Firma obowiązkowo dopłaci do prądu i internetu. Jest nowy projekt o pracy zdalnej

Jest nowa wersja projektu dotyczącego pracy zdalnej i kontroli stanu trzeźwości pracowników. Zakłada, że pracodawca będzie musiał zapewnić niezbędne do wykonywania pracy narzędzia oraz pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych z innego miejsca niż biuro, m.in. energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych.

Nowy projekt zakłada, że wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu między pracodawcą i pracownikiem jej warunków. To będzie mogło nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia, a do uzgodnienia będzie mogło dojść z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jeśli projekt wejdzie w życie, to praca zdalna ma być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Regulacja pracy zdalnej coraz bliżej. Mamy deklarację ministra

Przy czym pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek niektórych grup pracowników o pracę zdalną (np. pracownic w ciąży, rodzica wychowującego dziecko do lat 4), chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Wprowadzono też opcję tzw. okazjonalnej pracy zdalnej. Polegałaby ona na tym, że na wniosek pracownika mógłby on pracować spoza biura w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Czytaj więcej: 7-godzinny dzień pracy w Polsce. Są pierwsze konkrety

W takiej sytuacji nie będzie miała zastosowania większość formalności i obowiązków, w tym obowiązek pokrycia przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej, zapewnienia materiałów i narzędzi pracy czy określania zasad jej wykonywania w porozumieniu lub regulaminie pracy.

Zaś kontrola wykonywania pracy zdalnej, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur ochrony danych osobowych, odbywać się będzie na zasadach ustalonych z pracownikiem.

Ekwiwalent lub ryczałt za koszty pracy zdalnej

W projekcie zapisano również nowe obowiązki będące po stronie pracodawcy. I tak będzie on zobowiązany do:

- zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;

- pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych;

fot. Pixabay

- pokrycia innych niż określone w pkt. 2 kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie, poleceniu albo porozumieniu zawartym z pracownikiem;

- zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną niezbędnych do wykonywania tej pracy szkoleń i pomocy technicznej.

Pracownik i pracodawca będą musieli ustalić zasady wykorzystywania materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych. Jeśli pracownik będzie korzystał z własnego sprzętu, wtedy będzie przysługiwał mu za to ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

Czytaj więcej: Rząd wraca do starego pomysłu. "Pracodawca zapłaci więcej, a pracownik dostanie mniej"

W projekcie znalazł się zapis mówiący o tym, że obowiązek pokrycia kosztów albo wypłaty ekwiwalentu będzie mógł zostać zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.

Przy ustalaniu wysokości tych elementów mają być brane pod uwagę w szczególności normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego na potrzeby pracodawcy materiału i jego ceny rynkowe, a także normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

Porozumienie. A co, jeśli go nie będzie?

Pomysł resortu pracy zakłada, że szczegółowe zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami. A jeśli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, to będzie on mógł określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia.

Co kiedy takiego porozumienia lub regulaminu nie będzie? Resort zostawia otwartą furtkę i nawet wtedy praca zdalna będzie mogła być wykonywana na podstawie polecenia albo porozumienia zawartego z pracownikiem.

Czytaj więcej: Rewolucja w zwolnieniach i urlopach. Będą zmiany w Kodeksie pracy

W porozumieniu lub regulaminie mają zostać zawarte również wytyczne dotyczące kontroli pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy. Kontrola ma odbywać się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur ochrony danych osobowych.

W projekcie znalazł się zapis mówiący również o tym, że jeśli dojdzie do wypadku podczas pracy zdalnej, pracodawca będzie miał możliwość przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku w terminie uzgodnionym przez pracownika albo jego domownika.

Pracodawca będzie zobowiązany również określić procedury ochrony danych osobowych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej, a pracownik będzie musiał potwierdzić, że z tymi procedurami się zapoznał i będzie ich przestrzegał.

