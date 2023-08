Emerytura to przywilej, a nie obowiązek

Choć ustaliliśmy wiek emerytalny na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, to zachęcamy do dłuższej pracy. Odejście na emeryturę to przywilej, a nie obowiązek – powiedział w debacie wyborczej dla Kanału Wyborczego poseł PiS Grzegorz Matusiak.

- Ustaliliśmy wiek przejścia na emeryturę na 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ten wiek emerytalny, wydaje mi się, że jest odpowiedni na dzisiejszą sytuację gospodarczą. Te osoby mogą oczywiście kontynuować swoją pracę zawodową. To jest przywilej, a nie obowiązek. Odejście na emeryturę to jest przywilej, ale dający szansę, szczególnie osobom, które tego potrzebują w danym momencie - powiedział Grzegorz Matusiak.

Wiek emerytalny i wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS po zakończeniu pracy to jedne z tematów, które przewijają się w przedwyborczej dyskusji. Zapytaliśmy o nie również podczas cyklu debat wyborczych, które prowadzą portale WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl oraz PulsHR.pl. Co na ten temat mieli do powiedzenia kandydaci w nadchodzących wyborach?

- Trzeba zauważyć, że po naszych rządach zostaje przede wszystkim dość zasobny budżet dla emerytów. Przypomnę też, że 13. emerytura jest dla każdego, 14. emerytura do 2900 zł brutto, a do 2200 zł netto, później złotówka za złotówkę. Realizujemy nasze plany, nasze projekty i staramy się myśleć o tych osobach, szczególnie w trudnych sytuacjach - zaznacza poseł PiS w czasie debaty.

- Jeżeli chodzi o reformy emerytalne, one jeszcze są kontynuowane, bo nie ukrywam, że jeśli chodzi o emerytury stażowe, gdyby nie pandemia, gdyby nie wojna na Ukrainie, to z pewnością byśmy mieli dzisiaj jakieś wykładnie prawne. Przede wszystkim mielibyśmy też informacje ekspertów – mówił.

Wysokość przyszłych emerytur to poważny problem

Z kolei Piotr Kempf z PSL wskazywał, że wielkim problemem jest wysokość emerytury.

- Dlatego od wielu lat po prostu postulowaliśmy i postulujemy emeryturę bez podatku, bez wyłączenia, dla wszystkich - zaznacza.

Jak argumentował przedstawiciel PSL, problemem jest niska wysokość rolniczych emerytur finansowanych przez KRUS. - Emerytura minimalna, obowiązująca również rolników, która dawałaby możliwość tego, żeby w godny sposób mogliby swoją jesień życia spędzać, byłaby jakimś rozwiązaniem. Warto wspomnieć jeden z tych postulatów, za którym cały czas Polskie Stronnictwo Ludowe stoi: to są emerytury stażowe, które rzeczywiście pozwalają po 35 latach dla kobiet i po 40 dla mężczyzn na przechodzenie na emeryturę – mówił Piotr Kempf.

O wysokości naszych emerytur w przyszłości mówił również Marcin Grzybowski, kandydat na posła z listy Lewicy.

- Jeden z portali internetowych przeprowadził takie badania, gdzie nawet 47 proc. Polek i Polaków uważa, że ten wiek powinniśmy obniżyć i jednym z pomysłów Lewicy jest, żeby to zrobić i zrównać wiek do 60 lat dla kobiet i mężczyzn – stwierdził Marcin Grzybowski.

- Myśmy zaproponowali tak zwaną rentę wdowią, emerytury stażowe, emerytury pomostowe, gdzie to wszystko po prostu nie zostało przez Prawo i Sprawiedliwość podpisane. Możemy wprowadzić gwarantowaną emeryturę, której minimalna wartość nie będzie niższa niż 2000 zł. Tego nie ma teraz, to jest pomysł Lewicy - mówił Grzybowski.

Krótszy czas pracy ważnym tematem kampanii wyborczej

Podczas debaty padły też pytania dotyczące skrócenia czasu pracy do 35 godzin tygodniowo. Taki postulat pojawia się w mediach coraz częściej.

Obecnie zgodnie z Kodeksem pracy czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy oraz 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

- Moim zdaniem to pracodawca powinien decydować o tym, czy te 35 godzin jest dla niego korzystne, czy nie, czy pracownicy podczas 35 godzin są w stanie wykonać zadania, które są im powierzone – wyjaśniał Grzegorz Matusiak.

Z kolei Marek Gzik, kandydat na posła z listy Platformy Obywatelskiej, podkreślał, że skrócenie czasu pracy w takim globalnym spojrzeniu na naszą gospodarkę może przynieść pozytywne efekty.

- Człowiek może w nieco krótszym czasie dawać większy wysiłek. Czy to już jest czas, by się nad tym zastanowić i rzeczywiście wdrażać czterodniowy powiedzmy tydzień pracy w naszym kraju? Żeby odpowiedzieć, trzeba byłoby przeprowadzić wnikliwe badania, by nie stało się to z szkodą dla budżetu i w ogóle dla stanu finansów państwa - mówił Gzik.

Zaznaczył jednak, że nim zdecydowalibyśmy się na taki krok, należy dokładnie poznać konsekwencje skrócenia czasu pracy.

I dodawał: - Jestem pewien, że w ciągu 10, 15 lat ten proces w tym kierunku będzie szedł. Jedna rewolucja już się dokonała. To tak zwany home office, który wypłynął podczas pandemii i teraz się okazało, że faktycznie to jest plus dla korporacji. Pracownicy mogą sobie wyznaczyć trzy lub dwa dni w tygodniu, by pracować dla firmy we własnym zakresie z domu. Kiedyś było to nie do pomyślenia.

Także Marcin Grzybowski, kandydat na posła z listy Lewicy, przyznaje, że przed skróceniem czasu pracy nie uciekniemy.

- Miejsc pracy będzie mniej ze względu na robotyzację i cyfryzację, więc pomóżmy pracownikom, obniżmy im czas pracy. Oczywiście nie w każdej branży to się uda, ale to propozycja jak najbardziej możliwa do zrealizowania. Jako Lewica, bo to jest nasz projekt, mamy poparcie wszystkich central związkowych oprócz jednej – tłumaczył Marcin Grzybowski.

Zaznaczył, że Lewica jest za 35 godzinami pracy tygodniowo z zachowaniem obecnego wynagrodzenia.

- To wpływa pozytywnie na pracodawców. Robiono już badania i są firmy, gdzie faktycznie pracuje się po 7 godzin. My jesteśmy społeczeństwem, które bardzo dużo pracuje, a najwięcej pracujemy w nadgodzinach. Dlaczego? Bo nasze pensje są bardzo niskie - mówił Grzybowski.

