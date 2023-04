Firmy czeka ogromne zamieszanie. Muszą stosować nowe przepisy, tylko... które?

W kwietniu wchodzą w życie dwie nowelizacje Kodeksu pracy, które regulują pracę zdalną dla grup uprzywilejowanych. Ustawodawca nie zadbał jednak, by były one jednolite.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Nowe przepisy regulujące pracę zdalną pracujących rodziców są niejednolite.

Jeden przepis stanowi, że praca zdalna na żądanie jest dla rodziców dzieci do lat 4 i odpowiedzi na wniosek pracownika należy udzielić w ciągu 7 dni roboczych, a inny przepis umożliwia home office rodzicom dzieci do lat 8 i odpowiedzi pracownikowi należy udzielić w terminie 7 dni kalendarzowych.

Po wejściu w życie wszystkich przepisów będziemy mieli cztery rodzaje pracy zdalnej, a jeżeli jako odrębny rodzaj potraktujemy tę na podstawie elastycznej organizacji pracy, to będzie ich pięć.

7 kwietnia weszły w życie zmiany dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie będzie mógł odmówić prawa do pracy spoza biura grupie pracowników. Należą do niej m.in. pracownicy wychowujący dziecko do 4. roku życia.

Odmowa wchodzi w grę tylko w przypadku, gdy organizacja pracy czy rodzaj wykonywanej pracy nie zezwala na wykonywanie obowiązków w modelu pracy zdalnej. Jeśli jednak zdecyduje się na odmowę, to będzie musiał w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku przez pracownika podać jej przyczynę.

Art. 67 (19) § 6 Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 14 (21) § 1 pkt 2 i 3, pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika. Źródło: Źródło: Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Z kolei 26 kwietnia wejdzie w życie ustawa wdrażająca m.in. unijną dyrektywę work-life balance. Pracownik, który wychowuje dziecko do 8. roku życia, będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy - pracę zdalną, elastyczny system czasu pracy czy obniżenie wymiaru czasu pracy. Dokument będzie musiał złożyć minimum 21 dni przed planowanym korzystaniem z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca będzie mógł jednak taki wniosek odrzucić, ale będzie musiał pisemnie uzasadnić swoją odmowę.

Art. 188 (1) § 1. Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. § 2. Za elastyczną organizację pracy, o której mowa w § 1, uważa się pracę zdalną, system czasu pracy, o którym mowa w art. 139, art. 143 i art. 144, rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 140 (1) lub art. 142, oraz obniżenie wymiaru czasu pracy. (...) § 4. Pracodawca rozpatruje wniosek, uwzględniając potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy, a także potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. § 5. Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Źródło: Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

W kwietniu w życie wchodzą dwie nowelizacje Kodeksu pracy, które regulują pracę zdalną dla grup uprzywilejowanych. Nie są one jednak jednolite - ustawodawca nie zadbał o to. Przemysław Pogłódek, wykładowca Akademii WSB, specjalista z obszaru prawa pracy uważa, że przepisy zdecydowanie wymagają ujednolicenia.

- Jeden przepis stanowi, że praca zdalna na żądanie jest dla rodziców dzieci do lat 4 i odpowiedzi na wniosek pracownika należy udzielić w ciągu 7 dni roboczych, a inny przepis to rozwiązanie statuuje dla rodziców dzieci do lat 8 i odpowiedzi pracownikowi należy udzielić w terminie 7 dni kalendarzowych. Wobec niedopełnienia jednego i drugiego obowiązku grozi odpowiedzialność wykroczeniowa. Od 7 kwietnia pracodawca co do zasady będzie musiał zgodzić się na pracę zdalną rodzicom dzieci do 4 roku życia, a pod kwietnia - rodzicom dzieci do lat 8. Niesamowite zamieszanie prawne i olbrzymi chaos dla pracodawców - komentuje Przemysław Pogłódek.