Kontrola stanu trzeźwości

Pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika na następujących warunkach:

- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia,

- kontrola obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie,

- badanie polega na stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie pracownika, obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości.

fot. Shutterstock

Co ważne, grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości, sposób jej przeprowadzenia, w tym rodzaj wykorzystywanego urządzenia, czas i częstotliwość jej przeprowadzenia pracodawca będzie musiał ustalić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.

Jeśli nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, wyżej wymienione ustalenia będą mogły być zawarte w obwieszczeniu.

W projekcie ustawy znalazł się zapis mówiący o tym, że przed dopuszczeniem do pracy pracownika objętego kontrolą, pracodawca będzie musiał przekazać mu informacje na temat kontroli w postaci papierowej lub elektronicznej. Przekazanie informacji musi mieć miejsce nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli.

Te same zasady będą obowiązywały przy badaniu na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Wtedy nie można dopuścić do pracy

Jak wskazują eksperci z Crido, w projekcie wyszczególniono sytuacje, w których pracodawca nie dopuści do wykonywania pracy pracownika. Jeżeli:

- kontrola wykaże obecność alkoholu w organizmie,

- pracownik będzie w stanie po spożyciu alkoholu,

- pracownik będzie w stanie nietrzeźwości,

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się w pracy w stanie po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości.

- Warto również mieć na uwadze, że na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do wykonywana pracy badanie trzeźwości będzie mógł przeprowadzić uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (policja) - zauważa Edyta Defańska-Czujko, partner w Crido Legal.

Jak dodaje, gdy wynik badania okaże się negatywny, okres niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Dane osobowe

Projekt reguluje też kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wskazuje on, że pracodawca przetwarza informację o dacie, godzinie i minucie badania oraz jego wyniku wyłącznie, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony dóbr pracowniczych, innych osób oraz mienia. Informacje te przechowuje się w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania. Po tym okresie informacje ulegają zniszczeniu.

- Nie wolno zapomnieć o konieczności przygotowania upoważnienia od pracodawcy dla osób, które będą przeprowadzały takie kontrole, a co jest z tym związane – przetwarzały dane osobowe pracowników - dodaje Katarzyna Pęcak, junior associate w Crido Legal.

Pracodawcy oceniają

Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan, przyznaje, że dobrze się stało, iż projekt został przedstawiony po długim okresie prac wewnątrz rządu, ponieważ umożliwi to przedsiębiorcom lepsze przygotowanie się.

- W zakresie pracy zdalnej musimy się przygotować, iż na pewno będą to inne rozwiązania niż te, z których korzystamy w takcie epidemii COVID-19, a nawet przed okresem epidemii - podkreśla Lisicki.

Jak wskazuje, będą one związane ze zwiększonym zakresem prowadzenia dokumentacji, dążeniem do doprecyzowywania miejsca wykonywania pracy zdalnej poprzez wymóg każdorazowego jego uzgadniania, nawet poprzez wskazanie adresu zamieszkania, czy zwrotem kosztów ponoszonych przez pracowników (poza pracą okazjonalną).

fot. Shutterstock

- Dla małych i średnich pracodawców wyzwaniem będą pewnie kwestie BHP, a dokładnie sporządzenie dokumentacji, oceny ryzyka zawodowego. Na uwagę zasługują w szczególności zasady ustalania zwrotu kosztów w przypadku ryczałtu. Kwestie rozliczania np. kosztów usług telekomunikacyjnych, jeżeli pracownik korzysta z "domowego" dostępu do internetu - przyznaje.

- Wdrożeniu pracy zdalnej do Kodeksu pracy powinna towarzyszyć szersza refleksja nad elektronizacją dokumentacji pracowniczej. W przypadku wniosków, oświadczeń czy informacji wymaganych przepisami Kodeksu pracy należy odejść generalnie, a nie tylko dla przypadków pracy zdalnej, od wymogu formy pisemnej na rzecz postaci papierowej bądź elektronicznej. Tego wątku brakuje nam w projektowanych zmianach, są one ograniczane tylko do pracy zdalnej - podsumowuje.

