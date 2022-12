Firmy mają jeszcze dwa dni na wywiązanie się z ważnego obowiązku

Zgodnie z 163 Kodeksu pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (jeżeli u pracodawcy nie funkcjonuje plan urlopów). Plan urlopów na następny rok kalendarzowy powinien powstać do 31 grudnia danego roku.

Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, urlop wypoczynkowy powinien zostać wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo.

W zależności od wymiaru urlopu pracownik powinien zaplanować odpowiednio 16 lub 22 dni urlopu, przy czym co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.

Funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania jednak pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę, a pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów.

Zobacz: Będzie więcej dni wolnych już od 2023 roku. Przed nami duża zmiana przepisów

Plan urlopowy powinien zostać sporządzony przed początkiem okresu, który będzie obejmował. Zatem jeśli mowa o rocznym planie urlopowym, terminem granicznym jest 31 grudnia poprzedniego roku. W przypadku gdy plan urlopowy nie został stworzony na czas (czyli gdy rozpoczął się już okres, którego miałby dotyczyć), pracodawca nie może w tym okresie odmówić podwładnemu skorzystania z urlopu.



Kiedy nie trzeba tworzyć planu urlopów

Istnieją sytuacje, w których pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów. Dotyczy to przedsiębiorstw, w których zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę lub organizacja taka po prostu nie działa. Wtedy to pracodawca ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl