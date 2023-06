Emerytura w wieku 60 lat dla wszystkich. "To kompromitujący pomysł"

- Podstawowym przyczynkiem do tych działań jest wieloletnia obserwacja rynku pracy. Tego, w jaki sposób kobiety „wypadają” z tego rynku na skutek rozwiązań emerytalnych różnicujących wiek przejścia na emeryturę pomiędzy kobietami a mężczyznami. Równość płci na poziomie pracowniczym - jak i każdym innym – jest dla nas niezmiernie istotna. Doszliśmy więc do wniosku, że utrzymywanie różnicy w wieku emerytalnym między płciami jest niesprawiedliwe i dyskryminujące. Zrównanie wieku emerytalnego byłoby ważnym krokiem w kierunku promowania równości i sprawiedliwości społecznej – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Michał Lewandowski, przewodniczący zarządu krajowego OPZZ Konfederacji Pracy.

Zdaniem OPZZ Konfederacji Pracy równość wieku emerytalnego między płciami przyczyni się do zmniejszenia nierówności zawodowych i płacowych.

- Obecnie różnica w wieku emerytalnym może utrzymywać nierówności i utrudniać kobietom dostęp do rynku pracy, do szkoleń, możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. Zrównanie tego wieku stworzyłoby większe możliwości równoważenia czasu pracy i pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie potencjału zawodowego obu płci – komentuje Michał Lewandowski.

Związkowcy podkreślają również, że dzięki zrównaniu wieku emerytalnego więcej mężczyzn dożyje emerytury. Z danych GUS-u z 2021 r. wynika, że średnio 72,8 proc. mężczyzn dożywa wieku emerytalnego, który wynosi 65 lat. Oznacza to, że statystyczne więcej niż 25 proc. nigdy nie doczeka przejścia na emeryturę.

- Znając realia i praktykę, to Trybunał Konstytucyjny tego rodzaju wniosek albo zamrozi, czyli nie będzie skłonny do orzekania w tej sprawie, albo powie, że nie dopatruje się w takim różnicowaniu wieku emerytalnego dyskryminacji kobiet i mężczyzn. Kraje, w których wiek emerytalny był różny ze względu na płeć, podjęły działania mające na celu jego wyrównanie, ale nie było to obniżanie, tylko podnoszenie – komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.

Z argumentami związkowców nie zgadza się wiceprezes BCC, ekspert ds. gospodarki, legislacji i lobbingu Witold Michałek.



- OPZZ Konfederacja Pracy, posługując się zwodniczym argumentem – według tablic trwania życia GUS-u z 2021 roku „zaledwie” 72,8 proc. mężczyzn dożywa 65 lat – twierdzi, że należy wystąpić o obniżenie ich wieku emerytalnego do 60 lat, czyli zrównać z wiekiem emerytalnym kobiet. Problem z tym fałszywym rozumowaniem jest taki, że wieku 60 lat dożywa aż 92,5 proc. kobiet. Więc jeśliby działacze Konfederacji Pracy wspaniałomyślnie chcieli dać szansę dożycia wieku emerytalnego takiemu samemu odsetkowi mężczyzn co kobiet, powinni oni przechodzić na emeryturę (wg tych samych tablic trwania życia GUS-u) w wieku 49 lat. Inaczej, zgodnie z demagogicznym rozumowaniem związkowców, będą oni nadal „dyskryminowani”. Byłby to oczywisty absurd. Więc występując z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, powinni postarać się o bardziej logiczne argumenty – ocenia Witold Michałek.

Zgodnie z założeniami OPZZ Konfederacji Pracy kobiety i mężczyźni powinni przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat (Fot. Ihor Malytskyi/Unsplash)

Obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn to zły pomysł

Zgodnie z założeniami OPZZ Konfederacji Pracy kobiety i mężczyźni powinni przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat. Jak wyjaśnia Michał Lewandowski, związkowcy są nastawieni prospołecznie i nigdy nie będą opowiadać się za podnoszeniem wieku emerytalnego.

- Liberalne dywagacje na temat konieczności jego podniesienia i de facto w wielu zawodach pracy aż do śmierci nie są nam w żaden sposób bliskie. Tym bardziej że równy poziom wieku emerytalnego jest tak naprawdę tylko uprawnieniem umożliwiającym przejście na emeryturę. Nie każdy musi w tym wieku z tego uprawnienia skorzystać. Ale wiemy, że jest wiele wyczerpujących i wyniszczających zawodów, które powodują, że wykonywanie pracy po 60. roku życia staje się już mocno uciążliwe – i zazwyczaj dotyczy to zawodów wykonywanych głównie przez mężczyzn – mówi Michał Lewandowski.