Innego zdania jest Klaudia Nowak z Kancelarii Mirosławski, Galos, Mozes. Jej zdaniem nie ma potrzeby ujednolicania wprowadzanych przepisów.

- Zauważyć należy, iż przepisy mogą pokrywać się wyłącznie w stosunku do pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia i to w zakresie tylko pracy zdalnej. Jeżeli więc pracownik złoży wniosek o zastosowanie wobec niego elastycznej organizacji pracy w postaci pracy zdalnej i dodatkowo powoła się na fakt wychowywania dziecka do lat 4., wówczas pracodawca jest co do zasady zobligowany do uwzględnienia wniosku w oparciu o art. 67 (19) § 6 Kp, który to przepis stanowi przepis szczególny w stosunku do przepisu art. 188 (1) Kp. Wskazane przepisy należy zatem odnosić do sytuacji konkretnego pracownika – ocenia Klaudia Nowak.

Mamy dwie nowelizacje Kodeksu pracy, które regulują pracę zdalną dla grup uprzywilejowanych. Nie są one jednak jednolite (Fot. Shutterstock)

Nowe przepisy to ogromna ilość pracy dla działów HR

Zdaniem Klaudii Nowak nowe przepisy są dużym wyzwaniem dla firm. Wymagają dodatkowej dokumentacji (porozumień, regulaminów, oświadczeń) i generują nowe obowiązki - ewidencję pracy zdalnej, obowiązek wypłaty ryczałtów lub ekwiwalentu.

- Kluczowe jest prawidłowe ukształtowanie modelu pracy zdalnej, a w tym zakresie mogą pojawić problemy w określeniu zasad kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną, przestrzegania bhp, czy przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, a następnie praktycznego ich stosowania – mówi Klaudia Nowak.

Nowe przepisy - zarówno te dotyczące pracy zdalnej, jak i te, mocą których wprowadzane są dwie dyrektywy (o przejrzystych warunkach i tzw. dyrektywa work-life balance) - według Klaudii Nowak mogą pogłębić niekorzystne zjawisko tzw. pracy na dwóch etatach, często w tym samym czasie.

- Z tego powodu niezwykle ważne dla pracodawców jest zatem , aby w danej organizacji ukształtować zarówno dobrą atmosferę pracy, jak i przewidzieć skuteczny proces kontroli wykonywania pracy zdalnej – dodaje Nowak.

Przemysław Pogłódek zwraca uwagę, że nowe przepisy przyznają bardzo dużą liczbę uprawnień pracownikom. Pociągają za sobą olbrzymią ilość pracy dla działów personalnych, które będą musiały je wdrożyć i niesamowicie obciążają kierowników w aspekcie zarządzania pracownikami.

To zarządzanie będzie dużo trudniejsze, ciężej będzie zapewnić prawidłowy tok pracy, chociażby z uwagi na dodatkowe 7 dni wolnych rocznie dla każdego pracownika, żądanie pracy zdalnej, żądanie elastycznej organizacji pracy, czy wydłużenie urlopów rodzicielskich o 9 tygodni. Nie negując uprawnień pracowniczych wskazuję na dużo większe trudności w zakresie codziennej organizacji pracy, z uwagi na dodatkowe, często nagłe i niespodziewane absencje pracowników – ocenia Pogłódek.

Pięć rodzajów pracy zdalnej może spowodować chaos w dokumentacji

Jak wylicza Przemysław Pogłódek, po wejściu w życie wszystkich przepisów będziemy mieli cztery rodzaje pracy zdalnej, a jeżeli jako odrębny rodzaj potraktujemy tę na podstawie elastycznej organizacji pracy, to będzie ich pięć. Jedna z nich jest na polecenie pracodawcy. W pozostałych przypadkach pracownik będzie każdorazowo musiał wyraźnie wskazać we wniosku, czy chce pracę zdalną okazjonalną, czy na porozumienie, czy żąda jej na podstawie przepisów prawa o pracy zdalnej, czy na podstawie przepisów o elastycznej organizacji pracy.

