawców - z różnych sektorów, która optuje za umożliwieniem przyjęcia w przepisach wewnątrzzakładowych bardziej rygorystycznych kryteriów, by wyciągać konsekwencje wobec pracowników, u których stwierdzono obecność alkoholu. Chcieliby móc odsunąć ich od pracy według zasady „zero tolerancji”. Głównie dotyczy to stanowisk, które wymagają zachowania wyjątkowego stanu psychofizycznego, np. na stanowisku operatora wózka widłowego, kierowcy, operatora dźwigu - komentuje Robert Lisicki.

- Pracodawcy chcieliby mieć konkretny wynik również dlatego, aby móc ocenić, czy pracownik spożywał alkohol w miejscu pracy. Może mieć to znaczenie w przypadku tendencji spadkowej lub wzrostowej – będzie to wyraźny sygnał dla pracodawcy - podkreśla Lisicki. W podobnym tonie wypowiadają się Pracodawcy RP. Jak zauważają, projektodawca zaproponował, że badanie przeprowadza się na stwierdzenie obecności lub braku alkoholu w organizmie. Nie przewidział natomiast, żeby ta informacja dotyczyła pomiaru stężenia alkoholu w organizmie pracownika. - Jest to niespójne z odesłaniem do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która stanowi, że „stwierdzenie stanu po użyciu alkoholu" jest możliwe po uzyskaniu wyniku badania określającego stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto brak możliwości odczytu poziomu alkoholu w organizmie pracownika spowoduje trudności dowodowe w ewentualnym postępowaniu sądowym albo przy uzasadnieniu powodu odsunięcia go od pracy - zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. - Ważne jest również, aby ustawodawca określił minimalne wymagania dopuszczenia do użytkowania urządzeń pomiarowych. Urządzenia niewymagające użycia metod laboratoryjnych powinny być certyfikowane, co da gwarancję prawdziwości i rzetelności dokonanego przez pracodawcę pomiaru – dodaje Siemienkiewicz. Konfederacja Lewiatan ma także uwagi dotyczące sposobu i długości przechowywania danych (Fot. Shutterstock) Kłopotliwa definicja Pracodawcy zgłaszali również uwagi odnośnie pierwszego przepisu. W świetle obecnej propozycji pracodawcy mogą wdrażać przeprowadzenie badań w przypadkach, kiedy jest to niezbędne. - Wolelibyśmy zastąpić to innym sformułowaniem: „w celu ochrony zdrowia, życia, mienia”. Słowo „niezbędne” wskazuje, że pracodawcy mają inne środki, za pomocą których mogą kontrolować podejście pracownika do pracy. Dopiero, kiedy byłoby to niezbędne, mogliby zastosować badanie alkomatem. Nie chcemy, żeby w przepisach pojawił się wspomniany oceniający warunek - wyjaśnia Robert Lisicki. W podobnym tonie wypowiadają się Pracodawcy RP. Ich zdaniem ideą prawnego uregulowania możliwości kontroli trzeźwości pracowników jest przede wszystkim ochrona życia i zdrowia oraz mienia pracodawcy. Pracodawcy RP podkreślają, że ewentualna szkoda, wyrządzona przez nietrzeźwego pracownika wcale nie musi dotyczyć jedynie mienia pracodawcy. Pojęcie to powinno być sformułowane w taki sposób, jaki ustawodawca przyjął w kontekście monitoringu pracowniczego. Przechowywanie danych Konfederacja Lewiatan ma także uwagi dotyczące sposobu i długości przechowywania danych. - Pracodawcy rozumieją, że mają do czynienia z wrażliwymi danymi, dlatego uważają, że należy pomyśleć o odrębnym miejscu przechowywania tych danych. Nie każda osoba będzie miała do nich wzgląd – potrzebne będą szczególne upoważnienia, stąd dyskusja na ten temat - proponuje Lisicki. Jeżeli chodzi o długość przechowywania danych, to resort pracy zaproponował 6 miesięcy i 12 miesięcy w przypadku kary porządkowej. Jak tłumaczy Robert Lisicki, pracodawcy chcieliby wydłużyć ten okres, ponieważ odmawiając pracownikowi możliwości podjęcia pracy, będą mieli dowody potwierdzające powody niewypłacenia pensji i nieusprawiedliwionego dnia pracy. ak wynika z sondażu przeprowadzonego przez HR Global Group aż 53 proc. ankietowanych przyznało, że w miejscu pracy miało styczność z pijanym kolegą czy koleżanką (Fot. Shutterstock) Również Pracodawcy RP mają wątpliwości, jeśli chodzi o przechowywanie informacji wskazującej na obecność alkoholu w aktach osobowych pracownika. Projekt nie precyzuje, w jakiej konkretnie części akt należy tę informację umieścić. - Inne regulacje określają, że pracodawca informuje pracowników o prewencyjnych badaniach trzeźwości na 2 tygodnie przed rozpoczęciem badań oraz osoby nowo zatrudniane, które będą należeć do grupy objętej badaniem, przed zatrudnieniem. Projektodawca pominął jednak przypadek, gdy osoba już pracująca zmieni stanowisko pracy i zostanie przeniesiona ze stanowiska nieobjętego badaniem na stanowisko nim objęte. Wydaje się, że taką osobę również należy o tym poinformować, jednak żaden przepis o tym nie wspomina - oceniają Pracodawcy RP. Ponadto obowiązek ten rodzi po stronie pracodawcy dodatkowe czynności administracyjne, które zdaniem Pracodawców RP są nieuzasadnione. - Jeśli grupa osób objęta kontrolą będzie określona w przepisach wewnętrznych, wszyscy pracownicy mają obowiązek znać te regulacje, więc dodatkowe informowanie pracowników jest nieuzasadnione i powoduje jedynie zwiększony zakres obowiązków służb kadrowych i nadmierną biurokrację. Tym samym konieczność informowania pracowników o rozpoczęciu badań na 2 tygodnie przed planowaną datą, jedynie wydłuży proces wejścia w życie procedury kontroli stanu trzeźwości - zauważają Pracodawcy RP. Alkohol w miejscu pracy Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez HR Global Group, aż 53 proc. ankietowanych przyznało, że w miejscu pracy miało styczność z pijanym kolegą czy koleżanką. Z kolei 41 proc. przepytanych nie było świadkami takiej sytuacji, a 6 proc. uznało, że nie potrafi tego ocenić. Tylko 2 proc. ankietowanych przyznało się, że przynajmniej raz wybrali się do pracy będąc pod wpływem alkoholu, ale 4 proc. zasłania się niepamięcią, czy taka sytuacja z ich udziałem miała miejsce. Tyle samo pytanych zdradziło, że piło alkohol w godzinach pracy, a 32 proc. – że co najmniej raz stawili się w miejscu pracy, będąc na tzw. "kacu". - Zapytaliśmy także ankietowanych, co z pijanym pracownikiem w pracy powinien zrobić jego pracodawca. Zdecydowana większość uznała, że powinno się obyć bez poważniejszych konsekwencji. 73 proc. pytanych na miejscu pracodawcy odesłałoby swojego kolegę czy koleżankę do domu, a 11 proc. – przy jednorazowej takiej sytuacji – nie podjęłoby żadnych kroków. Nieco więcej, bo 12 proc. zdecydowałoby się jednak na zwolnienie takiego pracownika. Bardziej pobłażliwych było 4 proc. ankietowanych, którzy ukaraliby takiego pracownika karą finansową – mówi Dariusz Michalski, prezes HR Global Group.