Z tą opinią nie zgadza się Witold Michałek, który uważa, że obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn jest bardzo złym pomysłem.

- Należałoby oczekiwać, że kto jak kto, ale związki zawodowe, mające za zadanie dbałość o dobro pracowników, już dawno powinny uznać taki pomysł za kompromitujący. Przede wszystkim z jednego, głównego powodu – już od 1 stycznia 2009 roku emerytury wypłacane są wg nowego systemu, tzw. zdefiniowanej składki, oznaczającego, że wysokość emerytury uzależniona jest od ogólnej sumy składek wpłaconych na konto ubezpieczonego w ciągu lat jego aktywności zawodowej – ocenia Witold Michałek.

- Więc zależność jest prosta i aż bije w oczy – im niższy wiek przechodzenia na emeryturę, tym krótszy okres płacenia składek, a zatem niższa emerytura. Tym niższa dodatkowo, że wydłuża się też liczba miesięcy dalszego przeciętnego trwania życia w okresie pobierania emerytury, na które wg tablic ZUS-u trzeba będzie podzielić zebraną na koncie kwotę. Zatem jeśli ktoś po 14 latach obowiązywania takiego systemu nadal wnioskuje o obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn, robi to na szkodę przyszłych emerytów – dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Oskar Sobolewski, który zaznacza, że w Polsce mamy niski wiek emerytalny, zwłaszcza kobiet, i nie powinniśmy go obniżać w przypadku mężczyzn. Jego zdaniem wszelkie próby obniżenia wieku emerytalnego to przede wszystkim drastyczne obniżenie świadczenia, jakim jest emerytura.

- System emerytalny jest wbrew pozorom bardzo prosty w mechanizmie obliczenia emerytury. Zgromadzony kapitał jest dzielony przez dalszą średnią trwania życia. Im wcześniej przechodzimy na emeryturę, tym niższe otrzymamy świadczenie. Nie powinniśmy obniżać wieku emerytalnego, kierunek zmian powinien być przeciwny – podwyższanie i wyrównywanie wieku emerytalnego – mówi Oskar Sobolewski.

Zdaniem ekspertów wiek emerytalny powinien zostać zrównany, ale nie powinien wynosić mniej niż 65 lat (Fot. Pixabay)

Wiek emerytalny powinien być zrównany, ale w górę

Oskar Sobolewski uważa, że różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć nie powinno mieć miejsca. Jego zdaniem należy dążyć do wyrównania wieku emerytalnego, a następnie jego podwyższania. Jak dodaje, Polki i Polacy żyją coraz dłużej – w ostatnich latach średnia długość życia się wydłuża. W 1990 roku wynosiła w przypadku mężczyzn 66,2 lat i w przypadku kobiet 75,2 lat, a w 2022 roku było to już w przypadku mężczyzn 73,4 lat, zaś w przypadku kobiet 81,1 lat.

- To tylko jeden z powodów pokazujących, dlaczego wiek emerytalny należy przede wszystkim podnosić i wyrównać – zaznacza Oskar Sobolewski.

Również Witold Michałek twierdzi, że wiek emerytalny powinien zostać zrównany, ale nie powinien wynosić mniej niż 65 lat. Jak dodaje, nie można tego zrobić natychmiast, a okres dojścia do tego progu powinien być wieloletni.

- W wielu dyskusjach na forum europejskim tak istotna różnica w wieku przechodzenia na emeryturę pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce komentowana jest jako dyskryminacja kobiet. One są bowiem poszkodowane przy porównaniu wysokości wypłacanej emerytury w systemie zdefiniowanej składki. Po prostu wiele kobiet kończących aktywne życie zawodowe w wieku 60 lat, czyli 5 lat wcześniej niż mężczyźni, skazanych jest na umowną lub dosłowną, „głodową” emeryturę. To dodatkowo obciąża następne, jeszcze aktywne zawodowo pokolenia, które w ramach zasiłków i innych form pomocy będą musiały dokładać do takich głodowych emerytur ze swoich coraz wyższych podatków – wyjaśnia Witold Michałek.

