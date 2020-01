Elastyczne formy zatrudnienia? Polska daleko w rankingu

W ciągu pięciu lat Polska spadła w rankingu elastyczności zatrudnienia o 10 pozycji.

Jak zaznaczają eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju, to przede wszystkim efekt usztywnienia umów o pracę na czas określony.

W Polsce praca na pełen etat pozostaje najpopularniejszą formą współpracy - preferuje ją 72 proc. pracowników, biorących udział w badaniu Deloitte.

Indeks Elastyczności Zatrudnienia przygotowuje litewski think tank Lithuanian Free Market

Institute, na podstawie danych i metodologii Banku Światowego. To część projektu, w

którym bierze udział Forum Obywatelskiego Rozwoju wraz z think tankami z Bułgarii, Czech,

Estonii i Słowacji. Jest on obliczany dla 41 krajów UE i OECD.



Tegoroczna edycja raportu pokazuje, że pod względem elastyczności zatrudnienia, Polska zajmuje dopiero 27. miejsce na 41 krajów UE i OECD. To spadek z 17.miejsca, które zajmował nasz kraj w 2015 r. Do czołówki indeksu należą popularne kierunki emigracji Polaków - Wielka Brytania i Irlandia - jak również Czechy.

Źródło: Opracowanie FOR na podstawie danych LFMI i Banku Światowego

- To przede wszystkim efekt usztywnienia umów o pracę na czas określony w Polsce. Lepszym rozwiązaniem byłoby uelastycznienie umów na czas nieokreślony, aby stały się atrakcyjne dla pracowników i pracodawców - komentuje Rafał Trzeciakowski, ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Przypomnijmy, w 2016 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Umowy o pracę na czas określony mogą być zawierane z pracownikami co do zasady na okres do 33 miesięcy (plus maksymalnie 3-miesiące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas próbny). Po upływie tego czasu umowy między tym samym pracodawcą i pracownikiem będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony.

Eksperci FOR podkreślają również, że usztywnione zostały również umowy zlecenia poprzez obciążenie ich godzinową płacą minimalną. Tymczasem - jak zauważają eksperci FOR - dzięki elastyczności, pracownicy i pracodawcy mieliby więcej swobody w dostosowywaniu stosunku pracy w sposób odpowiadający ich preferencjom, specyfice ich pracy i zmianom na rynku - bez uciekania się do nietypowych form zatrudnienia bądź nieformalnych ustaleń. W ten sposób gospodarka szybciej dostosowuje się do postępu technologicznego oraz zmian koniunktury za granicą. Mniejsze bariery zwolnień przyczyniają się również do tego, że pracodawcy chętniej tworzą miejsca pracy, a pracownikom znacznie łatwiej zmienić pracę. Jak z kolei wynika z badania Deloitte „Voice of the Workforce in Europe”, w Polsce praca na pełen etat pozostaje najpopularniejszą formą współpracy – preferuje ją 72 proc. ankietowanych pracowników, czyli średnio o 11 punktów procentowych więcej niż w analizowanych krajach europejskich. Pracę w niepełnym wymiarze godzin deklaruje średnio 16 proc. ankietowanych w Europie i jedynie 4 proc. w Polsce. Alternatywne formy zatrudnienia, takie jak na przykład praca bez etatu, w większym stopniu dotyczą osób starszych niż młodych. W Polsce pracownicy poniżej 35. roku życia są w podobnym stopniu zainteresowani pracą na etacie, jak ich rówieśnicy w innych badanych krajach. W pozostałych grupach wiekowych preferencje odnośnie elastycznego zatrudnienia są niższe średnio o 15 punktów procentowych w Polsce w niż we wszystkich analizowanych krajach.

