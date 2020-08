Finowie przymierzają się do skrócenia czasu pracy. I nie tylko oni

Premier Finlandii Sanna Marin wezwała do skrócenia czasu pracy. To nie pierwsza taka przymiarka na świecie. Podobne zapowiedzi składa nowozelandzka premier Jacinda Arden.

- Musimy określić jasną wizję tego, jak Finlandia może przejść do krótszego czasu pracy, a fińscy pracownicy - do lepszego życia - mówiła fińska premier na konwencji swojej partii. Chodziłoby o skrócenie dziennego wymiaru czasu pracy do 6 godzin. Podkreśliła, że liczne badania wskazują, iż krótszy czas pracy może poprawić produktywność. To oznacza, że takie rozwiązanie nie musiałoby oznaczać obniżki pracowniczych pensji.

O potrzebie skrócenia czasu pracy Sanna Marin mówiła jeszcze przed objęciem stanowiska premiera. Jej zdaniem zwłaszcza w obecnej sytuacji mogłoby to być cenne rozwiązanie, jako recepta na rosnące z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa bezrobocie.

Także Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii zapowiedziała, że w ramach walki ze skutkami koronawirusa będzie promowała skrócenie tygodnia pracy do czterech dni. Ma to zwiększyć efektywność i wydajność pracy, pozytywnie wpłynąć na krajową turystykę oraz poprawić work-life balance.

Pierwsze doświadczenia z wdrażania takiego rozwiązania – na razie tylko testowe w niektórych firmach – wskazują, że pomysł nie musi być taki nierealistyczny. Pełnoetatowi pracownicy Microsoftu w Japonii dostali w ubiegłym roku pięć wolnych piątków w sierpniu przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Efekt? Produktywność wzrosła o 40 proc., z drugiej strony o kilkadziesiąt procent spadło zużycie energii elektrycznej i papieru do drukarek.

To zachęcające wyniki, ale nie przesądzające, że takie rozwiązanie byłoby korzystne dla całej gospodarki. W Goeteborgu, którym testowano 6-godzinny dzień pracy w administracji, Szwedzi co prawda zauważyli poprawę satysfakcji urzędników, ale zanotowali też wzrost kosztów budżetowych.

Zapewne powszechny sześciogodzinny dzień pracy (lub czterodniowy tydzień) to melodia przyszłości – raczej lat niż miesięcy. Widać jednak, że poważna dyskusja już się rozpoczęła.

