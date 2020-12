Europejscy pracodawcy łączą siły. Apelują do szefów Unii Europejskiej

Zapewnienia spójnych i prostych zasad dotyczących pomocy publicznej udzielanej w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności domagają się pracodawcy z Niemiec (BDI), Hiszpanii (CEOE), Włoch (CONFIDUSTRIA), Francji (MEDEF) oraz Polski (Konfederacja Lewiatan).

Pracodawcy apelują o jak najszybsze przyjęcie budżetu UE i Funduszu Odbudowy (Fot. Pixabay)

We wspólnym liście skierowanym do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von Der Leyen, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego i przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, pracodawcy apelują o jak najszybsze przyjęcie budżetu UE i Funduszu Odbudowy. Wzywają instytucje europejskie i państwa członkowskie do wprowadzenia prostych i stabilnych zasad umożliwiających przygotowanie Krajowych Programów Odbudowy przy pełnym zaangażowaniu partnerów społecznych.

W przypadku Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności zasady pomocy publicznej będą odgrywały kluczową rolę. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Funduszu Odbudowy, wdrożenie Krajowych Programów Odbudowy będzie musiało być zgodne z zasadami unijnej pomocy publicznej, aby uniknąć zakłócenia konkurencji.

Zdaniem pracodawców, by zapewnić terminowe wdrożenie środków, które będą wymagały uprzedniej zgody Komisji Europejskiej, niezbędne wydaje się wprowadzenie krótszych i bardziej płynnych procedur notyfikacji. Ponadto, konieczne jest, aby reformy i inwestycje opierały się na jasnych priorytetach i były odpowiednio zintegrowane, aby spełnić ambicje UE dotyczące ochrony środowiska i innowacji cyfrowych. Stanie się to możliwe jedynie poprzez dopuszczenie nowych form współpracy publiczno-prywatnej. Kluczowe będzie wsparcie dla dużych i zintegrowanych projektów, obejmujących badania i innowacje.

Przypomnijmy, 10 grudnia przywódcy UE spotkają się w Brukseli, aby omówić koordynację działań związanych z pandemią COVID-19, zmianami klimatu oraz bezpieczeństwem i relacjami zewnętrznymi, ale też kwestie budżetu. Spotkanie będzie miało ogromne znaczenie dla uzgodnienia budżetu UE i Funduszu Odbudowy.

Dzień wcześniej kraje UE otrzymały propozycję kompromisu ws. budżetu UE, która wypracowana została w toku konsultacji w Warszawie, Berlinie, Budapeszcie i Brukseli. W dokumencie widnieje zapis, że sam fakt naruszenia praworządności nie może uruchamiać zawieszenia płatności funduszy unijnych.

