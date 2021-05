Fikcja się skończyła i pojawił się nieoczekiwany problem ze zwalnianiem pracowników

Osobista wizyta w mieszkaniu pracownika, wysłanie zwolnienia za pośrednictwem kuriera, ale pod warunkiem, że ten listu nie zostawi u sąsiada, czy też mail z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? To w czasie pandemii i obowiązywania przepisów zawartych w Tarczach antykryzysowych skuteczne sposoby doręczenia tzw. dyscyplinarki.

W czasie pandemii pracownicy kadr odpowiedzialni za wypełnienie formalności związanych ze zwolnieniami pracowników stanęli przed nie lada wyzwaniem. Zapisy Tarczy antykryzysowej 2.0 zmieniły zasady doręczania pracownikom, którzy na przykład porzucili pracę czy nie stawili się w zakładzie pracy, zwolnienia dyscyplinarnego (tj. oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych).

Jak wyjaśnia Marcin Frąckowiak, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy, dostarczenie "dyscyplinarki" sprawia trudność z dwóch zasadniczych przyczyn.

- Po pierwsze rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Po drugie nie wystarczy, aby oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostało przez pracodawcę nadane na poczcie w powyższym terminie. Musi ono w terminie miesięcznym zostać skutecznie doręczone pracownikowi. Stosujemy tutaj art. 61 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy - oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią - wyjaśnia radca prawny.

Jeszcze do niedawna sporym ułatwieniem była "fikcja doręczenia". W praktyce oznaczało to, że wystarczyło nadać przesyłkę pocztą, a jeśli pracownik jej nie odbierał (np. ignorował awizo), wówczas z dniem, w którym upłynął termin drugiego awizowania, pracodawca mógł przyjąć, że przesyłka została odebrana.

Jednak zasada ta została zmieniona podczas epidemii. W Tarczy antykryzysowej 2.0 znalazł się przepis (art. 98 ust. 1), zgodnie z którym: nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. W praktyce oznacza to, że zawieszono "fikcję doręczenia" (przepis ten nie dotyczy przesyłek sądowych, administracyjnych czy komorniczych - przyp. red.).

Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP, dodaje, że jeżeli obecnie pracodawca zdecyduje się doręczyć pracownikowi pismo za pośrednictwem poczty, naraża się na duże ryzyko, które bezpośrednio wiąże się ze zniesieniem "fikcji doręczenia".

- W przypadku gdy pracownik nie odbierze listu zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, nie można już przyjąć, że po 14 dniach od nieodebrania pismo uważa się za doręczone. Zgodnie z obecną regulacją takie domniemanie nie działa aż do upływu dwóch tygodni od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - przypomina.

Z kolei Marcin Frąckowiak dodaje, że ustawodawca - nie wiedząc właściwie dlaczego - uznał, że w okresie epidemii przesyłek nie będzie można odebrać osobiście na poczcie, dlatego wyłączył działanie "fikcji doręczenia". W rezultacie pracownik może po prostu nie odbierać przesyłki z "dyscyplinarką", a pracodawca nie będzie mógł odnotować, że przesyłka została odebrana, nawet jeśli upłynie już termin drugiego awizowania.

- Niedoręczenie przesyłki powoduje jeszcze ten skutek, iż do rozwiązania umowy dojdzie wówczas sprzecznie z prawem, a pracownik z powodu tego formalnego uchybienia będzie mógł żądać nawet unicestwienia skutków dyscyplinarki i przywrócenia go do pracy - przestrzega Marcin Frąckowiak.

Alternatywne rozwiązania

Jak więc skutecznie dostarczyć dyscyplinarkę? Trzeba poszukiwać rozwiązań alternatywnych, pozwalających na skuteczne i niewadliwe rozwiązanie umowy o pracę.

- Najbardziej wskazaną formą doręczenia wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarki) w dobie pandemii i pracy zdalnej jest forma elektroniczna z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przesłanie wypowiedzenia w tej formie na firmowy e-mail pracownika jest równoznaczne ze złożeniem wypowiedzenia w pisemnej formie (art. 781 Kodeksu cywilnego) - podpowiada radca pracy z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Także Katarzyna Siemienkiewicz podaje elektroniczną formę doręczenia dokumentów do pracownika jako najbardziej polecaną.

Inne opcje? "Dyscyplinarka" może także zostać doręczona za pomocą firmy kurierskiej, jednakże z tym zastrzeżeniem, że pismo powinno zostać odebrane przez pracownika, a nie np. przez jego sąsiada.

- Ostatnią możliwością jest wizyta w domu pracownika i próba doręczenia mu "dyscyplinarki" osobiście przez pracodawcę lub osoby upoważnione przez pracodawcę. Jeśli pracownik odmówi wówczas odbioru pisma, należy sporządzić na tę okoliczność notatkę, jednakże będziemy mogli przyjąć, że zostały pracownikowi stworzone warunki do zapoznania się z oświadczeniem woli pracodawcy, a więc zostało ono skutecznie doręczone - wyjaśnia.