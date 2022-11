Firmom opłaca się łamać prawo. Nie zmieniło się to od lat

Problem od lat jest ten sam. W 2019 r. 30,8 proc. skontrolowanych podmiotów nielegalnie zatrudniało pracowników. W 2020 roku odsetek ten był nieco wyższy i wyniósł 35,3 proc.

W 2021 r. 33 proc. skontrolowanych firm zatrudniało ludzi na czarno. Natomiast w I półroczu 2022 roku w 38 proc. firm wykryto nieprawidłowości.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło umów cywilnoprawnych, a dokładnie zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych. Pracodawcy w tym przypadku nie muszą zawierać umów na piśmie.

Od 2019 roku do końca czerwca 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 53 388 kontroli dotyczących legalności zatrudnienia. Łącznie sprawdzono blisko 2 mln pracowników.

Źródło: PIP

- Poprzez korzystne zmiany legislacyjne w Kodeksie pracy, zobowiązujące pracodawcę do potwierdzenia pracownikowi na piśmie warunków zatrudnienia przed faktycznym dopuszczeniem go do pracy udało się ograniczyć w dużym stopniu zjawisko zwane „syndromem dniówki”. Problem nie zniknął jednak, jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, zwłaszcza umowy zlecenia. Umowy tego rodzaju nie muszą być zawierane na piśmie. W tym przypadku parametrem legalności zatrudnienia jest zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego w terminie 7 dni, dlatego też wniosek legislacyjny który składany Głównego Inspektora Pracy do właściwego ministra pracy w 2013 r. nadal zachowuje aktualność i jest przez nas ponawiany w sprawozdaniach z działalności PIP - mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

