Fala upałów. Dla pracodawców oznacza to dodatkowe obowiązki

Wraz z wydaniem przez IMGW ostrzeżenia o nadchodzących upałach, Marlena Maląg, minister rodziny pracy i polityki społecznej zaapelowała do pracodawców. - Dobre samopoczucie pracowników to bezpieczeństwo i wydajniejsza praca - podkreśla minister.

Przypomina też, że powinni stosować się do wytycznych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy w czasie upałów.

To ważne, gdyż wysokie temperatury mają negatywny wpływ na wydajność pracy zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. Badania amerykańskiej firmy Captivate Network pokazały, że podczas upałów aż o 20 proc. spada produktywność, a o 19 proc. zdolność koncentracji wśród pracowników biurowych.

Jak informuje resort pracy, w Kodeksie pracy znajdują się ogólne regulacje prawne wskazujące na konieczność podejmowania przez pracodawców działań zapewniających ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Co to oznacza w praktyce?

Może to być na przykład skrócenie czasu pracy pracowników. Zgodnie bowiem z przepisami prawa pracy pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Warto przy tym pamiętać, że zależy to wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Jednocześnie taka decyzja nie może skutkować obniżką wynagrodzenia.

Resort wskazuje też na nowy trend przybierający na sile wśród pracodawców. Mowa o tzw. przerwach regeneracyjnych w pokojach relaksu.

Pracodawcy muszą również zadbać, by temperatura w pomieszczeniach była odpowiednia (choć przepisy nie regulują jej górnej wysokości). Dlatego w pomieszczeniach, w których nie ma klimatyzacji, powinny znaleźć się wentylatory, a okna być zasłonięte - tak, by zminimalizować możliwość nadmiernego nagrzania stanowiska pracy. Jednocześnie należny pamiętać, żeby klimatyzacja nie powodowała przeciągów – strumień powietrza nie powinien skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Stosowanie takich rozwiązań zwalnia pracodawcę z obowiązku zapewnienia napojów pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach zamkniętych, jeżeli temperatura w takich pomieszczeniach nie przekracza 28 stopni Celsjusza.

Kiedy słupki rtęci przekroczą wspomnianą granicę, pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy stanowisko pracy jest wyposażone w klimatyzację czy nie.

W przypadku osób pracujących na otwartej przestrzeni pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje wtedy, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza. Niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu czy na otwartej przestrzeni, napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Fot. Shutterstock

Warto mieć na uwadze, że jeszcze bardziej należy zatroszczyć o pracowników młodocianych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, osoby z tej grupy nie mogą pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza – 65 proc..

Pracodawcy powinni pamiętać, że za niezapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy grozi im kara grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeżeli inspektor pracy stwierdzi tego rodzaju nieprawidłowość i naruszenie przepisów, może nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego od 1 tys. do 2 tys. zł, a w przypadku tak zwanej recydywy – do 5 tys. zł. Można też skierować wniosek do sądu o ukaranie i wówczas sąd dysponuje wyższą grzywną (właśnie do 30 tys. zł).