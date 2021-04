Firmy chcą szczepić pracowników. Potrzebują czasu i więcej informacji od rządu

Pracodawcy mają odpowiedni potencjał organizacyjny i doświadczenie, które są gwarancją bezpiecznego przeprowadzenia szczepień. Firmy czekają na wymogi, które będą musiały spełnić, aby wziąć udział w programie szczepień, np. wzory wniosków, zasady bezpieczeństwa - mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

- W drugim kwartale uruchomimy szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy, w których będzie minimum 500 chętnych pracowników. Punkty szczepień będą też w aptekach i placówkach POZ - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk na konferencji prasowej zorganizowanej na terenie Szpitala Narodowego w Warszawie.

Zgodnie ze wstępną zapowiedzią ministra całość odpowiedzialności za organizację szczepień miałaby spoczywać na pracodawcy. To on będzie musiał podpisać umowę z chętnymi osobami, zorganizować i zabezpieczyć miejsce oraz złożyć zamówienie na dostarczenie szczepionek w Agencji Rezerw Strategicznych. Teraz przedsiębiorcy czekają na szczegóły. Liczą, że rząd da im czas na wprowadzenie tych rozwiązań w życie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan, podkreśla, że przedsiębiorcy mają doświadczenie związane m.in. z funkcjonowaniem zakładowych przychodni, współpracą z prywatną opieką medyczną czy też organizacją regularnych szczepień dużych grup pracowników przeciw grypie, które w sytuacji zorganizowania punktów szczepień przeciwko COVID-19 może okazać się bardzo cenne.

- Pracodawcy mają odpowiedni potencjał organizacyjny i doświadczenie, które są gwarancją bezpiecznego przeprowadzenia szczepień. Firmy czekają na wymogi, które będą musiały spełnić, aby wziąć udział w programie szczepień, np. wzory wniosków, zasady bezpieczeństwa. Najważniejsze w tej chwili jest umożliwienie firmom przygotowania się do programu szczepień - mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Zwraca uwagę, że do Lewiatana kierowanych jest wiele pytań od pracodawców o organizację programu szczepień. Pracodawcy chcą wiedzieć kto i na jakim poziomie będzie koordynował szczepienia, czy będą to robić samorządy, jak będzie wyglądała dystrybucja szczepionek, jaka ostatecznie jest minimalna liczba pracowników zgłoszonych do szczepień, która umożliwi zorganizowanie takiego punktu.

Zmniejszyć próg

Warto przypomnieć, że wstępne informacje podane przez ministra Dworczyka wskazywały na to, iż firmy będą mogły zorganizować punkt szczepień, gdy zgłosi się co najmniej 500 chętnych pracowników. Zdaniem przedstawicieli pracodawców próg ten jest zbyt wysoki.

- Apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego i rządu RP, by obniżyć limit osób deklarujących chęć zaszczepienia jako wyznacznik do tego, by możliwe było zorganizowanie punktu szczepień w zakładzie pracy. Uważamy, że jeżeli w danej firmie chętnych będzie nawet 200 osób, a pracodawca będzie chciał zorganizować taki punkt i wziąć za niego odpowiedzialność, to powinno mu się to umożliwić. Sektor MŚP nie chce być pomijany w uproszczonej procedurze dostępu do szczepień - mówiła prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Możliwe, że ich apel zostanie wysłuchany, bowiem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany na antenie TVP o to, czy jest to sztywny wymóg, mówił tak:

- To jest taki wymóg dla dużych zakładów. My oczywiście dajemy szczepionkę do takiego punktu, ale firma musi sama taki punkt stworzyć, zapewnić ekipę, która będzie szczepiła swoich pracowników. Zobaczymy, jeżeli to będzie za duży pułap, to się obniży, ale na początek ustawiliśmy taką poprzeczkę 500 osób w danym zakładzie pracy - tłumaczył Kraska.