- W dwóch pierwszych przypadkach pracodawca będzie mógł zawsze odmówić, nie podając przyczyn, ale w dwóch kolejnych będzie musiał odmowę uzasadnić w określonym terminie - inaczej przy zdalnej na żądanie, inaczej przy zdalnej w ramach elastycznej organizacji. Każdorazowo z wniosku pracownika musi więc wynikać, o które uprawnienie się ubiega – wskazuje Przemysław Pogłódek.

Innego zdania jest Klaudia Nowak, która mówi, że żaden przepis nie nakłada na pracownika obowiązku wskazania przepisu, z którego wnioskuje o pracę zdalną. Zwraca jednak uwagę na na art. 188 (1) § 3 Kp wskazujący na elementy wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, wśród których jest wymóg podania daty urodzenia dziecka. W ten sposób treść wniosku wymusi na pracodawcy zastosowanie odpowiedniego przepisu.

- Niezależnie od powyższego, w razie wątpliwości pracodawca, jako silniejsza strona stosunku pracy, winien ustalić status pracownika, czy w jego przypadku ma zastosowanie art. 67 (19) § 6 Kp czy jednak art. 188 (1) Kp – dodaje Nowak.

Nowe przepisy mogą generować konflikty w firmach

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dziecko pracownika kończy 4 lata. Zatrudniony, który do tej pory korzystał z home office, złożył wniosek, by przedłużyć pracę zdalną na podstawie przepisów dotyczących unijnej dyrektywy work-life balance. Słyszy odmowę, choć wcześniej pracował w domu, a jego praca była wykonywana bez zarzutu.

- Istnieje ryzyko, iż takie problemy się pojawią. Co do zasady pracownik nie ma roszczenia o przedłużenie pracy zdalnej. W przypadku wniosku o dalszą pracę zdalną złożonego po ukończeniu przez dziecko 4. roku życia, zastosowanie znajdzie art. 188 (1) § 4 Kp, przewidujący kryteria rozpatrzenia wniosku o elastyczną pracę zdalną, tj. uwzględnienie potrzeb pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy, a także potrzeb i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Po analizie tych kryteriów pracodawca może dojść do wniosku, iż zachodzi konieczność odmowy uwzględniania wniosku. W tej sytuacji pracownikowi nie przysługuje roszczenie o dalsze wykonywanie pracy zdalnej, chyba że odmowa będzie nosiła cechy dyskryminacji – mówi Klaudia Nowak.

Przemysław Pogłódek zwraca uwagę, że nowe przepisy przyznają bardzo dużą liczbę uprawnień pracownikom (Fot. Shutterstock)

Przemysław Pogłódek uważa, że podczas składania wniosku o przedłużenie home office pracownik powinien wykorzystać argument, że jego praca z domu była dotychczas solidnie wykonywana.

- Zdecydowanie to argument, który pracownik będzie mógł wykorzystać. Skoro do tej pory, gdy miał dziecko do lat 4, pracował zdalnie i dało się, to teraz na podstawie innego przepisu też będzie musiało to być możliwe. Jeżeli nie zmieniła się organizacja czy rodzaj pracy, pracodawca, który raz zgodził się na pracę zdalną, będzie musiał tę zgodę podtrzymać. Pracownicy nie mający dzieci do lat 8 już podnoszą, że będą gorzej traktowani – komentuje Przemysław Pogłódek.

- Większość myśli, że wchodzi work-life balance, a to nieprawda. Wchodzi w życie work-life balance tylko dla rodziców i opiekunów. Jeżeli nie jesteś rodzicem dziecka do lat 8 lub nie jesteś opiekunem, to nie dotyczą cię nowe przepisy. Po nowelizacji pracodawca z założenia będzie musiał inaczej (korzystniej) traktować osoby uprawnione na podstawie nowelizacji w porównaniu do pozostałych pracowników – dodaje.

Pracownik nie radzi sobie na home office. Co może zrobić pracodawca?

