Firmy będą mogły nie płacić składek na ZUS? Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pisze do premiera

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje do premiera RP, by na pół roku wprowadzić dobrowolność opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Jak pisze do szefa rządu, „ekstremalnie trudna sytuacja, w jakiej znalazła się polska gospodarka wymaga niestandardowych i odważnych działań”.