Zaś o przepisach odnoszących się do kontroli stanu trzeźwości mówi tak: - W zakresie weryfikacji trzeźwości należy podkreślić, iż to jest rozwiązanie bardzo oczekiwane przez przedsiębiorców, szczególnie ze względu na ich odpowiedzialność za bezpieczne warunki wykonywania pracy, organizację pracy, bezpieczeństwo współpracowników i osób trzecich. Projekt zasługuje na poparcie. Będziemy jeszcze analizowali projekt w zakresie przesłanek dokonywania badania, zasad dokonywania badania czy kwestii stwierdzania obecności alkoholu albo stanu po spożyciu alkoholu.

Koszty pracy problemem

Z kolei prof. Monika Gładoch, radca prawny i kierownik Katedry Prawa Pracy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wskazuje, że niezmiennie problematyczne jest określenie kosztów pracy zdalnej, które ma pokryć pracodawca.

- Co to znaczy "koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej"? Zasadnym jest ich wymienienie w ustawie, bo to budzi największe obawy pracodawców - wskazuje na problem ekspertka. Dodaje, że analiza pkt. 2 (pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych) sugeruje, że to są typowe koszty.

Czytaj więcej: Praca zdalna zabija. 6 wypadków przez 9 miesięcy, w tym 3 śmiertelne

Natomiast jej zdaniem punkt 3 może być najbardziej sporny dla strony umowy o pracę i partnerów społecznych przy tworzeniu regulaminu pracy zdalnej.

- Pozytywna zmiana w nowym projekcie dotyczy regulacji, zgodnie z którą "pracownik organizuje stanowisko pracy zdalnej z uwzględnieniem wymagań ergonomii". Nie ma zatem już przepisu, że odpowiada za ergonomię pracy - wskazuje.

Niefortunne określenie

Komentując zapisy odnoszące się do kontroli stanu trzeźwości pracowników Monika Gładoch zwraca uwagę, że w projekcie (jak w poprzedniej wersji) pojawia się pojęcie "środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika", co ma być nazwą narkotyku.

- Takie sformułowanie zostało użyte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (wydanym na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym). Jest ono delikatnie rzecz ujmując "niefortunne". To tak, jakby porównywać herbatę lub kawę do alkoholu i stwierdzić, że substancje działają podobnie. Jeśli takie określenie występuje w języku prawnym ("substancje działające podobnie"), to nasuwa się pytanie: dlaczego posiadanie narkotyków jest karane, a alkoholu już nie - wskazuje na problem, jaki może generować ten zapis.

fot. Shutterstock

Dodaje, że poprawnym jest używanie określeń zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, która definiuje substancje psychotropowe, środki odurzające i nowe substancje psychoaktywne.

W jej opinii związki zawodowe nie powinny razem z pracodawcą typować grup przeznaczonych do badania trzeźwości.

- To jest kwestia oceny ryzyka zdrowia i życia pracowników, dlatego wymaganie zgody związków zawodowych w tym przypadku nie jest konieczne. Widziałabym tu udział konsultacyjny, ale nie stanowczy. Mając na uwadze proces rokowań nad zmianami układu lub regulaminu pracy, sprzeciw organizacji związkowych może uniemożliwić procedurę kontroli trzeźwości w zakładzie pracy. Należy zatem wprowadzić termin na czas konsultacji, po upływie którego pracodawca sam wprowadzi procedurę kontroli trzeźwości - zauważa.

Czytaj więcej: Ministerstwo Finansów zaprasza na prekonsultacje dotyczące przyszłości zawodu księgowego

Pozytywnie ocenia zapis mówiący o tym, że kontrola może zostać przeprowadzona, gdy "jest podejrzenie". - Jest zatem furtka do badania wszystkich, jeśli istnieje takie podejrzenie, że pracownik mógł spożywać alkohol lub zażywać narkotyki. To ważna regulacja, w przeciwnym razie w firmach funkcjonować mogłaby grupa tzw. "nietykalnych" - komentuje.

I wskazuje na kolejny bardzo istotny problem - nie ma w zapisach ani słowa o kontrolowaniu pracowników podczas pracy zdalnej.