Co z kolei, jeśli pracownik posiadający dziecko do 4. roku życia pracuje zdalnie, ale nie wywiązuje się ze służbowych obowiązków i nie wykonuje zadań w terminie? Przemysław Pogłódek podkreśla, że pracodawcy mają szerokie spektrum możliwości kodeksowych - od zwrócenia uwagi, wnikliwej kontroli merytorycznej wykonywania obowiązków na pracy zdalnej, przez odpowiedzialność porządkową, aż po rozwiązanie umowy, jeżeli naruszenie obowiązków przez pracownika na to pozwoli.

Klaudia Nowak podkreśla, że forma wykonywania pracy - praca zdalna czy stacjonarna - nic nie zmienia w zakresie wywiązywania się przez pracownika z obowiązków.

- Postawa pracownika i wykonywanie przez niego obowiązków jest analizowane w oparciu o art. 100 Kp niezależnie od formy i sposobu wykonywania pracy. Wprowadzenie pracy zdalnej wprowadza tak naprawdę wyłącznie zmianę w zakresie miejsca świadczenia pracy, a nie zmienia nic w zakresie świadczenia pracy i obowiązków pracownika – mówi Klaudia Nowak.

- Jeśli pracownik z dzieckiem do 4. roku życia nie wywiązuje się ze służbowych obowiązków, nie wykonuje zadań w terminie, to pracodawca nie może odwołać go z pracy zdalnej, ale może zastosować bardziej dolegliwą sankcję i rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. a nawet rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Zawsze jednak takie sprawy wymagają uwzględnienia okoliczności konkretnego przypadku – dodaje Nowak.

Elastyczna organizacja pracy dla rodziców, czyli co?

Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę work-life balance pozwoli pracownikowi na złożenie wniosku o elastyczną organizację pracy. Co kryje się pod tym pojęciem – czy pracownik będzie mógł pracować w dowolnym czasie z dowolnego miejsca?

- Elastyczna organizacja pracy to wiele możliwych konfiguracji pracy dla rodziców dzieci do lat 8. Pracownik może w jej ramach wnioskować o pracę w przerywanym systemie czasu pracy, czy skróconym tygodniu pracy, np. od poniedziałku do czwartku po 10 godzin. Może również domagać się ruchomych godzin rozpoczynania pracy, indywidualnego harmonogramu, który sam wskaże, pracy tylko w weekendy, czy wreszcie obniżenia etatu. Wachlarz uprawnień jest niezwykle szeroki. Zapewne będzie to wymagało określenia specyficznych warunków współpracy w dziale, pogodzenia tego, co było dotychczas z dużo większą elastycznością – mówi Przemysław Pogłódek.

Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę work-life balance pozwoli pracownikowi na złożenie wniosku o elastyczną organizację pracy (Fot. Shutterstock)

Klaudia Nowak wskazuje, że za elastyczną organizację pracy uważa się pracę zdalną, system przerywanego czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy, system pracy weekendowej, jak również ruchomy czas pracy lub indywidualny rozkład czasu pracy oraz obniżenie wymiaru czasu pracy.

- W przypadku pracy zdalnej pracownik nie będzie mógł pracować z dowolnego miejsca, lecz w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, jak również w czasie wynikającym z systemu czasu pracy, jakim jest objęty. Czas pracy pracownika nie będzie dowolny, a będzie determinowany zastosowanym wobec pracownika systemem czasu pracy i rozkładem czasu pracy, w tym harmonogramem rozplanowania wymiaru czasu pracy dla pracowników – zaznacza Klaudia Nowak.

- Zastosowanie elastycznej organizacji pracy może dezorganizować pracę zespołu, dlatego też w przypadku takiego wniosku pracodawca musi rozważyć interesy obu stron. Przepis przewiduje także możliwość zaproponowania pracownikowi innego możliwego terminu zastosowania elastycznej organizacji pracy, co może usprawnić pracę zespołu – dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl